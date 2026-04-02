DNA: ईरान की इकोनॉमी से ज्यादा कमाई का DNA टेस्ट, ट्रंप के बयान से दुनिया का नुकसान लेकिन फायदे में कैसे तेहरान?

DNA Hindi: आज सबसे पहले हम अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की वैश्विक लूट का विश्लेषण करेंगे, जो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ की है. ट्रंप बार-बार अपने बयान बदलकर दुनिया का कारोबारी और मिडिल ईस्ट के युद्ध का माहौल बदल रहे हैं. कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था, किस तरह युद्ध खत्म करने का संकेत देकर डॉनल्ड ट्रंप ने तेल के दामों को घटाया और दुनिया भर के बाजारों से खेला. लेकिन जब दुनिया उनके बहुप्रतीक्षित संबोधन में युद्ध खत्म करने की तारीख के ऐलान की उम्मीद कर रही थी, तो उन्होंने दुनिया को शॉक दे दिया.

इस शॉक का असर तेल-बाजार और सोने चांदी की कीमत पर भी पड़ा. आपको जानना चाहिए, डॉनल्ड ट्रंप ने कैसे 48 घंटों में अमेरिकी कंपनियों को मुनाफा कमवाया और दुनिया में लूट मचा दी. आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के संबोधन के फौरन बाद दुनिया में क्या क्या हुआ अगले 3 हफ्तों के अंदर दुनिया में कैसी आफत आने वाली है.

आपको ये भी जानना चाहिए कि कल तक ईरान से निकलने की बात कर रहे ट्रंप ने अचानक अपना वॉर प्लान क्यों बदल दिया. अब वो ईरान पर जमीनी अटैक के बारे में क्या सोच रहे हैं. और ईरान का यूरेनियम हासिल करने के​ लिए उनके ऑफिस में अब कौन सा नया प्लान आया है . लेकिन सबसे पहले हम डॉनल्ड ट्रंप के उन बयानों को डिकोड करेंगे . जिन्होंने दुनिया में उथल पुथल मचा दी है .

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ट्रंप ने अपने संबोधन में क्या कहा?

ट्रंप ने कहा कि वो अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बहुत जोरदार हमले करेंगे, इसका मतलब साफ है युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि अगले कुछ दिनों में और ज्यादा भयंकर होने जा रहा है. मिडिलईस्ट में इस युद्ध से और बड़ी तबाही होगी.

ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा अमेरिका को होर्मुज के रास्ते की कोई जरूरत नहीं, इसे खुलवाने की जिम्मेदारी वो देश लें. जो इसका इस्तेमाल करते हैं. इसका सीधा मतलब है, होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा ओर दुनिया का तेल संकट बरकरार रहेगा.

ट्रंप ने कहा हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया. फिर भी ईरान दूसरी जगह पर प्रोग्राम चला रहा था. हम परमाणु मामलों में ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते, इसका मतलब साफ है. ट्रंप ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं.

ट्रंप ने युद्ध में इजरायल, सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत जैसे सहयोगी देशों को धन्यवाद कहा है और उनकी सुरक्षा की गारंटी ली है. इसका मतलब साफ है कि बयान के बावजूद ईरान से बाहर नहीं निकलने के फैसले के पीछे इन देशों का दबाव भी काम कर रहा है.

ट्रंप को क्यों बड़ी राष्ट्र के नाम संबोधन की जरूरत?

आप ट्रंप के इस संबोधन को सुनकर ये भी सोच रहे होंगे, आखिर ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में ऐसी कौन सी बात बोल दी. जो वो रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकते थे. 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को अमेरिका को संबोधित करने की जरूरत पड़ गई. सच्चाई यही है कि ट्रंप का ये संबोधन अमेरिकी लोगों के लिए नहीं था. ये संबोधन दुनिया को लूटने और अपनी जेब भरने के लिए था. आज आपको ये भी समझना चाहिए, ट्रंप के इस संबोधन के बाद दुनिया को कितना बड़ा शॉक लगा और संबोधन के ठीक बाद दुनिया में क्या क्या हुआ...

