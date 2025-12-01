Advertisement
दितवाह से 200 लोगों की मौत: श्रीलंका में भारत ने पाकिस्तानियों को भी बचाया, लगे भारत माता की जय के नारे

श्रीलंका में तूफान दितवाह से भारी तबाही हुई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है जबकि 176 लोग लापता हैं. जानकारी के अनुसार, श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया है. इसी बीच, भारतीय वायुसेना अंतरराष्ट्रीय राहत अभियान चला रही है और एमआई-17 हेलीकॉप्टरों से श्रीलंकाई नागरिकों सहित पाकिस्तान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और यूके के नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 07:09 AM IST
Cyclon Ditwah: श्रीलंका में आए तूफान दितवाह ने भारी तबाही मचाई है. तूफान के कारण हुई भारी बारिश और बाढ़ के कारण 25000 से अधिक घरों को नुकसान पहुंचा है. प्राकृतिक आपदा के चलते अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 176 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. स्थिति को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल (इमरजेंसी) घोषित कर दी है. 

इस बीच चक्रवात दितवाह से मची तबाही के बीच भारतीय वायुसेना श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही है. अभियान के दौरान IAF ने न केवल बाढ़ में फंसे श्रीलंकाई नागरिकों को, बल्कि कई देशों के नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला है. इनमें पाकिस्तान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्लोवेनिया और यूनाइटेड किंगडम के नागरिक शामिल हैं. सभी को भारतीय वायुसेना के एमआई-17 हेलीकॉप्टरों की मदद से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

इस बीच, भारतीय उच्चायोग ने सोमवार को बताया कि चक्रवात दितवाह के बाद श्रीलंका के कोलंबो स्थित बंदरानाइक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय यात्रियों के फंसे हुए अंतिम जत्थे को भी सफलतापूर्वक निकाल लिया गया. यह निकासी भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन सागर बंधु' के तहत की गई.

 तिरुवनंतपुरम और दिल्ली लाए गए रेस्क्यू किए गए लोग

भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने हवाई अड्डे पर यात्रियों को तिरुवनंतपुरम जाने वाले भारतीय वायुसेना के विमान में चढ़ने से पहले विदा किया. इस दौरान यात्रियों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाए. उच्चायोग ने इस अभियान को मुस्कान लेकर आया ऑपरेशन सागर बंधु करार दिया. चक्रवात दितवाह से श्रीलंका में हुए व्यापक नुकसान के मद्देनजर भारत ने इस ऑपरेशन को शुरू किया था. भारतीय वायुसेना और वाणिज्यिक विमान मिलकर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को श्रीलंका से निकालने का काम कर रहे हैं. अब तक भारतीय वायुसेना के विमान सी 130 जे और आईएल 76 सहित कई उड़ानों ने यात्रियों को तिरुवनंतपुरम और दिल्ली के लिए रवाना किया है.

भारत ने अबतक पहुंचाया 21 टन राहत सामग्री 

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारतीय वायुसेना का एक और विमान 10 टन आपदा प्रतिक्रिया सामग्री और एक चिकित्सा टीम के साथ कोलंबो में उतरा. उच्चायोग के अनुसार, वाणिज्यिक विमान और भारतीय वायुसेना की सहायता से फंसे हुए यात्रियों का निकालने का काम निरंतर जारी है. इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने पुणे से एनडीआरएफ की टीमों और उपकरणों को हवाई मार्ग से श्रीलंका भेजने के लिए सी-17 विमान का इस्तेमाल किया.

भारतीय वायुसेना अब तक कोलंबो में 21 टन राहत सामग्री, 80 से अधिक एनडीआरएफ कर्मियों और 8 टन उपकरणों की आपूर्ति कर चुकी है. भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में फंसे भारतीय यात्रियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि वे आपातकालीन सहायता डेस्क पर संपर्क कर सकते हैं या कोलंबो के बंदरानाइक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित एयरलाइन काउंटरों से मदद ले सकते हैं.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Operation Sagar Bandhu

