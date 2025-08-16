सुपरपावर अमेरिकी राष्ट्रपति को गच्चा दे गए पुतिन? अलास्का समिट को लेकर चौंकाने वाला दावा
सुपरपावर अमेरिकी राष्ट्रपति को गच्चा दे गए पुतिन? अलास्का समिट को लेकर चौंकाने वाला दावा

Trump Putin Alaska summit: ट्रंप-पुतिन मुलाकात में क्या आउटपुट निकला? इससे इतर एक तबका ऐसा है जिसकी दिलचस्पी मीटिंग के टेकअवे से इतर इस सवाल पर थी कि क्या ट्रंप से मुलाकात असली पुतिन ने नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल ने की. नेटिजंस के इस तबके के अपने अलग तर्क हैं जो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:14 PM IST
सुपरपावर अमेरिकी राष्ट्रपति को गच्चा दे गए पुतिन? अलास्का समिट को लेकर चौंकाने वाला दावा

Trump Putin Talks : पुतिन और ट्रंप के बीच अलास्का में तीन घंटे तक चले महामंथन के बाद कुछ नटिजंस ने दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन असली नहीं, बल्कि उनके बॉडी डबल थे. इस दावे के पीछे नेटिजंस की दलील है कि पुतिन सामान्यत: यानी आमतौर पर अपने हाव-भाव को चेहरे के माध्यम से नहीं जताते, लेकिन अलास्का में वो काफी एक्टिव लग रहे थे. यानी डोनाल्ड ट्रम्प के साथ पुतिन की मुलाकात के वीडियो में अधिक 'एनिमेटेड' लग रहे थे.

 

 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Putin's body doubleAlaska Summit