ट्रंप के संबोधन का क्या हुआ असर?

ट्रंप के संबोधन का सबसे पहला और बड़ा असर तेल के दामों पर हुआ, युद्ध खत्म होने के संकेत के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम 98 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन ट्रंप के युद्ध जारी रखने के बयान के बाद ये बढ़कर 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया.

ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की मिसाइल पावर को 90 प्रतिशत तक खत्म करने की बात कही, लेकिन ट्रंप का बयान खत्म होते ही ईरान ने इजरायल और मिडिल ईस्ट के देशों पर ​मिसाइलों की बौछार कर दी. यानी ट्रंप के बयानों को मिसाइल स्ट्राइक से झूठा साबित करने की कोशिश की. इस भीषण मिसाइल हमले को आप मिडिलईस्ट में बहुत खतरनाक होने जा रही वॉर का ट्रेलर भी कह सकते हैं.

ट्रंप के युद्ध जारी रखने वाले बयान का असर बाजार पर भी पड़ा. डाउ जोंस फ्यूचर बाजार ट्रंप के भाषण के फौरन बाद 500 प्वाइंट गिर गया. जिस वक्त ट्रंप भाषण दे रहे थे, उस वक्त अमेरिकी बाजार बंद हो गए थे. लेकिन फ्यूचर बाजार में ट्रेडिंग हो रही थी. फ्यूचर बाजार में गिरावट यही संकेत देती है. बाजार में गिरावट होगी और अमेरिका का बाजार खुलते ही 600 प्वाइंट गिर गया.

ट्रंप के बयान के बाद एशिया और यूरोप के बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई. जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय बाजारों के सूचकांक लाल हो गए.

जापान के शेयर बाजार के सूचकांक निक्केई में 2.4% की गिरावट हुई. जिससे निवेशकों के 144 बिलियन डॉलर यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपये डूब गए .

साउथ कोरिया के कोस्पी में 4.7% की गिरावट हुई, यहां पर निवेशकों को 85 बिलियन डॉलर यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सोचिए बयान अमेरिका में ट्रंप ने दिया और लुट गए जापान और साउथ कोरिया के निवेशक.

ये दुनिया के ज्यादातर देशों के लिए बड़ा धक्का था. इस बयान के बाद चीन ने अमेरिका और ईरान से फौरन जंग बंद करने की मांग की.

युद्ध के खत्म होने का इंतजार कर रही दुनिया

दुनिया के तमाम देश अमेरिका की तरफ देख रहे हैं. दुनिया चाहती है ये युद्ध जल्दी खत्म हो, ताकि तेल और गैस संकट से दुनिया उबर सके. लेकिन डॉनल्ड ट्रंप ईरान को पाषाण काल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं. और आज ट्रंप की तैयारी के दो नए सबूत भी दिखाई दिए. आज यानी ट्रंप के संबोधन के ठीक बाद अमेरिका के एक बी-52 बॉम्बर का वीडियो सामने आया. ये बॉम्बर बमों से लैस था और ब्रिटेन के लेकनहीथ बेस से उड़ान भरकर ईरान की ओर जा रहा है. यानी जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं, वो सचमुच उसे करने का इरादा रखते हैं .

अमेरिका ने दिखाए कौन से सबूत?

अमेरिकी तैयारी का आज एक और सबूत दिखा, जिसने दुनिया के रणनीतिक विश्लेषकों की चिंता और बढ़ा दी. जिस लेकनहीथ बेस से बमों से लोड बी-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी. ब्रिटेन के उसी बेस पर अमेरिका के 12 से ज्यादा A-10C थंडरबोल्ट विमानों ने लैंडिंग की. इन विमानों को टैंक बस्टर कहा जाता है. ये विमान मिशिगन एयर नेशनल गार्ड से आए हैं. जहां अमेरिका की 107वीं फाइटर स्क्वाड्रन तैनात है. अब ये विमान ईरान पर चल रही अमेरिकी कार्रवाई में हिस्सा लेने मिडिलईस्ट जा रहे हैं. इस बेस पर इन विमानों को रीफ्यूलिंग और रेस्ट के लिए रोका गया है.

