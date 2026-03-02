Advertisement
DNA: कहां है ईरान की 'मिसाइल सिटी', जिसको तबाह करने में छूटेंगे US-इजरायल के पसीने? मिडिल ईस्ट में अब बंकर Vs बॉम्बर वाली जंग!

DNA: इजरालय-ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन है. ईरान में अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं. वहीं, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को तबाह कर रहा है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 02, 2026, 11:43 PM IST
DNA Analysis: एक तरफ ईरान में अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान बम बरसा रहे हैं. ईरान के शहरों में मिसाइलों से हमला हो रहा है. दूसरी तरफ जवाब में ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजरायल के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन इस युद्ध का एक अलग पहलू भी है जो आपको आज देखना चाहिए. ये युद्ध है. बंकर और बॉम्बर के बीच…

अमेरिका और इजरायल ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन बेस को बंकर बस्टर बम से टारगेट कर रहे हैं. अमेरिका का बी-2 बॉम्बर, हजार हजार किलो के बम गिरा रहा है, इन हमलों के बावजूद ईरान बंकरों के अंदर से ही लगातार मिसाइल और ड्रोन दाग रहा है. 

ईरान ने किस हथियार के दम पर कर दिया जंग का ऐलान 

ऐसे में आज आपको समझना चाहिए कि बंकर Vs बॉम्बर के इस युद्ध में आगे कौन चल रहा है. बंकर Vs बॉम्बर के युद्ध में जीत किसकी होगी. दुनिया अमेरिका के बी-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बमों से तो वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिसके दम पर ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट के खिलाफ ऐलान ए जंग कर दिया है. हमारे इस आर्टिकल में आपको ये पता चलेगा कि क्या अमेरिका-इजरायल की एयर पावर ईरान की 'मिसाइल सिटीज़' को तबाह कर पाएगी और ऐसा करने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू को कितने बम दागने पड़ेंगे.

मिडिल ईस्ट में युद्ध का तीसरा दिन 

इस युद्ध का आज तीसरा दिन जारी है और तीन दिन में अमेरिका और इजरायल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान पर दो हजार से ज्यादा हमले किए गए हैं. दावा किया जा रहा है कि ईरान में खामेनेई को निशाना बनाने के साथ-साथ न्यूक्लियर बेस मिसाइल बेस और ड्रोन कमांड सेंटर्स को नष्ट कर दिया गया है. ये हमले लगातार जारी हैं. 

अमेरिका और इजरायल का दावा है कि ईरान के सैकड़ों मिसाइल लॉन्च साइट्स को हिट किया गया है. 200 मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट किया गया है. दावा है कि मिसाइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है. अंडरग्राउंड हथियार डिपो को बम से उड़ाया गया है. तेहरान में मिसाइल कमांड सेंटर को तबाह कर दिया गया है.

इजरायल ने तबरेज में 30 मिसाइोलों से एक साथ किया हमला 

इजरायल ने तो ईरान के तबरेज शहर में एक अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को तबाह करने का वीडियो भी जारी किया है और सैटेलाइट इमेज के जरिये इस हमले की पुष्टि की जा रही है. दावा है कि इस मिसाइल बेस पर एक साथ 30 मिसाइलों से हमला किया गया. लेकिन इतनी बमबारी के बावजूद ईरान पलटवार कर रहा है. ईरान का काउंटर अटैक छोटे स्केल का नहीं है. बल्कि वो एक साथ एक दर्जन से ज्यादा देशों से लोहा ले रहा है. कतर से लेकर कुवैत, सऊदी से लेकर UAE और इराक से लेकर इजरायल तक ड्रोन और मिसाइल मार रहा है. अमरिका ही नहीं, फ्रांस और ब्रिटेन तक के सैन्य अड्डों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि जब अमेरिका और इजरायल ने इतने अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमला किया है. तो ईरान पलटवार कर कैसे रहा है. इस सवाल का जवाब आज ईरान ने एक वीडियो जारी कर के दिया है. ईरान के साथ साथ उसके प्रॉक्सी संगठन गार्जियन ऑफ ब्लड ब्रिगेड ने भी एक वीडियो शेयर किया है. 

ईरान ने भी जारी किया वीडियो 

ईरान ने जो वीडियो जारी किया उसमें कुछ चीजें गौर करने वाली हैं, इस वीडियो में वही शाहेद-136 ड्रोन पीले स्टैंड पर लाइन में लगे दिख रहे हैं, जिनसे मिडिल ईस्ट के कई शहरों पर हमला किया जा रहा है. सुरंग के अंदर ड्रोन्स को लॉन्च प्लेटफॉर्म पर रेडी टू फायर मोड में रखा गया है यानी इस वीडियो के जरिये ईरान ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है.

अमेरिका और इजरायल ईरान की इन्हीं मिसाइल सिटीज को लगातार टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान जोरदार पलटवार कर रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने कितने बड़े स्केल पर अंडरग्राउंड मिसाइल और ड्रोन बेस बना रखे है.

