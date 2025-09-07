Diwali: हम हिंदू त्योहार हमारी आत्मा... दीवाली के जश्न पर खतरा मंडराया, लीसेस्टर की सांसद शिवानी राजा ने खोला मोर्चा
Advertisement
trendingNow12911611
Hindi Newsदुनिया

Diwali: हम हिंदू त्योहार हमारी आत्मा... दीवाली के जश्न पर खतरा मंडराया, लीसेस्टर की सांसद शिवानी राजा ने खोला मोर्चा

United Kingdom Diwali celebrations: लीसेस्टर की हिंदू सांसद शिवानी  राजा (Shivani Raja) कहा  हमारी दिवाली का जश्न अभी भी खतरे में है. हमारा दिवाली समारोह खतरे में हैं. मैं चुप नहीं बैठूंगी. मैंने आवाज उठाई है, सहयोगी सांसद भी इस मुहिम में मेरे साथ हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 07, 2025, 02:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali: हम हिंदू त्योहार हमारी आत्मा... दीवाली के जश्न पर खतरा मंडराया, लीसेस्टर की सांसद शिवानी राजा ने खोला मोर्चा

Deepawali Festical in UK: दीपावली का त्योहार पूरी दुनिया में मशहूर है. इस साल दीवाली  20 अक्टूबर 2025 को है. पूरी दुनिया में माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये दीपों का ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है. ब्रिटेन में भी दीवाली की धूम होती है, हर साल की तरह इस साल भी ब्रिटेन में बसे हिंदू एनआरआई दीपावली का त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटे हैं. यूके के लीसेस्टर शहर की दीवाली पूरे ब्रिटेन में मशहूर है, लेकिन इस बार यहां दीवाली के जश्न पर खतरा मंडराया तो स्थानीय सांसद ने त्योहार का जश्न पहले की तरह विधिवत पूरे विधिविधान से मनवाने के लिए मोर्चा खोल दिया है. 

खतरे में दीवाली का जश्न!

लीसेस्टर की हिंदू सांसद शिवानी  राजा (Shivani Raja) कहा  हमारी दिवाली का जश्न अभी भी खतरे में है. हमारा दिवाली समारोह खतरे में हैं. लीसेस्टर में दिवाली भारत के बाहर सबसे बड़े समारोहों में से एक है. ये त्योहार हमारे लीसेस्टर शहर के कैलेंडर का मुख्य आकर्षण भी है, इसके बावजूद लीसेस्टर सिटी काउंसिल सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए समारोहों को सीमित करना चाहती है. इसलिए मैंने, सांसद नील ओ'ब्रायन के साथ, संबंधित अधिकारी को समाधान के लिए दबाव बनाने हेतु पत्र लिखा है. हमें अपनी दिवाली समारोह को सुरक्षित रखना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

दीपावली के जश्न पर प्रतिबंध

लीसेस्टर का दिवाली उत्सव, जिसे कभी भारत के बाहर सबसे बड़ा उत्सव माना जाता था, इस साल अपने पिछले स्वरूप की तरह रह पाएगा ये सवाल अपनी जगह बना हुआ है. दरअसल लेबर पार्टी द्वारा संचालित नगर परिषद ने जन सुरक्षा के नाम पर यानी सुरक्षा संबंधी चिताओं को ध्यान में रखते हुए शहर में आतिशबाजी, स्टेज शो और दिवाली विलेज के आयोजन को रद्द कर दिया है. सरकारी आदेश में केवल स्ट्रीट लैंटर्न और एलईडी लाइट्स जलाने और एक रात के लिए सड़क बंद रहने का जिक्र किया गया है.

ये भी पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप की कमजोर 'नब्ज' पकड़ में आ गई! इस शख्स के इशारे पर नाचते हैं प्रेसिडेंट?

FAQ-

सवाल- नगर पालिका ने फंक्शन क्यों रद्द किया?
जवाब- ये फैसला एक बहु-एजेंसी सुरक्षा सलाहकार समूह की चेतावनी के बाद लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि पिछले साल लगभग 55,000 लोगों की रिकॉर्ड भीड़ ने लगभग भीड़भाड़ वाली स्थिति पैदा कर दी थी. तब भीड़ ने इमरजेंसी गेट तक ब्लॉक करने के साथ भीड़ नियंत्रण उपायों को चरम सीमा तक बढ़ा दिया था. समूह ने कहा कि मौजूदा प्रारूप 2025 में सुरक्षित रूप से संचालित नहीं किया जा सकता है.

सवाल- नगरपालिका ने क्या इंतजाम किए हैं?
जवाब- 20 अक्टूबर को बेलग्रेव रोड को बंद कर दिया जाएगा ताकि त्योहार के मौके पर आने वाले मेहमान गोल्डन माइल पर स्थित रेस्टोरेंट और दुकानों का आनंद ले सकें. लैंपपोस्टों पर दीये के आकार के लालटेन सहित 6,000 एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी. मनोरंजन के एकमात्र साधन के रूप में व्हील ऑफ़ लाइट फेरिस व्हील को चालू किया जाएगा.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

UKShivani Raja

Trending news

देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
;