A-10 थंडरबोल्ट एक क्लोज एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है.

जिसका इस्तेमाल खासतौर पर टैंक और भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है.

इसमें 30mm GAU-8 एवेंजर गन है, जो एक मिनट में 3,900 राउंड फायर कर सकती है.

यह बहुत मजबूत और नीची उड़ान भरने में सक्षम विमान है, जो ज़मीनी सैनिकों को सीधा सपोर्ट देता है.

ईरान के पास क्यों भेजे जा रहे इतने हथियार?

जमीनी सैनिकों को सपोर्ट देने वाले टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने वाले विमान इतनी बड़ी संख्या में ईरान के पास क्यों भेजे जा रहे हैं. ये सारे संकेत ईरान में अमेरिका के ग्राउंड अटैक की तैयारी से जुड़ते दिख रहे हैं. क्योंकि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमले करने होते तो F-15, F-16, F-35 या B-52 जैसे विमान ज्यादा इस्तेमाल होते. A-10 को इतनी बड़ी संख्या में भेजने का मतलब साफ है. ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन्स की तैयारी कर रहा है. और A-10 विमानों से ईरान में घुसने वाले जमीनी सैनिकों को सपोर्ट दिया जाएगा. दुनियाभर के रणनीतिकार बता रहे हैं अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश की. तो ये जंग सबसे खतरनाक दौर में पहुंच सकती है. फिलहाल पेंटागन की एक रिपोर्ट इस आशंका को और मजबूत कर रही है.

क्या है अमेरिका का ईरान से यूरेनियम निकालने का प्लान?

अपने संबोधन में डॉनल्ड ट्रंप ने वादा किया है, वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे. और इसके लिए जरूरी है ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना. अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसके लिए पेंटागन से एक प्लान मांगा था. जिससे कम से कम नुकसान के साथ ईरान से संवर्धित यूरेनियम को निकाल लिया जाए. अब पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंप दी है. आज आपको भी जानना चाहिए, पेंटागन ने ईरान से यूरेनियम निकालने का क्या प्लान बनाया है. अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को एक हाई-रिस्क प्लान दिया है. जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है.

इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर भेजना पड़ेगा.

क्योंकि यूरेनियम मलबे में दबा है . इसलिए अमेरिकी सैनिकों को हवाई जहाज से खुदाई के उपकरण भी ईरान ले जाने होंगे.

सैनिकों को न्यूक्लियर साइट के पास एक अस्थायी रनवे बनाना होगा ताकि भारी माल ढोने वाले कार्गो प्लेन उतर सकें.

अमेरिकी सैनिक पहले जमीन खोदकर यूरेनियम तक पहुंचेंगे

फिर विशेष सूट पहनकर न्यूक्लियर इंजीनियर इसे सुरक्षित कंटेनर में रखेंगे..इसके बाद इस यूरेनियम को हवाई जहाज से अमेरिका या सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा.

यह ऑपरेशन कई हफ्तों तक चलेगा जिसमें हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी.

आज से पहले दुश्मन की जमीन पर पूरी तरह कब्जा किए बगैर इतना खतरनाक ऑपरेशन दुनिया में कहीं भी प्लान नहीं किया गया है. इसमें ईरानी सेना के हमले भूमिगत साइटों की भूलभुलैया और रेडियोएक्टिव खतरे जैसी चुनौतियां हैं. लेकिन ट्रंप ईरान से किसी भी तरह यूरेनियम छीनना चाहते हैं. अपने संबोधन में उन्होंने इस बात को दोहराया है.

