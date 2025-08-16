सुपरपावर अमेरिकी राष्ट्रपति को गच्चा दे गए पुतिन? अलास्का समिट को लेकर चौंकाने वाला दावा

Trump Putin Talks : पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में तीन घंटे तक चले महामंथन के बाद कुछ नटिजंस ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन असली नहीं, बल्कि उनके बॉडी डबल थे. इस दावे के पीछे नेटिजंस की दलील है कि पुतिन सामान्यत: यानी आमतौर पर अपने हाव-भाव को चेहरे के माध्यम से नहीं जताते, लेकिन अलास्का में वो काफी एक्टिव लग रहे थे. यानी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पुतिन की मुलाकात के वीडियो में अधिक 'एनिमेटेड' लग रहे थे.