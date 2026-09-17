/क्या ब्रिक्स में बिगड़ गई थी जिनपिंग की तबीयत? इलाज के लिए लौट गए थे बीजिंग; चीनी विपक्षी नेता के दावे से हलचल

वानजुन शी ने दावा किया कि बीजिंग के अधिकारियों ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं कि है कि इस महीने जिनपिंग अमेरिका की यात्रा कर पाएंगे या नहीं. ऐसे में उन्होंने अनुमान जताया कि संभव है कि जिनपिंग की इस महीने वाली अमेरिकी यात्रा को रद्द करना पड़े. बता दें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या फिर भारत यात्रा के दौरान शी जिनपिंग की तबीयत खराब को लेकर किसी भी अधिकारी की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल चीन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वानजुन शी की पोस्ट में Community Note भी जोड़ दिया गया है.