ईरान से यूरेनियम छिनना चाहते हैं ट्रंप

डॉनल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना चाहते हैं और इसके लिए जहाज से खुदाई की भारी मशीनें लाने की तैयारी है. कुछ मशीनें हेलीकॉप्टर से लटकाकर या पैराशूट से गिराई जाएंगी. साइट पर कोई तैयार एयरफील्ड नहीं होता, इसलिए इंजीनियरिंग टीम को तेजी से अस्थायी रनवे बनाना पड़ेगा. यह रनवे C-17 या C-130 जैसे बड़े विमानों के उतरने और उड़ान भरने लायक होना चाहिए. इस दौरान अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कई दिन तक रहेंगे यानी ईरानी मिसाइल, ड्रोन या आईआरजीसी के कमांडो उन पर हमला भी कर सकते हैं. इन परिस्थितियों में अमेरिका कितनी तैयारियों के साथ ईरान में उतरने वाला है. लेकिन ईरान भी इसके लिए तैयार हैं.

ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश क्यों कठिन?

अगर अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर घुसे तो ईरानी सेना के इरादे कितने खतरनाक हैं. यही वजह है, ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश बहुत विनाशकारी हो सकती है. इसी कारण एक सर्वे में 66% अमेरिकी नागरिक युद्ध को खत्म करने का समर्थन कर रहे हैं. यह निर्णय ग्राउंड ऑपरेशन में सैनिकों की मौत की आशंका घरेलू विरोध और युद्ध के कारण बढ़ते तेल दामों के बीच लिया गया है. ये बात ईरान भी समझता है. घरेलू दबाव से ही ट्रंप पीछे हटेंगे. इसीलिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने अमेरिकी लोगों को चिट्ठी लिखी. जिसमें कहा गया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और ये जंग अमेरिका ने उस पर थोपी है. अमेरिकी लोगों के सामने ईरान की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है.

ईरान की सेना नहीं हटेगी पीछे

एक तरफ युद्ध का मोर्चा है जिससे अमेरिका और ईरान पीछे नहीं हटना चाहते. दूसरी तरफ समंदर में होर्मुज का रास्ता है. जिसके नहीं खुलने से पूरी दुनिया परेशान है. इस वक्त होर्मुज पर लगभग 400 जहाज मौजूद हैं, इनमें से ज्यादातर जहाजों में तेल और गैस लदी है. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि जो देश होर्मुज का इस्तेमाल करते हैं वो खुद होर्मुज को मुक्त करवाएं. होर्मुज का रास्ता बंद होना इतना बड़ा संकट है कि दुनिया के 35 देश मिलकर अब इसे खुलवाने के हर विकल्प पर मंथन कर रहे हैं . फिलहाल दुनिया के 35 देशों की ये बैठक जारी है. इस वर्चुअल बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है. विदेश सचिव विक्रम मिसरी भारत की तरफ से बैठक में हिस्सा ले रहे हैं. इस वार्ता में यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देश भी शामिल हैं. लेकिन अमेरिका को इस बैठक से बाहर रखा गया है. यानी अब दुनिया अमेरिका के बगैर होर्मुज खुलवाने के बारे में सोचने लगी है.

ये कोशिश इसलिए भी शुरू की गई है क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ये युद्ध 2–3 हफ्ते और चला तो दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं कराहने लगेंगी. एशिया और यूरोप के वो देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे. जिनके तेल और गैस का आयात होर्मुज से होता है.

युद्ध जारी रहने से कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक चली जाएगी.

जिससे दुनिया में महंगाई और आ​र्थिक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा

दुनियाभर के शेयर बाजारों में गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा

यूरोपीय और एशियाई देशों में तेल और गैस की किल्लत से उद्योग ठप हो सकते हैं . कई देशों में लाकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है

युद्ध बढ़ा तो डॉलर और मजबूत होगा जिससे भारत, ब्राजील जैसे उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं पर खतरा बढ़ेगा

भारत करीब 85% तेल आयात करता है . युद्ध लंबा खिंचने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा

जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है.

युद्धा का दुनिया पर साइडइफेक्ट

यानी दुनिया युद्ध के साइड इफेक्ट झेलेगी, लेकिन बयान देकर युद्ध का माहौल बनाने वाले ट्रंप और अमेरिका मुनाफा कमाएंगे. जैसा उन्होंने पिछले 48 घंटे में किया. आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए.

ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप मिसाइल से भी ज़्यादा तेजी से अपने बयान बदलने के लिए कुख्यात हो गए हैं.लेकिन जब तक वो अपना बयान बदलते हैं या नया बयान देते हैं, तब तक न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के बाजार में उतार-चढ़ाव हो जाता है.ट्रंप के नए बयान के बाद भी यही हुआ.

मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज़ स्ट्रेट के खुले बिना भी अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है. ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी शेयर बाज़ारों के लिए संजीवनी का काम किया. युद्ध ख़त्म होने की उम्मीद में बाज़ार रॉकेट की रफ़्तार से बढ़ने लगा. अमेरिकी निवेशकों ने खूब मुनाफा कमाया.

मंगलवार को डाउ जोंस 1,125 प्वाइंट ऊपर चढ़ गया. अमेरिकी बाज़ार में ये पिछले एक साल की सबसे बड़ी तेज़ी थी.

बुधवार को भी डाउ जोंस में 224 प्वाइंट का उछाल आया. इस तरह 2 दिनों में डाउ जोंस क़रीब 1,350 प्वाइंट बढ़ गया.

2 दिनों को मिलाकर अमेरिकी बाज़ार के निवेशकों को लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ. यानी 186 लाख करोड़ रुपये का फायदा केवल 2 दिनों में अमेरिका के निवेशकों को हो गया.

लेकिन आज ट्रंप के नए बयान के बाद अमेरिकी बाज़ार खुलते ही भारी गिरावट आई. शुरुआती कारोबार में डाउ जोंस क़रीब 600 प्वाइंट नीचे चला गया. इस तरह 2 दिनों का मुनाफ़ा लगभग आधा रह गया.

मुनाफे और नुक़सान का ये खेल सिर्फ़ शेयर बाज़ार में नहीं हो रहा है. तेल के बाज़ार में भी इसका असर दिख रहा है.

मंगलवार को ट्रंप के बयान के बाद तेल की क़ीमत 116 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 98 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी.

लेकिन जब ट्रंप ने युद्ध जारी रखने का एलान किया तो तेल की क़ीमत में भारी उछाल आई. कच्चा तेल 109 डॉलर पर पहुंच गया. अब तेल के बढ़े दामों का फायदा भी अमेरिकी तेल कंपनियां उठाएंगी. जो युद्ध शुरू होने के बाद से 6 बिलियन डॉलर अतिरिक्त कमा चुकी हैं.

तेल जैसा हाल सोने का भी रहा. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से लेकर भारतीय बाज़ार तक सोने में गिरावट आई.

MCX पर सोना 4,500 रुपये की गिरावट के साथ डेढ़ लाख के नीचे आ गया. जबकि चांदी 14 हज़ार रुपये की भारी गिरावट के साथ 2 लाख 30 हज़ार रुपये पर आ गया.

किसने लगाए ट्रंप पर आरोप?

ट्रंप के बयानों की वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पॉल क्रुगमैन के मुताबिक ट्रंप के करीबी लोगों ने ईरान युद्ध के दौरान बाजार की जानकारी का गलत इस्तेमाल करके भारी मुनाफा कमाया है. पॉल क्रुगमैन ने इसे देशद्रोह बताया है.

यहां तक कि ईरान के नेता भी ट्रंप की इस चाल को समझ गए हैं. ईरान की संसद के अध्यक्ष बाकेर गालिबाफ से जब ट्रंप के बयानों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि ट्रंप बाज़ार में उछाल लाने और मुनाफाखोरी के लिए इस तरह के बयान देते हैं.

ट्रंप के इस बयान का असर सिर्फ़ अमेरिका तक नहीं होता, भारत समेत पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है. अब जब ट्रंप 3 हफ़्ते युद्ध जारी करने की बात कर रहे हैं तो निवेशकों को संभलकर रहना चाहिए. ऐसा न हो कि जल्दबाज़ी में निवेशक नुक़सान उठाकर निकल जाएं और उसके फौरन बाद ट्रंप एक बार फिर युद्ध ख़त्म करने का बयान देकर बाज़ार में तेज़ी ला दें.

ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप मिसाइल से भी ज़्यादा तेज़ी से अपने बयान बदलने के लिए कुख्यात हो गए हैं. लेकिन जब तक वो अपना बयान बदलते हैं या नया बयान देते हैं, तब तक न सिर्फ़ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के बाज़ार में उतार-चढ़ाव हो जाता है. ट्रंप के नए बयान के बाद भी यही हुआ.

मंगलवार को ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज़ स्ट्रेट के खुले बिना भी अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है. ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी शेयर बाज़ारों के लिए संजीवनी का काम किया. युद्ध ख़त्म होने की उम्मीद में बाज़ार रॉकेट की रफ़्तार से बढ़ने लगा. अमेरिकी निवेशकों ने खूब मुनाफा कमाया.

मंगलवार को डाउ जोंस 1,125 प्वाइंट ऊपर चढ़ गया. अमेरिकी बाज़ार में ये पिछले एक साल की सबसे बड़ी तेज़ी थी.

बुधवार को भी डाउ जोंस में 224 प्वाइंट का उछाल आया. इस तरह 2 दिनों में डाउ जोंस क़रीब 1,350 प्वाइंट बढ़ गया.

2 दिनों को मिलाकर अमेरिकी बाज़ार के निवेशकों को लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ. यानी 186 लाख करोड़ रुपये का फायदा केवल 2 दिनों में अमेरिका के निवेशकों को हो गया.

लेकिन आज ट्रंप के नए बयान के बाद अमेरिकी बाज़ार खुलते ही भारी गिरावट आई. शुरुआती कारोबार में डाउ जोंस क़रीब 600 प्वाइंट नीचे चला गया. इस तरह 2 दिनों का मुनाफ़ा लगभग आधा रह गया.

मुनाफे और नुक़सान का ये खेल सिर्फ़ शेयर बाज़ार में नहीं हो रहा है. तेल के बाज़ार में भी इसका असर दिख रहा है.

मंगलवार को ट्रंप के बयान के बाद तेल की क़ीमत 116 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 98 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी.

लेकिन जब ट्रंप ने युद्ध जारी रखने का एलान किया तो तेल की क़ीमत में भारी उछाल आई. कच्चा तेल 109 डॉलर पर पहुंच गया . अब तेल के बढ़े दामों का फायदा भी अमेरिकी तेल कंपनियां उठाएंगी . जो युद्ध शुरू होने के बाद से 6 बिलियन डॉलर अतिरिक्त कमा चुकी हैं .

सोना का भी हाल तेल जैसा

तेल जैसा हाल सोने का भी रहा. अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से लेकर भारतीय बाज़ार तक सोने में गिरावट आई. MCX पर सोना 4,500 रुपये की गिरावट के साथ डेढ़ लाख के नीचे आ गया. जबकि चांदी 14 हज़ार रुपये की भारी गिरावट के साथ 2 लाख 30 हज़ार रुपये पर आ गया.

ट्रंप के बयान से उतार चढ़ाव

2 दिनों के भीतर इतना बड़ा उतार-चढ़ाव. और इस उतार-चढ़ाव के पीछे ट्रंप के 2 अलग-अलग बयान. एक में वो शांति का संदेश देते हैं तो दूसरे में युद्ध जारी रखने की बात करते हैं. यानी अपने बयान का ख़ुद ही खंडन करते हैं. ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही ट्रंप का ये पैटर्न रहा है. किसी दिन वो अचानक युद्ध ख़त्म करने की बात करते हैं. इसके बाद शेयर बाज़ार तेज़ी से भागता है और तेल की कीमत गिरती है. फिर अचानक वो बम बरसाने की बात करते हैं जिससे बाज़ार गिर जाता है जबकि तेल महंगा होता है.

