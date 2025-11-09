Advertisement
कमान संभालने से पहले ही खतरे में आई न्यूयॉर्क मेयर ममदानी की कुर्सी! ट्रंप ने तैयार किया पूरा प्लान

DNA Analysis: कश्मीर में पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है तो अमेरिका में ट्रंप ने ममदानी के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया है. ट्रंप और ममदानी के बीच दुश्मनी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है. ट्रंप ने ममदानी के विरूद्ध अब नए व्यूह की रचना शुरू कर दी है. ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें ममदानी के मेयर पद की कुर्सी दांव पर है. इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी ट्रंप ने अपने सबसे विश्वस्त सहयोगी को दी है. जिसका लक्ष्य एक साल पूरा होते-होते ममदानी को मेयर के पद से हटाना है. आज हम ट्रंप के इस नए प्लान को डिकोड करेंगे.

 

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:34 AM IST
DNA: मगर उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, जो ट्रंप और उनके साथियों को खटक रही है. ये बात जोहरान ममदानी की कट्टर इमेज को और अधिक निखार रही है. उनको लेकर जो लोगों में विशेष धारणा है, उसे और मजबूत कर रही है. ये बात न्यूयॉर्क से करीब 25 सौ किलोमीटर दूर प्यूर्टो रिको आईलैंड की है. न्यूयॉर्क का मेयर बनने के कुछ ही घंटों बाद ममदानी प्यूर्टो रिको पहुंचे. वहां वो सैन जुआन की एक मस्जिद में गए. वहां उन्होंने जुमे की नमाज अता की. वहां के मौलवी और मौलानाओं से मिले. इसके बाद उन्होंने वहां पर जकात बांटा. जब वो मस्जिद में थे तब उन्होंने एक स्पीच दी. वहां पर फिलिस्तीन का जिक्र हुआ. फिलिस्तीन का झंडा लेकर लोग खड़े थे. अति-उत्साहित मौलवियों ने ममदानी को 'दुनिया का मेयर' बताया. फिर जोर से मजहबी नारे लगे. न्यूयॉर्क का मेयर बनने के ठीक बाद जिस तरह ममदानी ने मस्जिद में जाकर सजदा किया, वो उनके वैचारिक मित्रों को उत्तेजित कर रहा है.

कट्टर छवि 
विश्व भर के डिजाइनर कट्टरपंथी ममदानी को आदर्श के तौर पर स्थापित करने में जुटे हैं. भारत में भी कुंठा क्लब के तमाम मेंबर यहां पर ममदानी की कार्बन कॉपी ढूंढने में लगे हैं. उनके अंदर की कुंठा किस्तों में निकल रही है लेकिन जीत के तुरंत बाद न्यूयॉर्क के मेयर के मस्जिद जाने पर कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं. जोहरान ममदानी जब चुनाव लड़ रहे थे तब वो मंदिर-मंदिर जा रहे थे,  गुरुद्वारे भी गए थे लेकिन जीतने के बाद वो सीधे मस्जिद पहुंचे. उन्हें मंदिर या गुरुद्वारा याद नहीं आया. अपनी धर्मनिरपेक्षता को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर टांगकर वो प्यूर्टो रिको की मस्जिद पहुंच गए. यही ममदानी की असलियत है. ममदानी की यही कट्टर छवि ट्रंप को भी खटक रही है.

ट्रंप का प्लान 
जिस समय ममदानी मस्जिद में थे, उसी वक्त ट्रंप ने अपने 'एंटी ममदानी प्लान' को एग्जीक्यूट कर दिया. इस नए प्लान का उद्देश्य ममदानी को 2026 के 8 नवंबर से पहले मेयर पद से हटना है.ट्रंप की इस रणनीति का हिस्सा हैं एलिस स्टेफ़ानिक, जो ट्रंप की बेहद विश्वस्त हैं, रिपब्लिकन सांसद हैं और ममदानी का मुखर आलोचक. एलिस स्टेफ़ानिक ने अचानक ही न्यूयॉर्क के गवर्नर का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है. एलिस का गवर्नर पद की रेस में उतरना जोहरान ममदानी की कुर्सी पर क्यों खतरा है ये जानने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 नवंबर 2026 को न्यूयॉर्क में गवर्नर का चुनाव होना है. इस समय न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल हैं, जो ममदानी के घोर समर्थक हैं. जबकि एलिस, ममदानी के घोर विरोधी हैं. ममदानी ने जब जीत हासिल की थी तो एलिस ने उन्हें यहूदी विरोधी, कट्टर, जिहादी और कम्युनिस्ट जैसे अलंकारों से अलंकृत किया था. इससे स्पष्ट है कि ममदानी को लेकर उनकी सोच क्या है.

राज्यपाल की पावर
ऐसी चर्चा है कि अगर एलिस स्टेफानिक 2026 में गवर्नर का चुनाव जीत जाती हैं. तो फिर वो ट्रंप के प्लान को आगे बढ़ाएंगी. ममदानी को मेयर की कुर्सी से हटा देंगी. इसके लिए वो उस विशेष शक्ति का प्रयोग करेंगी जो संविधान में प्राप्त है. न्यूयॉर्क राज्य के संविधान के तहत गवर्नर के पास मेयर और अन्य स्थानीय अधिकारियों को उनके पद से हटाने का अधिकार है. अब हम आपको बताते हैं कि वहां के संविधान में किस तरह ये प्रावधान है कि चुने हुए मेयर को हटाया जा सकता है. मेयर पर अगर गंभीर आरोप लगते हैं तो राज्यपाल उन्हें हटा सकता है. ये निलंबन 30 दिनों की होगा. इस दौरान मेयर पर केस दर्ज होगा और उन्हें आरोप की एक कॉपी दी जाएगी. उन्हें अपना बचाव करने का अवसर दिया जाएगा. इस दौरान अदालत में जिहर भी होती है और एक महीने के अंदर इस केस का निपटारा होता है. हालांकि, 96 साल से न्यूयॉर्क के किसी गवर्नर ने अपनी इस संवैधानिक शक्ति का प्रयोग नहीं किया है. 1932 में आखिरी बार गवर्नर में मेयर को हटाया था.

