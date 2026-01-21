Advertisement
trendingNow13081267
Hindi NewsदुनियाDiego Garcia: ग्रीनलैंड पर खींचतान के बीच पैसेफिक में बेचैनी: अब इस मिलिट्री बेस के लिए भिड़ेंगे ट्रंप, क्या बढ़ेगी भारत-चीन की टेंशन?

Diego Garcia: ग्रीनलैंड पर खींचतान के बीच पैसेफिक में बेचैनी: अब इस मिलिट्री बेस के लिए भिड़ेंगे ट्रंप, क्या बढ़ेगी भारत-चीन की टेंशन?

Diego Garcia ट्रंप के लिए हर दिन नई समस्या जन्म ले लेती है. अभी ग्रीनलैंड पर अपने कब्जे को लेकर वो तीखी बयानबाजियां दे रहे थे कि इसी बीच हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस ने उनकी चिंता बढ़ा दी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diego Garcia: ग्रीनलैंड पर खींचतान के बीच पैसेफिक में बेचैनी: अब इस मिलिट्री बेस के लिए भिड़ेंगे ट्रंप, क्या बढ़ेगी भारत-चीन की टेंशन?

Diego Garcia Controversy: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तीखे बयान दे ही रहे थे कि इसी बीच उन्होंने डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस पर भी टिप्पणी कर दी है. ट्रंप ने कहा कि वो डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस का कंट्रोल मॉरीशस को सौंपने और फिर उसे वापस लीज पर लेने की ब्रिटिश योजना के खिलाफ हैं, उन्होंने सवाल किया कि लंदन उस चीज को क्यों छोड़ेगा जिसे वो बहुत महत्वपूर्ण और रणनीतिक संपत्ति बताता है. ऑफिस में वापसी के एक साल पूरे होने पर व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए, ट्रंप ने कहा कि वह हिंद महासागर में एक संयुक्त अमेरिका-ब्रिटेन मिलिट्री बेस 'डिएगो गार्सिया' से जुड़े इस अरेंजमेंट का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं और कहा कि यह इलाका दुनिया का एक काफी महत्वपूर्ण इलाका है.'

ट्रंप ने कहा कि पहले की चर्चाओं में लगता है कि मालिकाना हक जारी रखने की बात थी, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा प्रस्ताव एक लीज और बिक्री स्ट्रक्चर जैसा है. उन्होंने कहा,'जब वे इसे मूल रूप से करने वाले थे तो वे मालिकाना हक के किसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे अब वे असल में सिर्फ लीज पर देना और बेचना चाहते हैं और मैं इसके खिलाफ हूं.' उन्होंने इस कदम के लिए ब्रिटेन के मकसद पर सवाल उठाया. ट्रंप ने कहा,'मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या उन्हें पैसे की जरूरत है?'

यह भी पढ़ें: Diego Garcia: हिंद महासागर में 'पिलास' जैसा वो इलाका, जहां सेना लेकर पहुंचा है अमेरिका

Add Zee News as a Preferred Source

चागोस द्वीप पर है डिएगो गार्सिया

ट्रंप की बयानबाजी के बाद अब हम इस द्वीप और सैन्य बेस के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं. डिएगो गार्सिया हिंद महासागर के चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा और दक्षिण में स्थित द्वीप (एटोल) है. यह समुद्र के बीचों-बीच मौजूद है और भारत से लगभग 1700 किमी दक्षिण में है. नीचे आप मैप में देख सकते हैं. चागोस द्वीपसमूह मूल रूप से मॉरीशस का हिस्सा था. इसके लिए आज भी मॉरीशस और अंतरराष्ट्रीय अदालतों में कानूनी लड़ाई चलती रही है. यहां तक कि UN कोर्ट ने भी इसपर मॉरिशस का हक बताया है. दरअसल 1965 में जब मॉरीशस को आजादी मिली तो ब्रिटेन ने हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीपसमूह को अलग कर दिया. इसी का एक हिस्सा है डिएगो गार्सिया.