ट्रंप के बयान का दुनिया पर भी होता असर

ट्रंप के इस बयान का असर सिर्फ़ अमेरिका तक नहीं होता, भारत समेत पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है. अब जब ट्रंप 3 हफ़्ते युद्ध जारी करने की बात कर रहे हैं तो निवेशकों को संभलकर रहना चाहिए. ऐसा न हो कि जल्दबाज़ी में निवेशक नुक़सान उठाकर निकल जाएं और उसके फौरन बाद ट्रंप एक बार फिर युद्ध ख़त्म करने का बयान देकर बाज़ार में तेज़ी ला दें.

ट्रंप के बयान से दुश्मन को भी सीधा फायदा

अपने बयानों से मुनाफा कमाने वाले ट्रंप ने जाने-अनजाने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का जबरदस्त फायदा करा दिया है. यानी ट्रंप की वजह से दुनिया नुकसान में है लेकिन ईरान फायदे में है. फायदा भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि 500 अरब डॉलर का. 500 अरब डॉलर भारतीय रुपये में 46 लाख करोड़ रुपये के बराबर है. यानी इतनी बड़ी रक़म, जितनी ईरान की इकोनॉमी भी नहीं है. ईरान की अर्थव्यवस्था सिर्फ़ 375 अरब डॉलर की है. लेकिन उसे फायदा 500 अरब डॉलर से ज़्यादा होने जा रहा है.

जब ट्रंप ने ईरान पर हमले का फ़ैसला लिया होगा, तब उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि वो ईरान को इतना बड़ा खज़ाना दे देंगे. लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा ही लग रहा है. जब तक अमेरिका युद्ध से वापस निकलने का फ़ैसला लेगा, तब तक ईरान इस खज़ाने से नियमित रूप से पैसा निकालना शुरू कर देगा.

होर्मुज से टोल वसूलेगा ईरान

हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे क्या गणित है, ये भी आपको जानना चाहिए. मौजूदा हालात में ये तय लग रहा है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का कब्ज़ा बना रहेगा. ट्रंप ने भी इससे क़दम पीछे खींच लिए हैं. जिस होर्मुज़ स्ट्रेट से दुनिया भर के जहाज़ मुफ़्त में गुज़रते थे, वहां अब बदले हालात में ईरान ने टोल वसूलना शुरू कर दिया है. इसे अपनी आमदनी का ज़रिया बना लिया है. ईरान की संसद ने एक नया कानून पारित किया है जिसके तहत इस रास्ते से गुज़रने वाले जहाज़ों पर टोल लगाया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक़, ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज से 20 लाख डॉलर टोल के रूप में ले रहा है. यानी लगभग 18 करोड़ रुपये एक जहाज़ से वसूले जा रहे हैं.

युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 150 जहाज़ होर्मुज़ से रोज़ गुज़रते थे.

इस तरह ईरान टोल लगाकर हर रोज़ 300 मिलियन डॉलर वसूलेगा.

इस हिसाब से ईरान महीने में 9 अरब डॉलर और साल में 110 अरब डॉलर की कमाई करेगा.

टोल से कितना वसूलेगा ईरान

110 अरब डॉलर सालाना की कमाई सिर्फ़ टोल वसूली से होगी. लेकिन ईरान कमाई के दूसरे तरीक़े पर भी विचार कर रहा है. मित्रो, होर्मुज़ स्ट्रेट से मुख्य रूप से खाड़ी देशों का तेल व्यापार होता है. वो खाड़ी देश जिन पर ईरान, इज़रायल से भी ज़्यादा मिसाइल दाग रहा है. वो खाड़ी देश जो किसी भी क़ीमत पर नहीं चाहते कि अमेरिका युद्ध से बाहर निकल जाए. खाड़ी देशों और ईरान के बीच की दुश्मनी इस युद्ध ने और बढ़ा दी है. ऐसे में ईरान इन खाड़ी देशों से युद्ध की पूरी क़ीमत वसूलेगा.

ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट से तेल आयात करने वाले देशों से टोल ले रहा है तो वो निर्यात करने वाले देशों से भी पैसा वसूलेगा. वो खाड़ी देशों के मुनाफ़े में हिस्सा मांगेगा. यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि होर्मुज़ स्ट्रेट के ज़रिए व्यापार से खाड़ी देशों को कितना फायदा होता है.

होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते खाड़ी देश हर साल तेल के व्यापार से 200 अरब डॉलर का मुनाफा कमाते हैं.

दूसरी तरफ़ क़तर को नैचुरल गैस की बिक्री से हर साल 50 अरब डॉलर का फायदा होता है.

यानी कुल मिलाकर होर्मुज़ के रास्ते कच्चे तेल और गैस के व्यापार में खाड़ी देशों को 250 अरब डॉलर का फायदा होता है.

खाड़ी देशों से हिस्सा लेगा ईरान?

ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के बदले मुनाफ़े में कितना हिस्सा मांगेगा, ये अभी तय नहीं है. लेकिन खाड़ी देशों से ईरान की दुश्मनी को देखते हुए ये 30% से 50% के बीच हो सकता है. मुहावरा है कि मरता क्या न करता. ये खाड़ी देशों पर सटीक बैठता है. खाड़ी देशों को ये हिस्सा देना होगा क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहने पर उनका सारा मुनाफ़ा मारा जाएगा. सारा फायदा गंवाने से अच्छा होगा कि उसका कुछ हिस्सा बांटकर सौदा कर लिया जाए.

अब आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर खाड़ी देशों को मुनाफ़े का 30% हिस्सा देना पड़े तो हर साल कितनी रक़म ईरान को देनी होगी.

इस तरह टोल के ज़रिए ईरान को हर साल 110 अरब डॉलर मिलेंगे जबकि खाड़ी देशों से मुनाफे के हिस्से के रूप में 75 अरब डॉलर मिलेंगे. दोनों मिलाकर हर साल ईरान को 185 अरब डॉलर का लाभ होगा.

खाड़ी देश जब तक पाइपलाइन के ज़रिए व्यापार का दूसरा रास्ता तैयार करेंगे, तब तक 3 से 4 साल बीत जाएंगे. अगर 3 साल भी मानें तो इस तरह ईरान को 555 अरब डॉलर का फायदा हो जाएगा.

ईरान को सबसे बड़ा आर्थिक अवसर मिला?

ये इस युद्ध की एक बड़ी विडंबना है. जो देश ईरान को तबाह करने निकला था, वही देश अब अनजाने में ईरान को इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक अवसर मुहैया करा रहा है. वो देश जो भारी महंगाई और रियाल की घटती कीमत के बीच इस युद्ध में उतरा था, वो होर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करके क्षेत्रीय आर्थिक महाशक्ति बन सकता है. होर्मुज स्ट्रेट ने ईरान को वो ताक़त दे दी, जो कोई परमाणु बम भी नहीं दे सकता था. ईरान के लिए होर्मुज़ पर टोल लगाना कितना बड़ा तोहफ़ा है, इसके लिए आपको एक और आंकड़ा जानना चाहिए.

युद्ध की वजह से ईरान 375 अरब डॉलर की GDP को 20% नुकसान का अनुमान है. यानी लगभग 75 अरब डॉलर का नुकसान होगा. लेकिन टोल और मुनाफे की वसूली के जरिए सिर्फ 1 साल में ईरान को 185 अरब डॉलर मिलेंगे.

युद्ध की वजह से ईरान को जो मानवीय नुक़सान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी. बुनियादी ढांचा तैयार होने में भी कई साल लग जाएंगे. लेकिन होर्मुज़ की मेहरबानी से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को नुक़सान की भरपाई तुरंत कर लेगा. और ये ट्रंप की देन है. वही ट्रंप जो ईरान का विनाश करने का लक्ष्य लेकर युद्ध में कूदे थे. लेकिन युद्ध शुरू करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर ईरान होर्मुज़ स्ट्रेट को हथियार बना लेगा तो वो क्या करेंगे.