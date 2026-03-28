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Hindi NewsदुनियाDNA: मिडिल ईस्ट युद्ध का एक महीना... अमेरिका-ईरान जंग से अरब देशों को पहुंचा कितना नुकसान?

DNA: मिडिल ईस्ट युद्ध का एक महीना... अमेरिका-ईरान जंग से अरब देशों को पहुंचा कितना नुकसान?

मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध को एक महीने पूरे हो गए. इस युद्ध के यहां थमने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है. इस युद्ध के कारण केवल मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:33 PM IST
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DNA: मिडिल ईस्ट युद्ध का एक महीना... अमेरिका-ईरान जंग से अरब देशों को पहुंचा कितना नुकसान?

DNA: भारत में मुनाफाखोरों को मौका देने वाली, तेल और गैस की किल्लत वाली खबरें ईरान वॉर का साइड इफेक्ट हैं. आज इस वॉर को शुरू हुए 1 महीने पूरे हो गए, जिसका असर इस युद्ध में शामिल देशों के साथ-साथ युद्ध से बहुत दूर नजर आ रहे देशों पर भी दिख रहा है.

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डी. आइज़नहावर ने 16 अप्रैल 1953 में एक मशहूर भाषण दिया था. जिसका नाम था Chance for Peace, इस भाषण में उन्होंने कहा था कि हर बंदूक जो बनाई जाती है, हर युद्धपोत जो पानी में उतारा जाता है, हर रॉकेट जो दागा जाता है, आखिरकार यह उन भूखों से चोरी है, जो भोजन नहीं पा रहे. ये ठंड से कांपते गरीबों से चोरी है, जिन्हें कपड़े नहीं मिल रहे. यह सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं है. यह मजदूरों का पसीना, वैज्ञानिकों की बुद्धि और बच्चों के सपनों की बर्बादी है.

ईरानी युद्ध की आग में जल रही दुनिया की अर्थव्यवस्था

आइज़नहावर ने ये भाषण आज से ठीक 71 साल, 11 महीने और 12 दिन पहले दिया था और आज उनकी कही बात अमेरिका-ईरान युद्ध पर बिल्कुल सटीक बैठती है. आज आपको जानना चाहिए जो देश इस युद्ध में शामिल हैं, वो एक महीने के युद्ध की वजह से कितने साल पीछे चले गए हैं और जिन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं, जो इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, उनको एक महीने में कितना नुकसान हुआ है. 

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क्या कहते हैं ये आंकड़े?

आज आपको ये भी समझना चाहिए कि इस युद्ध की आग में अब तक दुनिया की कितनी इकोनॉमी, पर्यावरण, हथियार और मासूम जानें भस्म हो चुकी हैं. आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि अगर इस युद्ध को खत्म करने का एलान हो जाए तो भी इससे उबरने में कितना वक्त लग जाएगा. सबसे पहले आप 1 महीने के युद्ध के सबसे नए आंकड़ों को देखिए

  • एक महीने के इस युद्ध में अब तक 30 हजार से ज्यादा मिसाइलों, बमों और ड्रोन के हमले हुए. यानी हर घंटे लगभग 40 अटैक हुए.

  • इन हमलों में ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों के 8 हजार 710 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 34 हजार लोग घायल हुए हैं.

  • एक महीने के युद्ध में 15 हजार से ज्यादा सैन्य और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए. 

  • इस युद्ध में अब तक सीधे 14 देशों में बम..मिसाइल..और ड्रोन अटैक हो चुके हैं. यानी इन  देशों पर युद्ध का सीधा असर हुआ है.

  • इसके अलावा दुनिया की 30 से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्थाएं युद्ध के असर से दबाव में आ चुकी हैं. इसमें, यूरोप के अलावा चीन भारत..जापान और दक्षिण कोरिया जैसी एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं.

  • एक महीने के इस युद्ध में अब तक 590 बिलियन डॉलर यानी 49 लाख करोड़ रुपये स्वाहा हो चुके हैं. ये लगभग भारत के एक साल के बजट और पाकिस्तान के तीन साल के बजट के बराबर रकम है. यानी जितने रुपयों से पाकिस्तान 3 साल तक चल सकता है. उतना पैसा सिर्फ एक महीने के युद्ध मे जल गया है.

  • अगर आज ये युद्ध खत्म हो जाए, जिसके कोई आसार नहीं दिख रहे तो भी दुनिया को आर्थिक तौर पर संभलने के लिए 1 से 2 साल का वक्त चाहिए.  