1960 में लोगों को निकाला

1960 के दशक में ब्रिटेन ने स्थानीय लोगों को निकाल दिया और इस द्वीप को ब्रिटेन के 'British Indian Ocean Territory' का हिस्सा बनाया. फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने 1970 के आसपास एक संयुक्त सैन्य अड्डा स्थापित किया. इस इलाके के बदले यूके अमेरिका से कोई किराया भी नहीं लेता है. यूं समझिए अमेरिका यहां से एशिया खासतौर से चीन, ईरान-इराक, अफ्रीका समेत एक बड़े भूभाग में किसी भी एक्शन के लिए तैयार रहता है. 

अमेरिका क्यों कर रहा है विरोध

अब अगर बात करें कि ट्रंप ब्रिटेन के इस फैसले क्यों नाराज हैं तो इसकी वजह है कि अगर मालिकाना हक बदला या लीज की शर्तें ढीली हुईं तो अमेरिका की पकड़ कमजोर होगी और यहां पर अमेरिकी पकड़ कमजोर होने का मतलब है कि अमेरिका की एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में पकड़ कमजोर हो जाएगी. 

भारत-चीन के लिए दिक्कत या राहत?

यहां से अमेरिका की दादागिरी खत्म होना भारत के लिए भी राहत की बात होगी. 1971 में जब भारत और पाकिस्तान में जंग चल रही थी तो तब भारतीय रणनीतिकारों ने डिएगो गार्सिया में अमेरिका की मौजूदगी पर चिंता जाहिर की थी. क्योंकि उन दिनों अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था. ऐसे में खदशा था कि वह अपना सैन्य बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए भेज सकता है. युद्ध में भारत की जीत हुई लेकिन वो खतरा कहीं न कहीं बना रहता है. हालांकि भारत का इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं है लेकिन स्वाभाविक तौर पर भारत मॉरिशस के ही साथ है क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते बहुत बेहतर हैं. यही समस्या चीन की भी है, कि दोनों देश अपने आसपास अमेरिकी दखल अंदाजी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते. इसका एक उदाहरण 1971 की जंग में देखने को मिला था. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

Diego Garcia

Trending news

तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
BJP Donation
तीन गुना बढ़ा BJP का चंदा, पिछले साल हुई 2,158 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
BJP President Nitin Nabin
लोकप्रियता इतनी थी नहीं फिर पीएम मोदी ने नितिन नबीन में क्या देखा? संघ भी खुश होगा
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
bangladesh
क्या बांग्लादेश में कुछ बड़ा होने वाला है? भारतीय अधिकारियों के परिवार वापस बुलाए गए
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
Indian Marriage Dispute
65 दिन की शादी, 13 साल कोर्ट-कचहरी! पति-पत्नी ने एक दूसरे पर थोपे 40 केस
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
crime news
40 डेथ क्लेम थे... LIC बिल्डिंग में महिला अफसर को किसने जला दिया? एक बोतल से पता चला
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
Karnataka Udupi News
कर्नाटक में सरकारी अफसर ने लहराया 'केसरिया' झंडा? कांग्रेस को लग गया बुरा और...
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
nitin navin
शी 10, खरगे 5, केन 4 करोड़, सबसे बड़ी BJP के नितिन नबीन कितने लोगों के बॉस हैं?
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
DNA
क्या बिना पट्टाभिषेक कोई खुद को शंकराचार्य कह सकता है? इस नोटिस से क्यों उठ रहे सवाल
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
DNA
पवित्र स्नान से सीधा पद पर सवाल, स्वामी अविमुक्तेश्वरानन्द को कोर्ट से मिला नोटिस
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा
viral video
भारत की सबसे ऊंची जगह पर शख्स ने किया शर्मिंदगी वाला काम, फूटा लोगों का गुस्सा