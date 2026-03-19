DNA: तो क्या मिडिल ईस्ट में खंड-खंड 'मुस्लिम ब्रदरहुड', कैसे ईरान वॉर से शिया Vs सुन्नी की लड़ाई शुरू?

मिडिल ईस्ट में वर्तमान में वही हो रहा है, जो इजरायल काफी पहले से चाहता था. इजरायल के मन मुताबिक 'मुस्लिम ब्रदरहुड' खंड-खंड हो गया है.सऊदी अरब से संयुक्त अरब अमीरात तक सभी ईरान के खिलाफ आ चुके हैं.
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DNA Analysis: इजरायल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहता है. उसके वॉर प्लान के मुताबिक ही मिडिल ईस्ट में सब-कुछ हो रहा है. 'मुस्लिम ब्रदरहुड' खंड-खंड हो गया है. शिया बनाम सुन्नी की लड़ाई तेज हो गई है. ईरान के खिलाफ उसके आस-पास के सभी इस्लामिक देश लामबंद हो चुके हैं. यहां तक कि मिडिल-ईस्ट के तमाम मुस्लिम देश खुद बर्बादी की कगार पर पहुंच सकते हैं.
कल के तेल युद्ध के बाद सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो. सभी देश ईरान के खिलाफ आक्रामक हो चुके हैं. विश्व के सबसे बड़े लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG कॉम्प्लेक्स पर हमले के बाद सऊदी अरब ने तो ईरान का पूरा कच्चा-चिट्ठा खोल दिया है.
सऊदी के विदेश मंत्री का बॉडी लैंग्वेज बहुत आक्रामक था. उनकी भाषा में ईरान के लिए बेहिसाब नफरत थी. वो इस अंदाज में बोल रहे थे जैसे इस-बार ईरान को समतल कर देंगे. कतर ने एक्शन भी शुरू कर दिया है.
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि जब नफरत का बदला नफरत से लिया जाता है तो नफरत और बढ़ जाती है और रात में और भी गहरा अंधेरा छा जाता है. यही मिडिल-ईस्ट में हो रहा है. अपने सबसे बड़े गैस फील्ड पर इजरायली हमले से आक्रोशित ईरान ने जब खाड़ी देशों के गैस और तेल अड्डों पर हमला किया, उस समय रियाद में अरब और इस्लामी देशों के विदेश मंत्रियों की एक महत्वपूर्ण परामर्श बैठक चल रही थी.
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— Zee News (@ZeeNews) March 19, 2026
बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तेल रिफाइनरी और गैस प्लांट पर हमले को जानबूझकर किया गया हमला बताया गया. सऊदी अरब के विदेश मंत्री जब मीडिया के सामने आए, तो वो ईरान के इस हमले को लेकर बहुत अधिक आक्रोशित थे. फैसल बिन फरहान अल सऊद ने अपने बयान में सहनशक्ति, ताकत, क्षमता, अविश्वास और विनाशक जवाब जैसे शब्दों का प्रयोग किया.
इससे पहले जब-जब ईरान ने हमला किया तब तब उसने दो थ्योरी दी. पहला ये कि वो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है. और दूसरा ये कि अमेरिका खुद ही खाड़ी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर ईरान को बदनाम कर रहा है. लेकिन इस बार साफतौर पर ईरान ने एक साथ 5 मुस्लिम देशों के गैस और तेल भंडार में तबाही मचाई है. यही कारण है कि सऊदी-कतर जैसे देश बहुत गुस्से में है.
सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि चार रोज पहले ईरान ने जो इस्लामिक एकता की बात की थी, वो पाखंड था. तब ईरान ने पैगम्बर मुहम्मद साहब का हवाला देते हुए पूछा था कि इस्लामी देश ईरान की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आए? ऑयल और गैस फील्ड पर ईरान के हमलों के तमतमाए फैसल बिन फरहान अल सऊद ने पूछा कि इस युद्ध से पहले भी इस्लामी जगत में ईरान का क्या योगदान था? मुस्लिम देशों में हूती, हिज्बुल्लाह जैसे मिलिशिया संगठनों को बढ़ावा देकर ईरान ने किस तरह इस्लामिक एकता की थी? सऊदी के विदेश मंत्री ने जिस तरह ईरान के इतिहास की विवेचना की, उससे स्पष्ट है कि नए हमले से वो बहुत ही नाराज है और अब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है.
वैसे तो ईरान और अरब देशों के बीच दुश्मनी 16वीं सदी से है, जब ईरान शिया मुल्क बना था. तब ईरान की पहचान पड़ोसी सुन्नी ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गई. लेकिन 1979 के बाद दुश्मनी और अधिक बढ़ गई. सऊदी अरब खुद को सुन्नी जगत का लीडर और ईरान खुद को शियाओं का खलीफा मानता है. दोनों के बीच 47 सालों से छद्मयुद्ध चल रहा था, लेकिन इस बार ये अब विनाशक रूप ले चुका है.
चीन के रणनीतिकार सन त्जु ने तो करीब 3000 साल पहले ही कहा था कि 'लंबी चली दुश्मनी भले शांत लगे, पर उसका अंत अक्सर विनाशकारी ही होता है'. सऊदी अरब और ईरान के बीच आज की स्थिति है, इस बात को सही साबित कर रही है. आज ईरान के खिलाफ सऊदी अरब के साथ मिडिल-ईस्ट के सभी सुन्नी देश हैं. इनकी संख्या 12 है. ईरान ने इस युद्ध में कमोबेश हर देशों को निशाना बनाया है. कतर एनर्जी के CEO ने कहा है कि कल के ईरानी हमले से कतर की 17 प्रतिशत LNG क्षमता पांच साल तक के लिए खत्म हो गई है. इसलिए सऊदी अरब से ज्यादा नाराजगी तो उस कतर में है जहां के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने मिसाइलों से तबाही मचाई है.
ईरान ने कतर के संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन किया है.
कतर ने 24 घंटे के अंदर ईरान के अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश जारी किया है.
अगर ईरान का ऐसा रवैया जारी रहा तो और भी सख्त एक्शन लेंगे.
कतर वो देश है, जिसका ईरान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं. लेकिन इस हमले के बाद ये संबंध 180 डिग्री पर घूम चुके हैं. शिया देश ईरान के खिलाफ खाड़ी के सभी सुन्नी देश अब एकजुट हैं और ईरान के हमले का जवाब देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. अगर ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से ईरान को भी भारी नुकसान होगा. इसीलिए बरसों पहले विलियम सेक्सपियर ये कह गए थे कि 'दुश्मनी की आग इतनी न बढ़ाओ कि खुद ही उसमें जल जाओ.