  • जबकि इस युद्ध से पर्यावरण को जितना नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई 20 से 30 साल तक नहीं हो पाएगी. 

 

कैसे करोड़ों लोगों के विनाश का कारण बना ये युद्ध?

ईरान वॉर लाखों नहीं करोड़ों लोगों के विनाश का कारण बना है. जहां बारूद बरस रहा है वहां तो तबाही हो ही रही है. जहां बारूद नहीं बरस रहा है वहां भी बर्बादी हो रही है. इसकी वजह है आर्थिक तबाही

इस आर्थिक तबाही को विस्तार से समझने के हमने इसे तीन हिस्से में बांटा है. पहले उन देशों की चर्चा करेंगे जो ईरान वॉर में सीधे तौर पर शामिल हैं. फिर उन देशों की आर्थिक तबाही समझेंगे जो लड़ाई में शामिल नहीं है लेकिन ईरान ने उन्हें निशाना बनाया है. आखिर में उन देशों के आर्थिक संकट को समझेंगे जो न युद्ध लड़ रहे हैं, न किसी पक्ष के साथ हैं, लेकिन जंग ने उन्हें तबाह कर दिया है.

युद्ध में ईरान बुरी तरीके से तबाह 

  • सबसे पहले ईरान के नुकसान को समझते हैं. ईरान की बात इसलिए क्योंकि अमेरिका-इजरायल की बमबारी से सबसे ज्यादा नुकसान उसे ही हुआ है. 

  • अमेरिका और इजरायल की बमबारी से ईरान की GDP करीब 20 प्रतिशत तक गिरने की आशंका है. भारतीय रुपए में ये नुकसान करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है.

  • युद्ध में ईरान के बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है. विशेषज्ञों के मुताबिक ये नुकसान करीब 2 लाख करोड़ रुपए का है.

  • युद्ध शुरू होने से पहले ईरान हर रोज करीब 1100 करोड़ रुपए मूल्य का तेल निर्यात करता था.अब औपचारिक तौर पर ये निर्यात ठप है. यानी अब तक ईरान को 33 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है.

  • GDP और बुनियादी ढांचे को नुकसान की वजह से ईरान में 4 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे.

  • कुल मिलाकर 30 दिन की जंग में ईरान को अब तक करीब 13 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है. इतने पैसों से पाकिस्तान अपना सारा विदेशी कर्ज चुका सकता है.

  • ईरान की ऊर्जा सुविधाएं, रिफाइनरियां, पोर्ट्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है. बमबारी में 14 हजार से ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं. इसलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ईरान से सभी आर्थिक बैन हटा लिए जाएं तब भी उसे रिकवर होने में 10 साल का समय लग सकता है. 

 

अमेरिका और इजरायल को भी भारी नुकसान

  • अब युद्ध में शामिल दूसरे पक्ष यानी अमेरिका और इजरायल की बात करते हैं. अमेरिका ईरान की मिसाइलों की रेंज से बाहर है. इसलिए उसका नुकसान सिर्फ युद्ध में खर्च किए गए हथियारों और गोला बारूद और मिडिल ईस्ट में बेस पर हुए हमले तक सीमित है.  

  • पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को जानकारी दी थी कि ईरान वॉर के शुरुआती 6 दिन में उसने हर रोज 15 हजार 666 करोड़ रुपए खर्च किए. यानी 30 दिन के युद्ध में अमेरिका अब तक 4 लाख 70 हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुका है.

  • ये तो ईरान को नुकसान पहुंचने का खर्च है. अब अमेरिका के उस नुकसान को समझिए जो ईरान ने उसे पहुंचाया है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका की कुल 17 साइट्स को नुकसान पहुंचाया है.

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक बेस पर हमले से अमेरिका को करीब 6 हजार 700 करोड़ का नुकसान हुआ है.

  • इसके अलावा ईरान से जंग में अमेरिकी रडार, एयरक्राफ्ट, कम्युनिकेशन जैसे मिलिट्री एसेट्स भी डैमेज हुए हैं. ये नुकसान करीब 24 हजार करोड़ का है.

  • समझिए ईरान ने अमेरिका की जमीन पर अटैक नहीं किया लेकिन जंग से अमेरिका को भी आर्थिक चोट पहुंची है. कुल मिलाकर अमेरिका को करीब 5 लाख करोड़ का नुकसान पहुंचा है. इस पैसे से अमेरिका के स्कूलों में 280 दिन छात्रों को मिड डे मिल दिया जा सकता है.

इजरायल को कितना पहुंचा नुकसान? 