  • इजरायल की खुफिया एजेसी के मुताबिक...ईरान ने कम से कम 5 मिसाइल सिटीज बना रखी है..

  • केरमानशाह, सेमनान, खोर्रमाबाद, तबरेज और तेहरान में ये अंडरग्राउंड मिसाइल सेंटर स्थित हैं..

  • केरमानशाह के एक कॉम्प्लेक्स में अकेले 60 से ज्यादा सुरंग और सैंकड़ों बंकर हैं

  • ईरान की जाग्रोस पहाड़ियों में ईरान का Drone Base 313 मौजूद है.. जहां 5 हजार से ज्यादा ड्रोन छिपा कर रखे गए हैं..

ईरान के पास अंडरग्राउंड हथियारों का बड़ा नेटवर्क 

ईरान के पास अंडरग्राउंड हथियारों का ऐसा नेटवर्क तैयार है कि इसे मिसाइल्स और ड्रोन्स का अंडरवर्ल्ड कहा जा सकता है. हथियारों के इस अंडरवर्ल्ड को ईरान बीते 40 सालों से बना रहा है, कुछ मिसाइल बेस तो पहाड़ों के अंदर 500 मीटर गहराई में बने हुए हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के बॉम्बर्स, ईरान के बंकर्स को पूरी तरह नष्ट कर पाएंगे.

एक अनुमान के मुताबिक ईरान ने ज्यादातर हथियार डिपो जमीन से कम से कम 80 से 90 मीटर की गहराई पर बना रखे हैं. अगर अमेरिका और इजरायल के हथियारों की बात करें तो उनके पास GBU-57 बम मौजूद हैं. जो बंकरों के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन ये बम सिर्फ जमीन के 60 मीटर नीचे की गहराई तक मौजूद लक्ष्य को नष्ट कर सकता है. अगर ईरान के बंकरों की बात करें तो ज्यादातर बंकर पहाड़ियों के नीचे बने हैं यानी मोटी चट्टानें एक शील्ड की तरह काम करती हैं. ऐसे में इन्हें रडार से लोकेट करना भी मुश्किल है और अगर इन्हें डिटेक्ट कर भी लिया जाए, तो बॉम्बर से गिराए गए बम चट्टानों को पूरी तरह चीर पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है.

अकेले पूरे मिडिल ईस्ट से लोहा ले रहा ईरान 

ईरान  हथियारों के इसी अंडरवर्ल्ड की वजह से अकेले पूरे मिडिल ईस्ट से लोहा ले रहा है इसीलिए ईरान ये दावा कर रहा है कि वो हर हफ्ते एक नई मिसाइल से अटैक करेगा और ईरान के पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने में दो साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा. ईरान ये दावा क्यों कर रहा है आपको ये समझने के लिए गाजा के उदाहरण को देखना चाहिए. ये दुनिया जानती है कि गाजा में हमास को ईरान ने ही खड़ा किया था. हमास को सुरंगों वाली तकनीक ईरान ने ही दी थी. ईरान ने गाजा से कहीं ज्यादा एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने अंडरग्राउंड हथियार नेटवर्क को खड़ा किया है. यहां रेल ट्रैक एंटी ब्लास्ट दरवाजे ऑटोमैटिक लॉन्च सिस्टम मौजूद हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब गाजा की सुरंगों को खत्म करने में इजरायल को 64 हजार बम लगे, तो फिर ईरान में मौजूद हथियारों के अंडरवर्ल्ड का खात्मा करने के लिए कितने बम दागने पड़ेंगे. गाजा सिर्फ 365 वर्ग किमी का इलाका था, जहां 500 से 700 किलोमीटर का सुरंग नेटवर्क था.

लेकिन ईरान का क्षेत्रफल साढ़े 16 लाख वर्ग किलोमीटर है यानी ये गाजा से साढ़े 4 हजार गुना बड़ा है, यहां की सुरंगें भी गाजा से ज्यादा गहरी हैं, ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ईरान के पूरे अंडरग्राउंड नेटवर्क को खत्म करने में लाखों बम और लंबा वक्त लगेगा. ऐसे में इजरायल और अमेरिका इन अंडरग्राउंड टनल्स को पूरी तरह तबाह करने के बजाय हाई वैल्यू टारगेट्स पर फोकस कर रहा है, जैसे आज IRGC के मुख्यालय पर इजरायल ने बमबारी कर दी. इजरायल और अमेरिका ये जानते हैं कि ईरान की सुरंगों में तैनात हर हथियार को तबाह करना मुश्किल है. ऐसे में वो इन हथियारों का ट्रिगर दबाने वाले कमांडर्स को निशाना बना रहे है जैसे खामेनेई के साथ साथ बंकर बस्टर के वॉर ने एक साथ 48 टॉप ईरानी नेताओं और कमांडर्स को मार गिराया.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

