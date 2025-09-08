DNA: क्या ट्रंप बन चुके हैं दुनिया के 'द मोस्ट हेटेड मैन'? अमेरिका में भी उठ रहे सवाल, देश से निष्ठा संकट में पड़ी
DNA: क्या ट्रंप बन चुके हैं दुनिया के 'द मोस्ट हेटेड मैन'? अमेरिका में भी उठ रहे सवाल, देश से निष्ठा संकट में पड़ी

DNA on Donald Trump cryptocurrency controversy: कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति कहे जाने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या अब विश्व के 'द मोस्ट हेटेड मैन' बन चुके हैं. ट्रंप की देश के प्रति निष्ठा इन दिनों एक मामले की वजह से तेजी से धूमिल हो रही है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:32 PM IST
Donald Trump Justin Sun Cryptocurrency Controversy News: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप आजकल सबकी आंख का कांटा बने हुए हैं. दुनिया और खुद अपने देश अमेरिका में ट्रंप को पसंद करने वाले कम उनसे नाराज़ रहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है . और जिस तरह देश और विदेशों में ट्रंप के खिलाफ नेताओं..एक्स्पर्ट और आम लोगों का गुस्सा सामने आ रहा है. सवाल उठने लगा है कि क्या ट्रंप दुनिया में द मोस्ट हेटेड मैन बन चुके है. यानि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत के काबिल आदमी बन गए हैं . ये सवाल क्यों उठ रहे हैं. हर जगह उनकी घेराबंदी क्यों हो रही है. आज आपको इसे विस्तार से समझना चाहिए.

बड़े निवेशक ही ट्रंप पर लगा रहे धोखेबाजी का आरोप

आज आपको जानना चाहिए किस तरह अपने देश अमेरिका के अंदर ही राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को विलेन की तरह ट्रीट किया जा रहा है. सार्वजनिक समारोहों में पब्लिक उनकी हूटिंग कर रही है. किस तरह ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा निवेश करने वाले ही ट्रंप पर संगीन इल्जाम लगा रहे हैं. ट्रंप जिस पॉलिसी से अमेरिका को महान बनाने की तैयारी कर रहे हैं. उसे अमेरिका के एक्स्पर्ट देश की जड़ काटने वाला साबित कर रहे हैं.

विदेशों से भी ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है. ट्रंप रूस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं. इससे बेफिक्र रूस आर्कटिक से एलएनजी निकालकर चीन को बेच रहा है और किम जोंग की जासूसी के लिए शुरू किए गए ट्रंप के मिशन के फेल होने की खबर भी आ गई है. यानि ट्रंप के लिए पूरी दुनिया से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही.

करीबी चाइनीज़ क्रिप्टो किंग ने लगाया ट्रंप पर आरोप

सबसे पहले बात ट्रंप पर लग रहे संगीन इल्ज़ामों की. जो उनके करीबी माने जाने वाले चाइनीज़ क्रिप्टो किंग जस्टिन सन ने लगाया है. ये वही जस्टिन सन हैं. जिन्होंने ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी में बड़ा निवेश किया था. हमने आपको डीएनए में ही बताया था कि किस तरह चीन में ट्रंप को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले व्यक्ति जस्टिन सन ही हैं. अब जो आरोप जस्टिन सन लगा रहे हैं. कहा जा रहा है..ऐसा कोई सगा नहीं जिसे ट्रंप ने ठगा नहीं. चाईनीज़ निवेशक के साथ ट्रंप ने क्या किया.

जस्टिन सन ने ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी World Liberty के टोकन WLFI यानि World Liberty Financial कॉइन में बहुत बड़ा निवेश किया था. जस्टिन सन ने World Liberty के 625 करोड़ रुपये के टोकन खरीदे थे. जब मार्केट में गिरावट आई और लोगों ने अपने टोकन बेचने शुरू कर दिए तो अफवाह फैली कि जस्टिन सन भी अपने टोकन बेचने वाले हैं. इसी बीच उनका अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया यानी वे अपने ही खरीदे हुए टोकन को बेच या ट्रांसफर नहीं कर पा रहे.

ट्रंप की कंपनी ने रोक लिए जस्टिन के टोकन

अब जस्टिन सन ने इसे लेकर ट्रंप की कंपनी पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं. जस्टिन सन ने कहा है कि ट्रंप की कंपनी ने अन्यायपूर्ण तरीके से कदम उठाया. क्रिप्टो का असली नियम यह है कि हर किसी को अपने टोकन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए. अगर कोई कंपनी निवेशकों के टोकन रोक लेती है, तो यह उनके हक का उल्लंघन है. 

यानि जस्टिन सन कह रहे हैं. मैंने करोड़ों लगाकर टोकन खरीदे, लेकिन अब जब चाहूं तो उन्हें बेच नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ने मेरा अकाउंट लॉक कर दिया. ये मेरे अधिकार के खिलाफ है. अब आप समझिए डॉनल्ड ट्रंप की कंपनी पर लगे ये आरोप कितने गंभीर है और सीधे ट्रंप पर कैसे असर डाल सकते हैं.

ट्रंप पर उठ रहे हितों में संघर्ष का सवाल

अमेरिका में इसे सीधे सीधे क्रिप्टो फ्रीडम पर चोट माना जा रहा है. जो आरोप चाइनीज़ निवेशक जस्टिन सन ने लगाए हैं वो पूरी तरह सही हैं क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री का मूल विचार यही है कि कोई भी अपने टोकन कभी भी बेच या खरीद सकता है. किसी भी निवेशक के टोकन को फ्रीज़ करना बहुत असामान्य कदम है और आमतौर पर यह सिर्फ कानूनी अथॉरिटीज़ जैसे FBI के आदेश पर होता है.

अगर कंपनी खुद से ऐसा करती है, तो यह निवेशकों का भरोसा तोड़ सकती है. वैसे अब तक सन के अकाउंट लॉक करने की वजह भी सामने नहीं आई है. इसके अलावा ये अमेरिका में Conflict of Interest यानि हितों के टकराव का मामला भी है. World Liberty यानि ट्रंप की कंपनी का मुनाफा सीधे इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका में क्रिप्टो से जुड़े कानून कैसे बनाए जा रहे हैं.

ट्रंप का क्रिप्टो कंपनी का शेयर 50 फीसदी नीचे गिर गया

ये नियम ट्रंप का प्रशासन ही बना रहा है. यानि जिसकी कंपनी को मुनाफा मिलना है. वो ही उससे जुड़े कानून बना रहा है. इस विवाद का बढ़ना अमेरिका में भी राजनीतिक और कानूनी दोनों तरीके से ट्रंप के लिए खतरनाक माना जा रहा है. इसका असर बाजार पर भी पड़ा है. ट्रंप की क्रिप्टो कंपनी का टोकन लिस्टिंग के पहले ही हफ्ते में 50% गिर गया. 

जिस तरह जस्टिन सन जैसे बड़े निवेशकों पर रोक लगी है. उसने छोटे निवेशकों का भरोसा और ज्यादा हिला दिया. ट्रंप की कंपनी से छोटे निवेशक भी दूर जा रहे हैं. ट्रंप की बदनामी सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्री में नहीं हो रही . खेल के मैदान में भी लोगों ने उनके खिलाफ गुस्सा दिखाया है.

Devinder Kumar

Devinder Kumar

DNADNA Analysis

