DNA: क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर में हो गया है सीजफायर? दोनों देशों के किन कदमों से मिल रहे हैं ये संकेत

DNA Analysis India US Trade Fair: भारत में एक युद्ध बदलती डेमोग्राफी पर चल रहा है तो दूसरा युद्ध टैरिफ को लेकर. आज दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 7 घंटे की मीटिंग चली. ये मीटिंग ट्रेड डील से जुड़ी थी..और इसका मकसद यूएस के साथ चल रहे टैरिफ वॉर को खत्म करना था. अब सवाल ये है कि क्या, भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर सीज़फायर का ऐलान होने वाला है?

इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज की मीटिंग को डिकोड करना जरूरी है. आज दिल्ली में भारत और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत हुई. 7 घंटे तक चली बातचीत को दोनों देशों ने सकारात्मक बताया है. बातचीत में ये फ़ैसला लिया गया कि दोनों देशों के लिए लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रयासों को और तेज किया जाएगा. इस वार्ता को दोनों देशों के बीच छठे दौर की बातचीत से पहले एक अहम क़दम माना जा रहा है.

ट्रेड पर बात करने भारत आई अमेरिकी टीम

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर छठे दौर की बातचीत 25 से 29 अगस्त के बीच होनी थी लेकिन अमेरिका की ओर से भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के कारण इसे टाल दिया गया था. माना जा रहा है कि आज की बातचीत से छठे दौर की वार्ता का रास्ता तैयार हो सकता है. आज की वार्ता में किन विवादों को लेकर सहमति बनी, कौन से विषय अनसुलझे रहे. आगे क्या उम्मीद है, इस बातचीत की इनसाइड स्टोरी क्या है. ये जानने से पहले दोनों देशों की तरफ़ से नियुक्त की गई टीम के बारे में जान लेते हैं.

अमेरिकी टीम का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं जो दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि हैं. उनके ऊपर इस क्षेत्र के करीब 15 देशों में अमेरिकी व्यापार नीति और उसको लागू किए जाने की देखरेख का ज़िम्मा है. उन्हें व्यापार पर वार्ता का 10 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है. ब्रेंडन लिंच मार्च में दोनों देशों के बीच बातचीत के पहले चरण में भी अमेरिकी टीम का नेतृत्व कर चुके हैं.कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों के वो विशेषज्ञ हैं.

दूसरी तरफ़ भारतीय टीम की बात करें तो इस बातचीत में वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हुआ. दोनों देशों में टैरिफ वॉर के बीच जो बातचीत पिछले महीने टल गई थी वो एक बार फिर से पटरी पर कैसे लौटी. दरअसल वार्ता के संकेत पिछले 10 दिनों से ख़ुद डॉनल्ड ट्रंप देने लगे थे. भले ही ट्रंप के कुछ सहयोगी भारत के ख़िलाफ़ बयानबाज़ी करने में लगे रहे लेकिन ट्रंप ने हाल के दिनों में कई सकारात्मक बयान दिए.

क्या एग्रीकल्चर-डेयरी पर यूएस की मांग मानेगा भारत?

जैसे कि ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए वार्ता जारी रखेंगे. ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को विशेष बताया और कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है. ट्रंप ने ये उम्मीद भी जताई कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सफल होने में कोई परेशानी नहीं होगी. ट्रंप ने ये भी माना कि भारत पर टैरिफ लगाने के कारण दोनों देशों के रिश्तों में दरार आई है.

ट्रंप के इन बयानों का भारत की तरफ़ से भी स्वागत किया गया, जिसके बाद बातचीत के हालात बने. अब लौटते हैं भारत और अमेरिका के बीच विवादित मुद्दों की तरफ़. दोनों देशों के बीच बातचीत टूटने में एक मुद्दा है कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर अमेरिका की मांग.

अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, घी को भारत में आयात की अनुमति मिले. जबकि भारत को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं.