  • इजरायल ने ईरान पर विध्वंसक प्रहार के लिए अब तक करीब 91 हजार करोड़ रुपए खर्च किए हैं.

  • ईरान के मिसाइल हमले, युद्ध के दौरान काम पर पाबंदी और रिजर्व फोर्स मोबिलाइजेशन से इजरायल को अब तक 1 लाख 10 हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है.

  • यानी इजरायल को अब तक युद्ध में 2 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक चपत लग चुकी है. इतने पैसे से इजरायल में डेसैलिनेशन यानी समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए 12 नए प्लांट लगाए जा सकते हैं.

  • इस नुकसान से इजरायल की GDP में एक प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका है. आर्थिक नुकसान को रिकवर करने में इजरायल को 2 साल से ज्यादा का समय लग सकता है.

युद्ध से कैसे पहुंची आर्थिक तबाही?

गौरतलब है कि आज युद्ध से सिर्फ बारूदी तबाही नहीं होती है. आर्थिक तबाही भी होती है. ये आर्थिक तबाही कई सालों तक चोट पहुंचाती है. हम ईरान युद्ध के इसी आर्थिक तबाही वाले पक्ष का विश्लेषण कर रहे हैं. अब बात करते हैं उन अरब देशों की, जो ईरान के खिलाफ युद्ध तो नहीं लड़ रहे हैं. लेकिन ईरान के निशाने पर हैं.

  • ईरान के हमले से कतर की LNG उत्पादन क्षमता 17% तक कम हो गई. इससे कतर को करीब 8 लाख करोड़ का नुकसान होगा. ये भारत के रक्षा बजट के बराबर है.

  • ईरान के हमले से सऊदी अरब को करीब 4 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है. इतने धन से पाकिस्तान 15 साल तक रक्षा बजट कवर कर सकता है.

  • कुवैत को 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की आशंका है. इस बजट में बांग्लादेश 25 साल तक अपने वार्षिक विकास बजट को फंड कर सकता है.

  • बहरीन को करीब 60 हजार करोड़ का नुकसान पहुंचा है. जीडीपी 14 प्रतिशत तक गिर सकती है. नुकसान को रिकवर करने में बहरीन को 2 साल का समय लग सकता है.

  • UAE को करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है. ये श्रीलंका के 9 साल के वार्षिक बजट के बराबर है.

इन देशों को 20 लाख करोड़ का नुकसान 

  • ये वो देश हैं जो युद्ध में सीधे शामिल नहीं है. लेकिन इन्हें करीब 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है. 2026 में मिडिल ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का बजट भी करीब 20 लाख करोड़ रुपए ही था. यानी 30 दिन की जंग में एक साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट स्वाहा हो गया.

  • दुनिया के 185 से ज्यादा देश युद्ध में किसी पक्ष के साथ नहीं है. ये देश भी आर्थिक तबाही झेल रहे हैं. इनके नुकसान का आंकड़ा युद्ध में शामिल देशों के नुकसान से बड़ा है.

  • WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि युद्ध से दुनिया की GDP 0.3 प्रतिशत तक गिर सकती है. इससे पूरी दुनिया को 35 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है. समझ रहे हैं ये नुकसान युद्ध में शामिल सभी पक्षों के नुकसान से करीब दो गुना है. 

  • तेल महंगा होने से वैश्विक महंगाई 1 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ सकती है. इससे करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे. 

ये नुकसान उन देशों का है जो युद्ध नहीं लड़ रहे है. इस नुकसान की भरपाई में 10 साल से ज्यादा का समय लग सकता है. ईरान युद्ध के कारण यूरोप, एशिया, अफ्रीका के देशों सबसे ज्यादा आर्थिक चोट पहुंचेगी. ये नुकसान कितना घातक होगा इसे समझते हैं. 

 

  • यूरोपीय देशों की GDP 2 प्रतिशत तक गिर सकती है.

  • एशियाई देशों की GDP में 2 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आ सकती है.

  • चीन की GDP 3 प्रतिशत तक गिर सकती है.

  • मिडिल ईस्ट के देश क्रूड महंगा होने के कारण जल्द रिकवरी करेंगे लेकिन बाकी देशों को इस संकट से उबरने में 5 साल से ज्यादा का समय लग सकता है.

इस युद्द के असर से सूडान, ट्यूनिशिया, केन्या, इथोपिया, घाना, जांबिया, अंगोला जैसे अफ्रीकी देश जो पिछले कई सालों से विकासशील देश की श्रेणी में आने की कोशिश कर रहे थे, अब अति पिछड़े देशों की जमात में चले जाएंगे.

