DNA: 4 हफ्ते या 100 दिन... ईरान अमेरिका के बीच कितने दिन चल सकती है जंग? ट्रंप की भी बढ़ी धुक-धुक

DNA: 4 हफ्ते या 100 दिन... ईरान अमेरिका के बीच कितने दिन चल सकती है जंग? ट्रंप की भी बढ़ी धुक-धुक

मिडिल ईस्ट में जारी जंग लंबी खिंच सकती है. हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में कहा था कि ये युद्ध 4 से 5 हफ़्तों तक चल सकता है. हालांकि, अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड रक्षा मंत्रालय को 100 दिनों की तैयारी करने के लिए कह चुका है.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 11:44 PM IST
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति

DNA Analysis: हाल में ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप बता चुके हैं कि युद्ध 4 से 5 हफ़्तों तक चल सकता है जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहा अमेरिकी सेना का सेंट्रल कमांड रक्षा मंत्रालय को 100 दिनों की तैयारी करने के लिए कह चुका है. यानी ये युद्ध 5 हफ़्तों से लेकर 14 हफ़्तों तक चलने की आशंका है. अमेरिका की प्रतिष्ठित फोर्ब्स मैगज़ीन के अनुसार इस युद्ध पर डायरेक्टर सैन्य खर्च 40 अरब डॉलर से 95 अरब डॉलर के बीच हो सकता है.

युद्ध के अप्रत्यक्ष खर्चों को जोड़ दिया जाए तो अमेरिका के लिए युद्ध की कुल लागत 210 अरब डॉलर तक जा सकती है. 210 अरब डॉलर यानी 19 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा. ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उससे कोई देश आबाद हो सकता है लेकिन ट्रंप इतनी बड़ी रक़म का इस्तेमाल एक देश को बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं.

युद्ध से बढ़ने वाला है महंगाई का बोझ 

ये पैसा अमेरिका की जनता को चुकाना होगा. युद्ध की वजह से वहां महंगाई का बोझ बढ़ने वाला है. एक तरफ़ तो ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी थी कि टैरिफ का पैसा रिफंड करने से अमेरिका बर्बाद हो जाएगा. दूसरी तरफ़ वो ये युद्ध भी लड़ रहे हैं.

टैरिफ के रूप में अमेरिका को 130-175 अरब डॉलर तक लौटाना पड़ सकता है जबकि युद्ध का खर्च 210 अरब डॉलर तक जाने की संभावना है. 175 अरब डॉलर चुकाने पर वो बर्बादी की भविष्यवाणी कर रहे थे लेकिन 210 अरब डॉलर खर्च करने का कोई अफसोस नहीं है. यानी सुविधा के मुताबिक ट्रंप का नैरेटिव बदल जाता है.

अमेरिका के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है?

अमेरिका के सामने एक संकट ये भी है कि उसके हथियार ईरान की तुलना में बेहद महंगे हैं.ईरान शाहेद-136 आत्मघाती ड्रोन से हमला करके अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है. अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 90% तक इस ड्रोन को रोक रहा है. लेकिन समस्या यह है कि 20 हजार डॉलर के ड्रोन को गिराने के लिए 40 लाख डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है.

कहां 18 लाख का ड्रोन और कहां उसे गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल. 200 गुना का फर्क है ये. इसका ये मतलब है कि ईरान के 1 रुपये की तुलना में अमेरिका को 200 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं.

इसके अलावा ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल भी अमेरिका की तुलना में काफ़ी सस्ती होती है. लागत में इस भारी अंतर का मतलब ये है कि अमेरिका के लिए लंबे समय तक इस युद्ध को जारी रखना आर्थिक रूप से बेहद महंगा साबित होगा. अमेरिका और इज़रायल को उम्मीद थी कि इस अभियान से कुछ ही दिनों में ईरान का सैन्य और राजनीतिक ढांचा ध्वस्त हो जाएगा और देश में शासन परिवर्तन हो जाएगा. लेकिन उनकी योजना कामयाब नहीं हो सकी और अब ख़ुद अमेरिका 100 दिनों तक के युद्ध की बात कर रहा है.

इस बात की भी रखें जानकारी 

हम आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी भी देना चाहते हैं. अफगानिस्तान में 20 साल तक चले युद्ध में अमेरिका को 2 दशमलव 25 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च करना पड़ा. इसी तरह इराक युद्ध पर अमेरिका को 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च करना पड़ा और विडंबना ये है कि इतनी बड़ी रक़म खर्च करने के बाद भी अमेरिका को अफ़ग़ानिस्तान से खाली हाथ लौटना पड़ा. अब कहीं ईरान युद्ध में भी अमेरिका का हाल वैसा ही न हो जाए.

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

DNA, DNA Analysis

