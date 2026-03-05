Advertisement
trendingNow13131142
Hindi NewsदुनियाDNA: ट्रंप ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया..! सिर्फ 6 दिन की जंग में US कैसे हुआ बेनकाब?

DNA: ट्रंप ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया..! सिर्फ 6 दिन की जंग में US कैसे हुआ 'बेनकाब'?

DNA Analysis: अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा है, वह अमेरिकियों को लिए भारी पड़ने वाला है. हथियार से लेकर अर्थव्यवस्था तक, ये जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ट्रंप ने अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया..! सिर्फ 6 दिन की जंग में US कैसे हुआ 'बेनकाब'?

DNA Analysis: ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़रायल के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का आज छठा दिन है. इन 6 दिनों में मिडिल ईस्ट के लगभग हर देश में तबाही मची हुई है. यहां तक कि तुर्किये, साइप्रस और अज़रबैजान तक हमले हो रहे हैं. ईरान इस युद्ध को अकेले लड़ रहा है. इसलिए सबसे ज्यादा तबाही भी ईरान में मची है, लेकिन ईरान ने अमेरिका को जिस तरह तबाह किया है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे.

आज आपको ये जानना चाहिए, डॉनल्ड ट्रंप ने कैसे ईरान से युद्ध मोल लेकर सुपरपावर अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है. हथियार से लेकर अर्थव्यवस्था तक, ये जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है. ज्यादा ताकतवर बम भले ही ईरान में गिर रहे हों लेकिन अर्थव्यवस्था की तबाही वाला बम तेहरान से लगभग 10 हज़ार किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में भी फूट रहा है. 

युद्ध में क्या है अमेरिका की मौजूदा स्थिति?

आज हम युद्ध में फंसे अमेरिका के मौजूदा हाल के बारे में बात करेंगे. किस तरह ये युद्ध अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए तबाही ला रहा है, कैसे अमेरिका को इस युद्ध की वजह से 19 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे. 19 लाख करोड़ रुपये जो भारत के रक्षा बजट से लगभग ढाई गुना ज़्यादा है, लेकिन ये बताने से पहले हम, आपको एक अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ के एक बड़े दावे के बारे में बताएंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अमेरिकी पूर्व अधिकारी ने किस बात की आलोचना की?

डगलस मैकग्रेगर अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल हैं और वो ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं. लेकिन इन दिनों वो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका के युद्ध की ज़बरदस्त आलोचना कर रहे हैं. 

  • डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है. डगलस के मुताबिक ये युद्ध लंबे समय तक चलेगा जो अमेरिका के लिए काफी महंगा साबित होगा.

  • लेकिन उन्होंने सबसे चौंकाने वाले दावा ये किया है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है और उन्हें इस्तेमाल के लायक नहीं छोड़ा है. मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कम-से-कम 19 सैन्य अड्डे हैं और डगलस का दावा है कि युद्ध के शुरुआती दिनों में ही ईरान ने उन्हें बर्बाद कर दिया है.

  • डगलस ने ये भी कहा है कि ईरान में हुकूमत बदलने का अमेरिका का लक्ष्य पूरा नहीं होगा. अंत में अमेरिका को अपनी प्रतिष्ठा खोकर मिडिल ईस्ट छोड़ना पड़ेगा.

अमेरिका के एक पूर्व सैन्य अधिकारी युद्ध में अपने देश की हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं. डगलस मैकग्रेगर सैन्य अधिकारी रहने के अलावा अमेरिकी रक्षा मंत्री के सलाहकार भी रह चुके हैं. उन्हें अमेरिकी सेना की ख़ूबियों और खामियों का अच्छी तरह पता है. यही वजह है कि उनके इस बयान की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.