इन बड़े मुद्दों का समाधान कैसे करेंगे दोनों मुल्क?

अमेरिका में बेहतर पोषण के लिए पशुओं की हड्डियों से बने एंजाइम को गाय के खाने में मिलाया जाता है. भारत ऐसी गाय के दूध को नॉन वेज मिल्क यानी मांसाहारी दूध मानता है. पिछली बातचीत में भारत ने साफ़ कर दिया था कि वो डेयरी क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं करेगा और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा.

रूस से तेल ख़रीद का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच बातचीत में बाधा है. अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से तेल ख़रीदना बंद कर दे लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं है. भारत ने कई मौक़ों पर साफ कर दिया है कि वो अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देगा.

ये दोनों बड़े मुद्दे हैं जिन पर विवाद का निपटारा होना बाक़ी है...लेकिन ये भी जानना चाहिए कि कुछ दिन पहले तक व्यापार पर बातचीत से इनकार करने वाले ट्रंप अब बातचीत के लिए क्यों तैयार हो गए. जिस ट्रंप ने इसी महीने की शुरुआत में कहा था कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया है, उन्होंने भारत की तरफ़ क़दम क्यों बढ़ाए. क्या व्यापार वार्ता को लेकर अपने रुख़ से पलटने वाले ट्रंप टैरिफ पर भी पीछे हटेंगे. जो ट्रंप कुछ दिन पहले तक भारत पर 50 प्रतिशत से भी ज़्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, उनके रवैये में अचानक ये बदलाव क्यों आया.

ट्रंप की जिद से यूएस में बढ़ गई महंगाई

इसकी वजह है अमेरिका को हो रही दिक़्क़तें. भारत पर मनमाना टैरिफ लगाने की वजह से भारत तो निर्यात के मामले में नुक़सान की स्थिति में है लेकिन ये अमेरिका के लिए भी फायदे का सौदा नहीं है.

टैरिफ वॉर की वजह से अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है. अगस्त में महंगाई दर बढ़कर 2.9 प्रतिशत पर पहुंच गई जो ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे ज़्यादा है. अमेरिका के आयातक और रिटेलर बढ़ा हुआ दाम अमेरिकी ख़रीदारों पर थोप रहे हैं. बार्बी डॉल से लेकर कॉफी तक 15 से 43 प्रतिशत महंगी हो चुकी है.

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने साल के अंत तक अमेरिका में मंदी की आशंका भी जताई है. अमेरिका की व्यापार लॉबी, छोटे कारोबारी और भारतीय-अमेरिकी समुदाय ट्रंप के टैरिफ से नाराज़ है. ट्रंप 2026 के मध्यावधि चुनाव से पहले ख़ुद को कुशल राजनेता के रूप में पेश करना चाहते हैं. साथ ही ट्रंप चीन की चुनौती से निपटने के लिए एक बार फिर भारत को अमेरिका के क़रीब लाना चाहते हैं.

एक और कारण है जिसकी वजह से ट्रंप बातचीत के लिए तैयार हुए हैं, वो है दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ टकराव की वजह से अमेरिका को नुक़सान ट्रंप के टैरिफ से चिढ़कर चीन ने ब्राज़ील से सोयाबीन और मक्का ख़रीदना शुरू कर दिया है जबकि अमेरिका में सोयाबीन और मक्के का भंडार भरा हुआ है. कृषि उत्पाद का निर्यात नहीं होने की वजह से अमेरिका के किसान नाराज़ हैं और यही स्थिति रही तो ट्रंप अमेरिकी किसानों के निशाने पर आ सकते हैं.

