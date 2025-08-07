भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाओ तो रुक जाएगी रूस-यूक्रेन की जंग? ट्रंप का मास्टर प्लान हुआ एक्सपोज
Advertisement
trendingNow12870394
Hindi Newsदुनिया

भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाओ तो रुक जाएगी रूस-यूक्रेन की जंग? ट्रंप का मास्टर प्लान हुआ एक्सपोज

New Tariff On India Influence US-Russia Talks On Ukraine: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा ऐसा दावा किया है, जिसे जानकर कई लोग हैरान हो सकते हैं. अगर यह बात सच है तो ट्रंप का एक मास्टर प्लान का भंडाफोड़ हो गया है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 07, 2025, 09:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत पर टैरिफ लगाकर दबाव बनाओ तो रुक जाएगी रूस-यूक्रेन की जंग? ट्रंप का मास्टर प्लान हुआ एक्सपोज

Trump master plan behind tariffs on India: भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ बढ़ाना, रूस पर जंग रोकने का दबाव बनाना यह कोई अचानक घटना नहीं है, इसके पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक मास्टर प्लान है. यह हम नहीं कह रहे हैं, यह ट्रंप के बयान से लग रहा है तभी तो उन्होंने बड़े बेबाकी से कह दिया कि वाशिंगटन और मॉस्को ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में "काफी प्रगति" की है. जानें पूरी खबर.

भारत पर टैरिफ लगाने से ट्रंप का क्या फायदा?
न्यूज एजेंसी आईएएनएस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और रूस में अच्छी बातचीत हुई है. उन्होंने दावा किया कि भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए लगाए गए भारी टैरिफ का इस प्रगति में कुछ योगदान हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- 'भारत ने रूस-यूक्रेन जंग का तेल खरीदने में जमकर उठाया फायदा...' बौखलाहट में अमेरिका अधिकारी ये क्या कह गए

'हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया'
ट्रंप ने बुधवार को कहा, 'हमने भारत पर 50% टैरिफ लगाया. मुझे नहीं पता कि इसका असर हुआ या नहीं, लेकिन आज रूस के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही.' पिछले हफ्ते ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया था और बुधवार सुबह रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा की है. भारत ने इसे "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया और कहा कि वह अपने देश के हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा. जब एक पत्रकार ने पूछा कि अगर रूस के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता हो जाता है, तो क्या भारत पर टैरिफ हटाया जाएगा, तो ट्रंप ने संकेत दिया कि ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा, "यह बाद में तय करेंगे, लेकिन अभी भारत 50% टैरिफ दे रहा है."

रुक जाएगी रूस-यूक्रेन की जंग?
ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तीन घंटे की बैठक की, जिसमें दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख दिखाया. ट्रंप ने कहा, "पुतिन के साथ हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही. शांति की राह पर पहुंचने की अच्छी संभावना है." उन्होंने यह भी कहा कि उनके, पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच त्रिपक्षीय बैठक की भी संभावना है. रूस के क्रेमलिन प्रवक्ता यूरी उशाकोव ने भी इस बातचीत को "उपयोगी और रचनात्मक" बताया.

यह भी पढ़ें:- आप उधर न जाएं, वरना...10 किलोमीटर ऊंचे तक आसमान क्यों हुआ राख ही राख? जिंदगी बचाने के लिए की जा रही अपील

ट्रंप का क्या है दावा, क्या है प्लान
ट्रंप ने भारत को रूसी तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बताया, जो चीन के बहुत करीब है. ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि वह रूसी तेल से बने उत्पादों को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि उसे बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है. उन्हें यूक्रेन में मर रहे लोगों की कोई चिंता नहीं."हालांकि, भारत ने साफ किया कि वह तेल आयात बाजार के आधार पर करता है, ताकि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकें. यानी अगर बात की गंभीरता समझें तो ट्रंप को यकीन है कि जिस तरह भारत रूस से ढेर सारा तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को पैसा मिल रहा है और वह यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखे हुए है. अगर हम टैरिफ बढ़ा देंगे तो भारत दबाव में आकर रूस से तेल लेना बंद कर देगा और रूस को जब पैसा नहीं मिलेगा तो वह जंग कैसे करेगा. 

About the Author
author img
कृष्णा पांडेय

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Donaldtrump

Trending news

'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
Eknath Shinde
'मोदी बाबा से फाइटर प्लेन चाहिए...' डिप्टी CM के पोते ने पीएम के सामने रख दी मांग
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
garib rath train
गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की उठी मांग, संसद में रेल मंत्री ने बताया सरकार का प्लान
गजवा-ए-हिंद... अलकायदा लेडी शमा के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील
Asim Munir
गजवा-ए-हिंद... अलकायदा लेडी शमा के खतरनाक मंसूबे, PAK आर्मी चीफ से की थी ये अपील
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
cloud burst
उत्तराखंड में फटा बादल तो महाराष्ट्र के 16 घरों के चूल्हे क्यों बुझ गए? जानें सच
Breaking News LIVE: किसानों और मछुआरों के लिए PM मोदी का बड़ा ऐलान, बोले- किसानों खुशहाली प्राथमिकता
breaking news
Breaking News LIVE: किसानों और मछुआरों के लिए PM मोदी का बड़ा ऐलान, बोले- किसानों खुशहाली प्राथमिकता
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
weather update
बादल दिख रहे फिर बारिश कहां हुई गायब? मौसम विभाग ने बताई वजह, इस दिन से होगी बरसात
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
DNA
बादल फटने की वजह से नहीं आई धराली में तबाही! ये हैं वे वजहें, जिन्होंने की बर्बादी
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
BCS Ratna Award
ZEE NEWS ने लगाई अवॉर्डों की हैट्रिक, बेस्ट कवरेज के लिए मिले 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
India US News in Hindi
'ट्रंप टैरिफ' से अटक गई US को 1 करोड़ अंडों की सप्लाई, अब क्या खाएंगे अमेरिकी
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
Mamata Banerjee
बाढ़ की साजिश का आरोप बेबुनियाद, केंद्र ने ममता के दावों को किया खारिज
;