ट्रंप को है जीत का भरोसा

हालांकि इन दावों के बावजूद ट्रंप को अमेरिका की जीत का पूरा भरोसा है. वो युद्ध में अमेरिकी सेना के प्रदर्शन को 10 के स्केल पर 15 रेटिंग दे रहे हैं. यानी ट्रंप डगलस मैकग्रेगर के दावों को झूठा बता रहे हैं. सैन्य रूप से युद्ध में अमेरिका के फंसने को लेकर दो राय हो सकती है लेकिन आर्थिक रूप से युद्ध में अमेरिका के फंसने को ट्रंप झुठला नहीं सकते. 

ट्रंप के लिए महंगा पड़ रहा ये युद्ध 

अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक सैन्य तकनीक है लेकिन इसकी लागत भी सबसे ज़्यादा है. ट्रंप को इस युद्ध के लिए पानी की तरह पैसा बहाना पड़ रहा है. आज आपको जानना चाहिए कि युद्ध पर अमेरिका को कितना खर्च करना पड़ रहा है.

  • प्री-स्ट्राइक बिल्डअप यानी सेना को मिडिल ईस्ट में उतारने, जहाज़ों और एयरक्राफ्ट को मूव करने में 630 मिलियन डॉलर खर्च करने पड़े. यानी तकरीबन 5,800 करोड़ रुपये.

  • पहले 24 घंटों में अमेरिका को युद्ध पर लगभग 779 मिलियन डॉलर खर्च करना पड़ा. यानी क़रीब 7,100 करोड़ रुपये

  • शुरुआती 3 दिनों में अमेरिका के अलग-अलग फाइटर जेट जैसे F-35, F-22 और F-18 की उड़ान पर 271 मिलियन डॉलर खर्च हुए हैं. यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपये

  • समुद्र में अमेरिका के सैन्य अड्डे यानी USS जेराल्ड फोर्ड पर भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है. एक दिन की इसकी लागत 6.5 मिलियन डॉलर यानी 60 करोड़ रुपये के आसपास है. ईरान से युद्ध के लिए अमेरिका ने जेराल्ड फोर्ड के अलावा एक और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS अब्राहम लिंकन भी तैनात किए हैं.

  • यानी इन दोनों कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर हर रोज़ 120 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हो रहा है.

  • कुछ और खर्चों को जोड़ दिया जाए तो युद्ध के शुरुआती 2-3 दिनों में ही लगभग 1.5 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है. यानी लगभग 14 हज़ार करोड़ रुपये.

सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक़ युद्ध का खर्च हर दिन एक समान नहीं रहता. किसी दिन ये खर्च ज़्यादा भी हो सकता है और किसी दिन कम भी. लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो आज युद्ध के छठे दिन तक अमेरिका ने लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपये खर्च कर दिए होंगे.

जरा आंकड़ें भी देखिए... 

  • भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए इस साल 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यानी 6 दिनों में अमेरिका का युद्ध पर खर्च इस योजना के लगभग आधे के बराबर है. अगर ये युद्ध 6 दिन और चलता है, जिसकी संभावना अधिक है, तो भारत में पीएम किसान सम्मान निधि के बराबर का पैसा अमेरिका का युद्ध में ही बर्बाद हो जाएगा. 

  • इसी तरह बिहार में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपये बांटे थे. इतनी रकम ट्रंप ने युद्ध के 3 दिनों में ही फूंक दी.

  • इसी तरह झारखंड में महिलाओं को कैश देने की योजना के लिए बजट में 14,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया. सोचिए, इतना पैसा तो अमेरिका का सिर्फ 3 दिन में राख हो गया. ये आंकड़ा इसलिए हमने आपको बताया ताकि पता चल सके कि अमेरिका का कितना पैसा खर्च हो रहा है.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
Andhra Pradesh
इस राज्य में घटती जनसंख्या से चिंतित CM, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मिलेगा इनाम
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा
Justice B V Nagarathna
'महान वकील जन्म से नहीं बनते बल्कि...' जस्टिस नागरत्ना ने युवाओं को समझाई मर्यादा