आर्थिक नुकसान की आग में भी झुलसेगी दुनिया 

पूरी दुनिया जंग के कारण आर्थिक नुकसान की आग में झुलसेगी. जो देश आर्थिक तौर पर मजबूत हैं उन्हें ये आर्थिक चोट कम दर्द देगा. लेकिन जिन देशों का आर्थिक आधार मजबूत नहीं है उन्हें इस संकट से बाहर आने में लंबा समय लगेगा. प्रसिद्ध विद्वान बर्ट्रेंड रसेल ने कहा है कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, बल्कि यह तय करता है कि कौन बचा है.

ईरान वॉर से जो बचे हैं वो इसकी आर्थिक तबाही की मार कई साल तक झेलेंगे. मित्रों इसका असर हमारे आपके जीवन पर भी महंगाई के तौर पर पड़ेगा. फिलहाल हम आपको ईरान वॉर से हुए नुकसान का एक और आंकड़ा शेयर करते है. ये उन निवेशकों का नुकसान है जिन्होंने सोने और चांदी में निवेश किया था. इस आंकड़े को गौर से समझिएगा.

  • ईरान वॉर शुरू होने के बाद सोना अपने रिकॉर्ड कीमत से 20 प्रतिशत तक गिर चुका है.

  • चांदी रिकॉर्ड कीमत से 50 प्रतिशत तक गिर चुकी है.

  • ध्यान से सुनिएगा, इस गिरावट से निवेशकों को करीब 188 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है.

  • युद्ध के दौरान दुनिया के शेयर बाजार करीब 6 प्रतिशत तक गिरे हैं. इससे दुनियाभर के निवेशकों को करीब 677 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

शेयर बाजार के निवेशकों को भी भारी नुकसान 

समझिए सोना चांदी और शेयर बाजार के निवेशकों का कुल नुकसान 865 लाख करोड़ रुपए का है. ये युद्ध में शामिल देशों के नुकसान से करीब 22 गुना ज्यादा है. 30 दिन के युद्ध में निवेशकों का जो पैसा स्वाहा हुआ है उससे 200 साल तक पूरी दुनिया को भोजन मुहैया कराया जा सकता है. करीब 54 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ सकते हैं. अमेरिका अपने कुल कर्ज का 23 प्रतिशत चुका सकता है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA 365 साल तक अपने कार्यक्रम चला सकती है.

इस युद्ध से दुनिया की इकोनॉमी पर जो असर पड़ा, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन इस युद्ध से दुनिया के पर्यावरण और सेहत पर जो असर पड़ा है. उसके बारे में बहुत से लोगों ने अभी सोचना शुरू नहीं किया है. सबसे बड़ी सच्चाई यही है. युद्ध खत्म होने के बाद दो-चार साल में इकोनॉमी पटरी पर आ सकती है. लेकिन हजारों टन बारूद के धमाके का पर्यावरण पर जो असर पड़ा है, उसे लाखों लोग दशकों तक झेलेंगे. इस युद्ध ने मिडिल ईस्ट और आस पास की हवा और पानी को जहरीला बना दिया है और पूरी दुनिया इस युद्ध के असर से और ज्यादा गर्म हो रही है.

युद्ध का पर्यावरण पर गहरा असर 

एक अमेरिकी रिसर्च संस्था Climate and Community Institute ने एक रिपोर्ट जारी की है. जिसमें मिडिल ईस्ट युद्ध के जलवायु पर पड़े असर के बारे में बताया गया है. ये रिपोर्ट 21 मार्च को जारी हुई, इस रिपोर्ट के आधार पर हमने आपके लिए 28 मार्च तक पर्यावरण पर पड़े असर का विश्लेषण तैयार किया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान युद्ध की वजह से वातावरण में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है. इस युद्ध में सबसे ज्यादा CO2 घरों, स्कूलों और दूसरी इमारतों के नष्ट होने से निकली है. इसके अलावा बम धमाकों और तेल जलने से काले धुएं और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है . जिससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है.

आसान तरीके से समझिए, तो बड़ी मात्रा में कार्बन डाई ऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का पर्यावरण पर क्या असर होगा. CO₂ गैस हवा में एक कंबल की तरह काम करती है. सूरज की गर्मी धरती पर आती है. लेकिन CO₂ की परत उसे वापस जाने नहीं देती. इससे धरती का तापमान बढ़ता है. ग्लेशियर पिघलते हैं. समुद्र का स्तर बढ़ता है. तापमान बढ़ने से मौसम बिगड़ता है. जिससे हीटवेव, भारी बारिश और सूखा जैसी आपदाएं आती हैं.

