तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दिया था या नहीं? राष्ट्रपति के इंटरव्यू पर भड़के जमात चीफ, कहा- मुल्क जानता है सच

Bangladesh Jamaat e Islami news: क्या तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को अपना इस्तीफा दिया था या नहीं? राष्ट्रपति शाहबुद्दीन के हालिया इंटरव्यू के बाद जमात चीफ शफीकुर रहमान भड़क गए हैं. जमात मुखिया ने कहा कि मुल्क सच जानता है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:24 PM IST
Bangladesh Jamaat e Islami on President Shahabuddin: बांग्लादेश में चुनावों के बाद अब तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी की नई सरकार बन गई है. जबकि हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों का दमन करने वाली कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी पार्टी वहां की प्रमुख विपक्षी दल बन गई है. अब खुलासा हुआ है कि शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद जमात को मुख्य धारा में लाने में खुद मोहम्मद यूनुस प्रशासन ने ही मदद की थी. यूनुस ने अराजकता फैलाने और मारकाट के लिए जमात को फ्री हैंड दिया, जिसका इस्तेमाल कर उसने देश में जमकर खून-खराबा किया. दिलचलस्प बात ये है कि इस गठजोड़ का खुलासा खुद जमात ए इस्लामी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने ही कर दिया है. 

'राष्ट्रपति ने कई तथ्यों को छिपाया'

शफीकुर रहमान ने बांग्लादेश के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन पर तीखा जुबानी हमला बोला. अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखी पोस्ट में जमात चीफ ने राष्ट्रपति शाहबुद्दीन के हालिया साक्षात्कार का जिक्र किया. वह इंटरव्यू बांग्लादेशी प्रकाशन 'कालेर कंठो' को दिया गया था. इसमें राष्ट्रपति ने जुलाई विद्रोह के बाद शुरू हुए राजनीतिक बदलावों के अनुभव पर बात की. 

रहमान ने लिखा, 'राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2024 के संबंध में कई तथ्यों को छिपाया है. उस दिन मौजूद नेताओं को उन्होंने हटाई गईं प्रधानमंत्री के कथित इस्तीफे के बारे में जो बताया और बाद में राष्ट्र को जिससे अवगत किया. वह अब उनकी वर्तमान टिप्पणियों में नहीं दिखता. जो बातें वे अब कह रहे हैं, उसका जिक्र उस दिन उन्होंने नहीं किया था.'

'प्रेजिडेंट का इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य'

जमात सुप्रीमो ने भड़कते हुए आगे लिखा, 'क्या राष्ट्रपति उन लाखों लोगों की बातों को सुलझाएंगे, जो उस दिन सुनी गईं. उन्होंने तब जो कहा था और अब जो कह रहे हैं. उनमें से सच क्या है. जनता राजनीतिक संक्रमण से जुड़ी घटनाओं से पूरी तरह वाकिफ है. राष्ट्र मूर्ख नहीं है. राज्य के सर्वोच्च पद से इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है.' 

जमात चीफ का इशारा राष्ट्रपति शाहबुद्दीन के 5 अगस्त 2024 के दो बयानों की ओर था. उस दिन शेख हसीना अपने तख्तापलट के बाद शरण लेने भारत चली गई थीं. तब शाहबुद्दीन ने शुरू में दावा किया था कि हसीना ने उन्हें त्यागपत्र सौंप दिया था. हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा नहीं मिला था और उन्होंने इस बारे में केवल सुना था.

रिपोर्ट के मुताबिक, जमात मुखिया इसीलिए भड़के हैं क्योंकि राष्ट्रपति शाहबुद्दीन ने हालिया इंटरव्यू में यूनुस प्रशासन की ओर से उन्हें निशाने पर लिए जाने का आरोप लगाया था. शाहबुद्दीन ने दावा किया कि यूनुस के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश को अस्थिर करने और संवैधानिक शून्यता पैदा करने के प्रयास किए गए. साथ ही यूनुस प्रशासन ने उन्हें सर्वोच्च पद से हटाने की बार-बार कोशिश की. 

अनजाने में एक्सपोज हो गया यूनुस-जमात गठजोड़?

राष्ट्रपति ने इस इंटरव्यू में कहीं भी जमात का नाम नहीं लिया था. इसके बावजूद कट्टरपंथी जमात के लीडर का यूनुस प्रशासन के फेवर में बोलना अनजाने में इस गठजोड़ को एक्सपोज कर गया. माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में शेख हसीना के साथ ही यूनुस शासन के कार्यकाल में हुई ज्यादतियों की जांच भी शुरू हो सकती है. जिससे जमात नेता बौखलाने लगे हैं. इसीलिए वे अब मौजूदा राष्ट्रपति को निशाना बना रहे हैं. अब उनके भड़कने का कितना असर होता है, यह तो वक्त ही बताएगा. 

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

bangladesh news in hindi

