मंदी के मुहाने पर US..ट्रंप सब चौपट कर देंगे! अमेरिका में 'शटडाउन', भारत पर कितना असर?

DNA Analysis: DNA मित्रों अब हम आपके सामने उस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसपर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. ये खबर जुड़ी है. सुपरपावर अमेरिका में सरकार के शटडाउन से जो अब से ठीक 12 घंटे पहले शुरु हो चुका है. इस विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए जब अमेरिका में शटडाउन लागू होता है तो क्या-क्या होता है.

शटडाउन लागू होते ही गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है और उन्हें तनख्वाह भी नहीं दी जाती यानी इस वक्त अमेरिका में तकरीबन 12 लाख सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रोक दी गई है. आवश्यक सेवाओं से जुड़े 6 लाख कर्मचारी अपनी सेवाएं देना जारी रखते हैं लेकिन उनकी भी सैलरी रोकी जाती है. अगर शटडाउन 15 दिन से ज्यादा चलता है तो अमेरिकी फौज के सैनिकों की भी सैलरी रोकी जाती है. इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि 13 लाख अमेरिकी फौजियों की भी सैलरी रोकी जा सकती है.

दरअसल अमेरिका में शटडाउन ऐसी स्थिति को कहा जाता है जब सरकारी खर्चों के लिए फंडिंग पारित नहीं की जाती. अब आप सोच रहे होंगे जब टैरिफ लगाकर ट्रंप इतना कमा रहे हैं तो फिर पैसे की ऐसी क्या किल्लत आ गई कि अमेरिका में शटडाउन लगाना पड़ गया इस सवाल का जवाब आप खुद ट्रंप की जुबानी सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा. शटडाउन लगाने से पहले ही ट्रंप ने कह दिया था कि इस शटडाउन से फायदा होगा और डेमोक्रेट पार्टी की योजनाओं से अमेरिका को मुक्ति मिलेगी. यानी ट्रंप खुद चाहते थे कि ये शटडाउन लागू हो लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को निशाने पर लेने के लिए ट्रंप ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को मुश्किल में डाल दिया है. ट्रंप ने किस तरह इस शटडाउन को अंजाम तक पहुंचाया ये भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको अमेरिका में शटडाउन का इतिहास बताना चाहते हैं. आप चाहे तो इस जानकारी को नोट भी कर सकते हैं.

आज से पहले अमेरिका में 20 बार शटडाउन लागू किया जा चुका है. सबसे पहला शटडाउन वर्ष 1976 में लगाया गया था और बीसवां यानी पिछला शटडाउन 21 दिसंबर 2018 को लागू किया गया था ये शटडाउन 34 दिनों का था और अमेरिकी इतिहास में सबसे लंबा भी था. 2018 का शटडाउन ट्रंप के पहले कार्यकाल में लगाया गया था तब कहा गया था कि प्रवासियों की नीति को लेकर ट्रंप खुश नहीं थे. जिसकी वजह से हालात शटडाउन की हद तक पहुंच गए थे. इस बार ट्रंप को राजनीतिक विरोधियों को जवाब देना है तो दोबारा शटडाउन को हथियार बनाया गया है वर्ष 2025 वाला शटडाउन क्यों और कैसे लगा ये भी आपको गौर से समझना चाहिए.

सितंबर के महीने में FEDERAL FUNDING यानी संघीय खर्चे से जुड़ा विधेयक अमेरिकी कांग्रेस में रखा गया था विधेयक पास होने के लिए 60 वोट की जरूरत थी यानी ट्रंप को डेमोक्रेट्स का भी समर्थन चाहिए था डेमोक्रेट्स चाहते थे कि स्वास्थ्य सेवाओं में सब्सिडी जारी रहे जबकि ट्रंप इसके खिलाफ थे. इसी तनातनी की वजह से डेमोक्रेट्स ने विधेयक का समर्थन नहीं किया और तय डेडलाइन यानी 30 सितंबर तक विधेयक अटका रहा जिसकी वजह से संघीय खर्च पास नहीं हुआ और अमेरिकी संविधान के मुताबिक शटडाउन लागू करना पड़ा.

शायद ट्रंप को लग रहा था कि टैरिफ की ही तर्ज पर शटडाउन का डर दिखाकर वो डेमोक्रेट खेमे को भी साध लेंगे लेकिन ट्रंप का ये दांव चल नहीं पाया यानी विरोधी डेमोक्रेट्स ट्रंप के आगे झुके नहीं अमेरिका में शटडाउन लागू होते ही इसका आर्थिक असर भी नजर आने लगा है अमेरिका में हुई इस हलचल का पहला प्रभाव सोने पर दिखा है. बुधवार को सोने की कीमत में 1983 रुपए का बड़ा उछाल आया और सोने का भाव 1 लाख 17 हजार 332 रुपए प्रति तोला पहुंच गया माना जा रहा है शटडाउन से जुड़ी आशंकाओं के चलते निवेशकों ने सुरक्षित निवेश यानी सोने में पैसा लगाना शुरु कर दिया है. जानकारों का ये भी मानना है अगर ये शटडाउन 2 से 3 हफ्तों तक चला तो सोने की कीमत काफी ऊपर जा सकती है.

अमेरिकी शटडाउन की इस अवधि का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है. आर्थिक विशेषज्ञ मान रहे हैं अगर शटडाउन छोटा रहा तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा लेकिन अगर इसकी अवधि बढ़ी तो इससे अमेरिका को भारतीय निर्यात और अमेरिका में बसे भारतीयों से आने वाला पैसा दोनों प्रभावित होंगे. इस असर को आप आंकड़ों के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. कुछ अनुमानों के मुताबिक कस्टम कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजे जाने से अमेरिका को होने वाले भारतीय निर्यात में 1 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है गैर-आवश्यक सेवाओं से जुड़े भारतीयों से आने वाले पैसे में भी 5 से 10 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है.

अगर शटडाउन की वजह से अमेरिका में मंदी आने की आशंका बढ़ी तो भारतीय स्टॉक बाजार में 2 से 3 प्रतिशत की गिरावट देखी जा सकती है अगर भारतीय IT कंपनियों को अमेरिकी क्लाइंट्स से समय से पैसा नहीं मिला तो उनके मुनाफे पर भी तकरीबन 5 प्रतिशत का नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. हालांकि एक तथ्य ये भी है कि वर्ष 2018 में जब 34 दिन तक शटडाउन चला था तो उसका भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था लेकिन इस बार ट्रंप कुछ अलग मूड में नजर आ रहे हैं अमेरिका के लोग शटडाउन से डरे हुए हैं और ट्रंप के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नोबल पीस प्राइज चल रहा है. आपको भी गौर से सुनना चाहिए जब अमेरिका में शटडाउन की दहशत थी तब नोबल प्राइज़ को लेकर ट्रंप क्या कह रहे थे. सीज़फायर और नोबल पीस प्राइज़ लगता है ट्रंप के शब्दकोष में यही दो शब्द छपे हुए हैं. शायद इसी वजह से ट्रंप को ना दुनिया में जारी अस्थिरता दिख रही है और ना अमेरिका में चल रही उथल-पुथल उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ नोबल पीस प्राइज़ पर केंद्रित है.