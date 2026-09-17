/क्या ब्रिक्स में बिगड़ गई थी जिनपिंग की तबीयत? इलाज के लिए लौट गए थे बीजिंग; चीनी विपक्षी नेता के दावे से हलचल

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गत 12 और 13 सितंबर को भारत की यात्रा की और उन्होंने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. इस यात्रा के कुछ दिन बाद चीनी राष्ट्रपति ने जिनपिंग को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है. कहा जा रहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग बेहोश हो गए थे. इसके बाद उन्हें प्राथमिक आपातकालीन उपचार दिया गया. हालांकि, इस दावे कि स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
दरअसल, चीन डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन वानजुन शी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक दावा किया. उन्होंने एक पोस्ट के जरिए लिखा कि BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश हो गए थे. इसके तुरंत बाद उन्हें विशेष विमान से दिल्ली से बीजिंग ले जाया गया. तबीयत खराब होने के कारण उन्होंने नई दिल्ली का दौरा समय से पहले खत्म किया.
चीन डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन वानजुन शी ने यह भी दावा किया कि जिनपिंग के साथ आए चिकित्सा दल ने उनका तुरंत उपचार किया, जिसके बाद जिनपिंग दिल्ली की यात्रा बीच में ही खत्म करके बीजिंग लौट गए. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार, विमान के बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद कोई जिनपिंग का कोई आधिकारिक स्वागत नहीं किया गया, बल्कि एक सैन्य हेलीकॉप्टर से उन्हे आपातकालीन उपचार के लिए सीधे बीजिंग के 301 अस्पताल ले जाया गया.
据传，习近平在印度主办的金砖峰会上晕倒，经随行医疗团队的紧急救治后，提前结束对印度的访问，搭乘专机返回中国。飞机抵达北京机场后，北京当局没有安排大批官员接机，也没有组织欢迎仪式，而是用军用直升机，直接将习近平送到了北京301医院，进行急救。… pic.twitter.com/3bfnNfoZ05
— 谢万军 Wanjun Xie (@WanjunXie) September 16, 2026
वानजुन शी का दावा कि बीजिंग के 301 अस्पताल में एक विशेषज्ञ टीम ने शी को एक गंभीर इस्केटमिक स्ट्रोक, यानी क्षणिक सेरेब्रल इन्फार्क्शन से पीड़ित बताया था. पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि शी जिनपिंग को इस बात डर था कि भारतीय पक्ष को उनके स्वास्थ्य की जानकारी हो सकती है और इस कारण उन्होंने तबीयत खराब होने पर एक भारतीय अस्पताल में उपचार से इनकार कर दिया.
हालांकि, उड़ान के दौरान सर्जरी की कोई व्यवस्था नहीं थी, इस कारण उन्हें सामान्य ट्रीटमेंट दिया गया, जबतक कि विमान ने सुरक्षित तरीके से बीजिंग में लैंडिंग नहीं कर ली. वानजुन शी का दावा कि शी जिनपिंग को आपातकाली देखभाल और सर्जरी पर विशेष ध्यान देना चाहिए था. दिल्ली से बीजिंग की वापसी करने के दौरान उन्होंने एक सुनहरा अवसर गंवा दिया.
वानजुन शी ने दावा किया कि बीजिंग के अधिकारियों ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं कि है कि इस महीने जिनपिंग अमेरिका की यात्रा कर पाएंगे या नहीं. ऐसे में उन्होंने अनुमान जताया कि संभव है कि जिनपिंग की इस महीने वाली अमेरिकी यात्रा को रद्द करना पड़े. बता दें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या फिर भारत यात्रा के दौरान शी जिनपिंग की तबीयत खराब को लेकर किसी भी अधिकारी की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है. फिलहाल चीन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता वानजुन शी की पोस्ट में Community Note भी जोड़ दिया गया है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे. वह 2 दिवसीय भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे. करीब 7 साल बाद उन्होंने यह यात्रा की. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने कई बैठकों में हिस्सा लिया. ब्रिक्स देशों को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात भी कही थी.
ब्रिक्स बैठकों से इतर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक भी हुई थी. दोनों देशों के नेताओं ने भारत और चीन के रिश्तों पर चर्चा की थी. इसके साथ ही दोनों पक्षों ने संबंधों में सुधार और संवाद जारी रखने की बात भी कही थी.