 

फिर होगा मेयर चुनाव
ऐसी स्थिति में मेयर को हटाया जा सकता है जब उसने पद का दुरुपयोग किया हो. जनता के भरोसे को तोड़ा हो या फिर कोई अनैतिक काम किया हो. यदि महापौर को हटा दिया जाता है तो 90 दिनों के भीतर विशेष चुनाव कराना पड़ेगा और फिर नए मेयर का चुनाव होगा. 90 साल से अधिक हो गए लेकिन न्यूयॉर्क में ऐसा मौका नहीं आया. लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इससे पहले ट्रंप के जैसा कोई राष्ट्रपति भी नहीं बना. पिछले 9 महीने में दुनिया देख चुकी है कि ट्रंप कितने जिद्दी हैं, वो किस हद तक जाते हैं. ममदानी को हराने के लिए उन्होंने बेहिसाब कोशिश की. फोर्ब्स की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अमेरिका के रईसों ने ममदानी के विरोधी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने खजाने खोल दिए थे. ममदानी को हराने के लिए अमेरिका के 26 अरबपतियों ने जोर लगाया था. सबने मिलकर करीब 180 करोड़ रुपये खर्च किए थे.ट्रंप ने न्यूयॉर्क की बिजली-पानी काटने तक की धमकी तक दी फिर भी ममदानी जीत गए. अब ट्रंप ने अपना ट्रंप-कार्ड चल दिया है. ममदानी के लिए खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि मैनहट्टन इंस्टीट्यूट ने एक सर्वेक्षण किया है. जिसके अनुसार एलिस स्टेफ़ानिक को शुरुआती बढ़त है. 43 प्रतिशत लोगों ने एलिस का समर्थन किया है तो वहीं 42 प्रतिशत लोग कैथी होचुल के पक्ष में हैं. अभी एक साल का समय है लोगों का मूड-मीटर ऊपर-नीचे होगा लेकिन जिस तरह ट्रंप ने दुश्मनी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है, उससे साफ है कि ममदानी की मुश्किलें आगे और बढ़ सकती हैं. 

पाकिस्तान परेशान 

ज़ोहरान ममदानी इन मुश्किलों से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं लेकिन पाकिस्तान के लोग ममदानी की पत्नी को गूगल पर सर्च कर रहे हैं. पाकिस्तानी उनकी पत्नी का धर्म खोज रहे हैं.
वे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ममदानी की पत्नी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या फिर ईसाई हैं? अगर मुस्लिम हैं तो फिर शिया हैं कि सुन्नी हैं. पाकिस्तानी मीडिया में ममदानी की पत्नी को लेकर जोर-शोर से चर्चा हो रही है. हम आपको ममदानी के वैचारिक साथियों की कुंठित खोज का नतीजा बताएंगे और सुनाएंगे. लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय मूल के ममदानी की पत्नी को लेकर पाकिस्तानियों में कन्फ्यूजन क्यों है? ममदानी की पत्नी का नाम रमा सवाफ दुवाजी है. रमा नाम होने के कारण पाकिस्तानियों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो हिंदू हैं या फिर मुसलमान. दूसरा कारण ये है कि ममदानी की मां मीरा नायर हिंदू हैं तो इसलिए पाकिस्तानी और ज्यादा उलझन में हैं. भ्रमित पाकिस्तानियों को हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह ममदानी के माता-पिता हिंदुस्तानी हैं, उसी तरह रमा दुवाजी का संबंध सीरिया से है. रमा दुवाजी के माता-पिता मूल रूप से दमिश्क के मुस्लिम परिवार से हैं. रमा दुवाजी का जन्म टेक्सास के ह्यूस्टन में हुआ. बचपन में परिवार के साथ वो दुबई चली गईं और कुछ समय कतर में भी पढ़ाई की. उन्होंने वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी से ग्रैजुएशन की और फिर न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स से मास्टर्स इन इलस्ट्रेशन किया. 2001 में वो ज़ोहरान ममदानी से मिलीं.  दिसंबर 2024 में एक बेहद प्राइवेट सेरेमनी में दोनों का निकाह हुआ. फरवरी 2025 में दोनों ने न्यूयॉर्क सिटी हॉल में एक नागरिक समारोह में शादी की. हम आपको बताते हैं कि रमा दुवाजी को लेकर पाकिस्तान में किस तरह चर्चा है.रमा अपने चित्रों और मूवमेंट के जरिए सिस्टरहुड और सामूहिक अनुभवों की बारीकियों को समझने की कोशिश करती हैं. वो अरब देशों की कहानी बताती हैं. विशेषकर वो फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज़ उठाती हैं. रमा दुवाजी को फिलिस्तीन की कट्टर समर्थक कहा जाता है. पाकिस्तान के कुंठित कट्टरपंथियों को हमारी सलाह ये है कि वो ममदानी की पत्नी रमा दुवाजी का धर्म खोजने के बजाय अपनी कुंठा का इलाज करने वाले अच्छे डॉक्टर की तलाश करनी चाहिए.

