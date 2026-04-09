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Hindi Newsदुनियाइस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले कूटनीतिक हलचल तेज, लेबनान पर रूस ने इजरायल को सुनाया; ट्रंप ने बीबी को मिलाया कॉल

इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले कूटनीतिक हलचल तेज, लेबनान पर रूस ने इजरायल को सुनाया; ट्रंप ने 'बीबी' को मिलाया कॉल

US Iran peace talks news: यूएस और ईरान के बीच होने वाली शांतिवार्ता से पहले गुरुवार को कूटनीति तेज रही. रूस ने जहां लेबनान पर हमलों को लेकर इजरायल को खरा-खरा सुनाया. वहीं ट्रंप ने नेतन्याहू को कॉल करके लेबनान पर हमलों की तीव्रता को कम करने की सलाह दी.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:03 PM IST
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इस्लामाबाद में शांति वार्ता से पहले कूटनीतिक हलचल तेज, लेबनान पर रूस ने इजरायल को सुनाया; ट्रंप ने 'बीबी' को मिलाया कॉल

US Iran peace talks latest news: यूएस-इजरायल और ईरान के बीच जंग को पूरी तरह खत्म करवाने के लिए इस्लामाबाद में शुक्रवार को शांति वार्ता होने वाली है. इससे पहले दुनिया में कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. लेबनान पर हमलों को लेकर रूस ने गुरुवार को इजरायल को जमकर सुनाया. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करके लेबनान पर हमलों की तीव्रता कम करने को कहा, जिससे इस्लामाबाद वार्ता किसी अंजाम तक पहुंच सके.

लेबनान पर अपने हमले रोके इजरायल- लावरोव 

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची को फोन मिलाकर हालात पर चर्चा की. उन्होंने अराघची की इस मांग से सहमति जताई कि किसी भी युद्धविराम समझौते में लेबनान को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिए. लावरोव ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है और इस पर निश्चित रूप से फैसला लिया जाना चाहिए. 

रूस ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर जताई चिंता

लावरोव के बाद रूसी विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर लेबनान में इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की. मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि इस तरह की आक्रामक कार्रवाई पूरी शांति वार्ता को पटरी से उतार सकती है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर रूस अपनी गहरी चिंता जाहिर करता है. उन्होंने अपील की कि सभी पक्ष संयम बरतें, जिससे कूटनीतिक प्रयासों के जरिए इस मसले का हल निकल सके.

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ट्रंप ने भी कॉल करके नेतन्याहू को समझाया 

वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात करके लेबनान पर हो रहे हमलों की तीव्रता कम करने की सलाह दी. 'बीबी' के नाम से चर्चित नेतन्याहू को उन्होंने समझाया कि हमले न रुकने पर इस्लामाबाद वार्ता पर संकट आ सकता है. ट्रंप से बातचीत के बाद नेतन्याहू के बयान में भी नरमी देखी गई. 

'हमले रोक देंगे लेकिन माननी होगी ये शर्त...'

उन्होंने लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने की घोषणा की. अपने एक्स अकाउंट पर नेतन्याहू ने बताया कि यह बातचीत वाशिंगटन में होगी. जिसमें दोनों मुल्कों के राजदूत शामिल होंगे और इसकी मध्यस्थता बेरूत में तैनात अमेरिकी राजदूत करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बातचीत का एजेंड़ा लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों और नेटवर्क को ध्वस्त करना होगा. जिससे वह इजरायल पर हमला न कर सके और उसके जवाब में इजरायल को कार्रवाई न करनी पड़े.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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