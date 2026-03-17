DNA: लारीजानी की मौत ईरान जंग में कितना बड़ा गेमचेंजर? कैसे मारा गया तेहारन का 'साइलेंट सुप्रीम लीडर'?

Israel Iran War Updates: इजरायल ने मंगलवार (17 मार्च) को दावा किया है कि बीती रात हुई एयरस्ट्राइक में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारीजानी को मार गिराया गया है. लारीजानी की मौत के बाद इस युद्ध में क्या कुछ बदल जाएगा. लारीजानी की मौत इजरायल और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी जीत और ईरान के लिए कितनी बड़ी हार है आज आपको ये समझना चाहिए.

लारीजानी की मौत के बाद नेतन्याहू खुद आकर इसका ऐलान कर रहे हैं. आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये इजरायल के लिए कितनी बड़ी जीत है. सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की कमान एक तरह से अली लारीजानी के हाथों में ही थी. वो चुपचाप, अमेरिका और इजरायल पर पलटवार की पटकथा लिख रहे थे. मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले, होर्मूज स्ट्रेट को बंद करने जैसे फैसले लारीजानी ही ले रहे थे.

साइलेंट सुप्रीम लीडर की भूमिका में थे लारीजानी

कहा जा सकता है कि लारीजानी साइलेंट सुप्रीम लीडर की भूमिका में थे. लारीजानी की मौत इजरायल और अमेरिका के लिए बड़ी जीत इसलिए भी है, क्योंकि माना जाता है कि इस युद्ध में अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन से मदद भी लारीजानी की कूटनीति की वजह से ही मिल रही थी. माना जा रहा है कि लारीजानी की मौत के बाद ईरान की स्पेशल फोर्स यानी IRGC बिखर सकती है. ईरान का पलटवार कमजोर पड़ सकता है और तो और ईरान में एंटी इस्लामिक शासन प्रदर्शन भी बढ़ सकते हैं. इन प्रदर्शनों को दबाने में लारीजानी का सबसे बड़ा रोल था. कुल मिलाकर लारीजानी अमेरिका और इजरायल के खिलाफ इस युद्ध में ईरान के मास्टरमाइंड थे.

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अली लारीजानी वो नाम है जो ईरान में इस्लामिक शासन की शुरुआत से ही एक्टिव था.

1979 की इस्लामी क्रांति के बाद लारीजानी IRGC में शामिल हुए.

1994 से 2004 तक सरकारी प्रसारक IRIB के प्रमुख रहे.

2005 से 2007 तक ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार रहे.

2008 से 2020 तक लगातार तीन बार ईरान की मजलिस यानी संसद के स्पीकर रहे.

2020 से सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष थे.

इनका रुतबा ऐसा था कि इन्हें ईरान का जॉन एफ केनेडी कहा जाता था.

खामेनेई की मौत के बाद अंडरग्राउंड नहीं हुए थे लारीजानी

खामेनेई की मौत के बाद भी वो बाकी बड़े लीडर्स की तरह अंडरग्राउंड नहीं हुए, बल्कि रैलियों में सरेआम देखे गए. 13 मार्च 2026 को तेहरान में आयोजित वार्षिक 'कुद्स दिवस' में लारीजानी शामिल हुए थे. लारीजानी को पूरा भरोसा था कि भीड़ के बीच उनपर हमला नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो अकेले हुए इजरायल ने पिन प्वाइंट स्ट्राइक कर दी. इस युद्ध में लारीजानी अमेरिका और इजरायल का कितना बड़ा टारगेट थे इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने उनके ऊपर 10 मिलियन डॉलर यानी 92 करोड़ रुपये का इनाम रखा था और इसके चार दिन बार ही इजरायल ने उन्हें मार गिराया.

इजरायल ने और किसे बनाया निशाना?

बीती रात इजरायल ने सिर्फ लारीजानी को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि ईरान को एक और बड़ा झटका दिया है. एक अलग हमले में इजरायल ने ईरान की बसीज मिलिशिया के चीफ गुलाम रजा सुलेमानी को भी मार गिराया है. यानी इजरायल ईरान के साथ वही कर रहा है जो उसने हिज्बुल्ला के साथ किया था. इजरायल ने हिज्बुल्ला के कमांडर्स को एक के बाद एक मारा था. अब ईरान की लीडरशिप के साथ भी यही रणनीति अपनाई जा रही है.