 

  • ईरान वॉर पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 महीने में 110 लाख से 140 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन का अनुमान है.

  • अगर यही दर पूरे साल भर जारी रही तो यह उत्सर्जन दुनिया के 84 सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाले देशों के पूरे साल के कुल कार्बन उत्सर्जन के बराबर हो जाएगा.  यानी दुनिया के 84 देश एक साल में जितना प्रदूषण फैलाते हैं, उतना सिर्फ इस युद्ध की वजह से दुनिया में फैलेगा. 

  • इस युद्ध में 20 हजार से ज्यादा इमारतों के नष्ट होने का अनुमान है, जिससे लगभग 55 टन CO₂ का उत्सर्जन हुआ.

  • युद्ध के दौरान मिडिल ईस्ट के तेल डिपो पर हुए हमलों में लगभग 60 मिलियन बैरल तेल जल गया है . इससे 60 लाख टन ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ.

  • इस युद्ध में सिर्फ हमला करने के लिए फाइटर जेट्स और जहाज लगभग 2500 घंटे तक आसमान में रहे हैं . इस उड़ान में 27 करोड़ लीटर ईंधन खर्च हुआ है. जिससे 10 से 12 लाख टन CO₂ का उत्सर्जन हुआ

  • युद्ध में जो हथियार नष्ट हुए हैं, उतने हथियार फिर से बनाने में 3 से 4 लाख टन CO₂ का उत्सर्जन होगा.

दुनिया में तेल के लिए लोग कतारों में खड़े हैं और मिडिल ईस्ट में 60 मिलियन बैरल तेल जल गया. इतने तेल से पाकिस्तान की 4 महीने की जरूरत पूरी हो सकती है. इजरायल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने 27 करोड़ लीटर ईंधन ​सिर्फ ईरान पर बम बरसाने के लिए जला दिया. जबकि इतने तेल से मालदीव जैसे देश का काम 3 महीने तक चल सकता है. यानी एक तरफ ईरान युद्ध तेल की बर्बादी कर रहा है, दूसरी तरफ पर्यावरण को जहरीला बना रहा है.

  • ईरान वॉर से 1 महीने में जितना प्रदूषण बढ़ा है. उतना प्रदूषण आइसलैंड जैसे 2–3 देश पूरे साल में नहीं फैलाते.

  • ये प्रदूषण 1 करोड़ वाहनों के एक साल तक फैलाए गए प्रदूषण से ज्यादा है .

  • आज आपको ईरान वॉर की कुछ तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, जिन्हें देखकर आप समझ पाएंगे. जहां युद्ध चल रहा है. वहां की हवा कितनी जहरीली हो गई है.

  • इस रिसर्च में बताया गया है. सिर्फ एक महीने के युद्ध से मिडिल ईस्ट के मिट्टी पानी और हवा में भारी धातुओं और केमिकल्स की मात्रा खतरनाक स्तर तक बढ़ गई है.

  • इसकी वजह से लगभग 20 साल तक कैंसर, दिल और सांस की बीमारी के मामलों में बढ़ोतरी होगी. 

  • इतना ही नहीं, युद्ध के कारण फारस की खाड़ी के समुद्री जीवन को भी दशकों का नुकसान हुआ है . तेल के जलने और समुद्र में फैलने से पानी जहरीला हुआ है . मछलियों..समुद्री कछुए जैसे जीवों की मौत हुई है . कोरल नष्ट हुए हैं . जिसकी रिकवरी दशकों में होगी .

पूरी दुनिया पर होगा इस युद्ध का असर 

खाड़ी देशों में समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट होते हैं. अगर ये खराब हुए या पानी दूषित हुआ तो लोगों को साफ पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा. हर बम का धमाका हर जेट की उड़ान, हर तेल डिपो की आग हमारी हवा को जहर बना रहे हैं. अगर स्कूल, अस्पताल और घर जल रहे हैं तो उनका मलबा हटाने और दोबारा बनाने में भी कार्बन उत्सर्जन होगा. भारत, चीन, यूरोप और अफ्रीका युद्ध में शामिल नहीं हैं, लेकिन भारत समेत इन देशों को भी महंगे तेल, महंगाई और गर्मी का झटका लगेगा. यानी इसका सीधा असर भले ही मिडिल ईस्ट में हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन की आग में पूरी दुनिया जलेगी.

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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