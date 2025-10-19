Advertisement
'लोकल' से 'ग्लोबल' हुई दिवाली, पूरी दुनिया में गूंज रहा 'जय श्री राम' और दीपों का उजियारा; मुस्लिम देश भी दे रहे बधाई

Diwali in World 2025: दिवाली अब भारत का लोकल त्योहार नहीं रहा बल्कि अब यह ग्लोबल फेस्टिवल बनता जा रहा है. इसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है. इस बार भी इस रोशनी के त्योहार का जादू पूरी दुनिया में दिख रहा है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 19, 2025, 10:41 PM IST
Where in World is Diwali being celebrated: भारत में जब दीपोत्सव की तैयारियां अपने चरम पर हैं, तब पूरी दुनिया में भी दिवाली का प्रकाश फैल चुका है. इस बार का त्योहार सिर्फ भारतीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक 'सांस्कृतिक उत्सव' बन गया है. UAE, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ईरान जैसे देशों ने भी भारत के साथ मिलकर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

दिवाली पर UAE के उपराष्ट्रपति ने क्या कहा?

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, 'दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह प्रकाश पर्व आपके जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि लाए.'

यह संदेश उस विचार को पुष्ट करता है कि भारत की संस्कृति अब केवल भारतीय नहीं रही, बल्कि वैश्विक धरोहर बन गई है. दुबई, अबूधाबी और शारजाह जैसे शहरों में दीपों की रौशनी और भारतीय समुदाय के उत्सवों से सड़कों का नजारा किसी मिनी इंडिया से कम नहीं है.

सिंगापुर हाई कमीशन ने मनाई दिवाली

इसी कड़ी में सिंगापुर हाई कमीशन ने भी भारत में दीपोत्सव मनाया. उनके साझा किए गए चित्रों में अधिकारी फूलों से रंगोली बनाते और दीप जलाते दिखाई दिए. दूतावास ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'आप सभी को शुभ दीपावली! यह पर्व आपके घरों में सुख, शांति और समृद्धि लाए.'

दूसरी ओर, ईरान के दूतावास ने भी भारतीय जनता और सरकार को बधाई दी. उनके संदेश में लिखा था कि यह त्योहार दोनों देशों के बीच 'मित्रता और सद्भाव' के बंधन को और मजबूत करे. एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा, 'हम भारत के लोगों और सरकार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. यह प्रकाश पर्व शांति, समृद्धि और खुशी लाए तथा भारत-ईरान मित्रता को और प्रगाढ़ बनाए.'

हमारी परंपरा बन रही दुनिया की पहचान

दिवाली की यह वैश्विक स्वीकार्यता भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम्' यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का जीवंत उदाहरण बन चुकी है. आज दुबई की ऊंची इमारतों से लेकर सिंगापुर की सड़कों तक, और तेहरान से लेकर टाइम्स स्क्वायर तक दीपावली की रौशनी जगमगा रही है.

यह वही भारत है जिसने दुनिया को बताया कि रोशनी सिर्फ दीपों की नहीं, बल्कि आशा, सद्भावना और एकता की होती है. और इस बार, जब पूरी दुनिया एक साथ “Happy Diwali” कह रही है तो हर भारतीय के दिल में यह गर्व उमड़ रहा है कि हमारी परंपरा अब पूरे विश्व की पहचान बन चुकी है.

(एजेंसी IANS)

