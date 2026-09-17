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क्या ब्रिक्स में बिगड़ गई थी जिनपिंग की तबीयत? इलाज के लिए लौट गए थे बीजिंग; चीनी विपक्षी नेता के दावे से हलचल

चीन के विपक्षी नेता चेयरमैन वानजुन शी ने एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तबीयत बिगड़ गई थी. इसके बाद वह अपनी दिल्ली की यात्रा बीच में छोड़कर बीजिंग लौट गए.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 17, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:04 AM IST
क्या ब्रिक्स में बिगड़ गई थी जिनपिंग की तबीयत? इलाज के लिए लौट गए थे बीजिंग; चीनी विपक्षी नेता के दावे से हलचल
Image Credit: दिल्ली की यात्रा बीच में छोड़ लौट गए थे चीनी राष्ट्रपति. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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