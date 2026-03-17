क्या UAE के आसमान में लग गया ताला! ईरानी मिसाइलों की बौछार के बीच यूएई एयरस्पेस बंद है या खुला? जानें पूरी डिटेल्स

Dubai Airports Update 17 March: ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब खाड़ी देशों की सुरक्षा को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है. इसी बीच मिसाइल हमलों की आशंका को देखते हुए UAE ने अपने एयरस्पेस पर अस्थायी रोक लगाई, जिससे हवाई यात्रा पर सीधा असर पड़ा. तो क्या सच में ईरानी मिसाइलों की बौछार के बीच यूएई ने अपने एयरस्पेस बंद कर दिया है या खुला है. जानें पूरी डिटेल्स.
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UAE Airspace returns to normal after precautionary closure: मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब हवाई यात्रा पर भी दिखने लगा है. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने सुरक्षा कारणों से अपने एयरस्पेस को कुछ समय के लिए बंद कर दिया. इस फैसले ने हजारों यात्रियों और एयरलाइंस को अचानक मुश्किल में डाल दिया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम पूरी तरह एहतियात के तौर पर उठाया गया था. UAE की जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी (GCAA) ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी थी.
GCAA का बयान- ‘अब सब कुछ सामान्य’,
GCAA ने बाद में अपडेट जारी करते हुए कहा, “UAE के एयरस्पेस में हवाई यातायात अब पूरी तरह सामान्य हो गया है.” अधिकारियों के अनुसार, खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया गया था. हालांकि राहत की बात यह रही कि कुछ समय बाद हालात कंट्रोल में आ गए और एयरस्पेस को फिर से खोल दिया गया है.
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे ज्यादा असर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पड़ा, जो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में गिना जाता है. 16 मार्च को एयरपोर्ट के पास आग लगने की घटना सामने आई, जिसके चलते कई फ्लाइट्स प्रभावित हुईं. कुछ उड़ानों में देरी हुई, कुछ को दूसरे एयरपोर्ट्स पर डायवर्ट करना पड़ा और कुछ को अस्थायी रूप से रोक दिया गया. सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही धीरे-धीरे ऑपरेशन दोबारा शुरू किए गए.
कोच्चि लौट आई Emirates की फ्लाइट
इस दौरान एक बड़ा मामला सामने आया. Emirates की फ्लाइट EK533, जो कोच्चि से दुबई जा रही थी, उसे बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा. बताया गया कि यह फ्लाइट सुबह करीब 4:30 बजे कोच्चि से रवाना हुई थी और उसमें 325 यात्री सवार थे. लेकिन करीब 4 घंटे बाद दुबई एयरपोर्ट बंद होने की सूचना मिलने पर पायलट को फ्लाइट वापस कोच्चि ले जानी पड़ी. इस घटना ने यात्रियों को काफी परेशान किया.
अब जब UAE का एयरस्पेस पूरी तरह खुल चुका है, तो एयरलाइंस धीरे-धीरे अपने शेड्यूल को सामान्य कर रही हैं. दुबई समेत देश के सभी बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानें फिर से शुरू हो चुकी हैं. हालांकि, कुछ फ्लाइट्स में अभी भी हल्की देरी हो सकती है, इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें.
UAE खासकर दुबई, दुनिया का एक बड़ा ट्रांजिट हब है. यहां से एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली हजारों उड़ानें रोजाना गुजरती हैं. ऐसे में छोटी सी भी सुरक्षा गड़बड़ी का असर पूरी दुनिया की एयर ट्रैवल सिस्टम पर पड़ सकता है. फिलहाल राहत की बात यही है कि हालात अब सामान्य हैं और यात्रा फिर से सुचारू हो गई है.