दुनिया में शर्मिंदा हो रहे डोनाल्ड ट्रंप

ऐसे में ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोग दुनिया के अलग-अलग देश जाकर नए सिरे से व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी हफ़्ते की बात करें तो एक तरफ़ अमेरिका जहां भारत से बात कर रहा है, वहीं अमेरिका की एक और टीम स्पेन में चीन से वार्ता कर रही है. हालांकि कुछ हफ़्ते पहले तक स्थिति ये थी कि अलग-अलग देश अमेरिका आकर टैरिफ के मुद्दे पर ट्रंप प्रशासन से बातचीत के लिए बेचैन थे. सच्चाई ये है कि अमेरिका में अब ये धारणा मज़बूत होती जा रही है कि टैरिफ के नाम पर उसने अपनी ही मुसीबत बढ़ा ली है, दुनिया में अपने दोस्तों को भी दुश्मन बना लिया है.

यही वजह है कि जब अमेरिका के जॉर्जिया में इमिग्रेशन अधिकारियों ने पिछले दिनों हुंडई प्लांट में काम करने वाले लगभग 400 दक्षिण कोरियाई कर्मचारियों को हथकड़ी लगाकर भेजा था तो ट्रंप ने विदेशी कंपनियों को भरोसा देने की कोशिश की. जबकि कुछ समय पहले तक ट्रंप इस तरह की कार्रवाई को अमेरिका की सुरक्षा से जोड़कर स्वागत करते थे.

इस भारत और अमेरिका के बीच बातचीत का समय भी महत्वपूर्ण है. दोनों देशों के बीच व्यापार पर वार्ता उस समय हो रही है जब ट्रंप के 2 क़रीबी यानी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो और वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक भारत के ख़िलाफ़ अपनी बयानबाज़ी जारी रखे हुए हैं...लुटनिक ने मक्का के निर्यात को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए कहा, 'भारत अपनी 140 करोड़ की आबादी पर गर्व करता है, लेकिन अमेरिकी कृषि निर्यात के मामले में बहुत कम खुलापन दिखाता है. भारत शेखी बघारता है कि उसकी आबादी 140 करोड़ है, फिर भी वो हमसे एक बोरी मक्का भी नहीं ख़रीदता.'

आगे बढ़कर पीछे हटते रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति

उधर पीटर नवारो ने बातचीत की शुरुआत से ठीक पहले भारत को टैरिफ का महाराजा बताया. नवारो ने ये भी कहा कि भारत की व्यापार नीतियां अमेरिकी कामगारों के लिए नुकसानदेह हैं. ट्रंप के क़रीबी जो भी कहें लेकिन ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों से भारत के मुद्दे पर बेतुकी बयानबाज़ी नहीं की है. जहां तक टैरिफ कम करने की बात है तो अमेरिका ने कई देशों पर शुरुआत में दबाव बनाने के बाद फ़ैसले को बदला है.

जापान की कारों पर शुरुआत में 27.5 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका ने बाद में 15 प्रतिशत टैरिफ कर दिया. वियतनाम पर अमेरिका ने 46 प्रतिशत टैरिफ लगाया था लेकिन समझौते के बाद इसे घटाकर आधे से भी कम यानी 20 प्रतिशत कर दिया. इसी तरह अमेरिका ने इंडोनेशिया पर 32 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 19 प्रतिशत किया. अमेरिका ने चीन पर तो 125 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी लेकिन अभी भी ज़्यादातर चीनी उत्पादों पर 10-20% का बेसिक टैरिफ है.

ये वो उदाहरण हैं जहां ट्रंप अपनी धमकियों से पीछे हटे थे. अब देखना होगा कि आज की बातचीत के बाद भारत और अमेरिका टैरिफ के मुद्दे पर कहां जाते हैं. वैसे ट्रंप के टैरिफ के बीच एक अच्छी ख़बर ये भी है कि अगस्त महीने में भारत के निर्यात में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, वहीं आयात में 10 प्रतिशत की गिरावट आई है. निर्यात में ये बढ़ोतरी तब हुई है जब 1 अगस्त से अमेरिका का 25 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया था और 27 अगस्त से कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगने लगा था.