DNA: मिडिल ईस्ट की जंग हुई अमेरिका Vs यूरोप, ब्रिटेन और US की दोस्ती में भी आई 'खटास'?

DNA Analysis: ईरान के आसमान में जो बारूद फट रहा है, उसकी गूंज यूरोप के ड्रॉइंग रूम तक पहुंच गई है. आज ईरान के बहाने 'अमेरिका बनाम यूरोप' का युद्ध छिड़ चुका है. आज आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका और उसके सबसे वफादार दोस्त ब्रिटेन के बीच 'तलाक' जैसी नौबत आ गई है और क्यों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने एक ऐसी 'परमाणु प्रतिज्ञा' ली है, जिसने पेंटागन में हड़कंप मचा दिया है.

फ्रांस कई दशकों में पहली बार अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाने जा रहा है. फ्रांस अब ब्रिटेन और जर्मनी समेत 8 देशों के साथ मिलकर अपनी 'मिसाइल सेना' खड़ी कर रहा है. ये ऐलान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने किया है. और ये एलान साधारण नहीं है. इसका गहरा अर्थ समझिए.

यूरोप को अमेरिका पर भरोसा नहीं

इसका मतलब है कि यूरोप अब अमेरिका के 'Nuclear Umbrella' यानी उस 'परमाणु छतरी' पर भरोसा नहीं करता, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से उसकी सुरक्षा की गारंटी थी. ट्रंप की 'अविश्वसनीयता' ने यूरोप को डरा दिया है. उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप ने NATO का प्लग खींच दिया, तो यूरोप का क्या होगा? अब बात करते हैं उस 'तनातनी' की जो अटलांटिक महासागर के आर-पार चल रही है, जिसने 'स्पेशल रिलेशनशिप' की धज्जियां उड़ा दी हैं. और जिसकी वजह से ट्रंप और कीर स्टारमर के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है. मुद्दा है- ईरान पर हमला.

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप और स्टारमर के बीच तनाव

ट्रंप चाहते थे कि ब्रिटेन इसमें खुलकर साथ दे और अमेरिका के B-52 बमवर्षक ब्रिटिश बेस से उड़ान भरें और ईरान को दहला दें. लेकिन स्टारमर ने साफ तौर से 'ना' कह दिया. ट्रंप डिएगो गार्सिया एयरबेस का इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन का स्टैंड रखते हुए पीएम स्टारमर ने साफ कहा कि वे आसमान से सत्ता बदलने के विचार में विश्वास नहीं रखते. यानी वे स्पष्ट रूप से ईरान पर हमले के जरिए 'रेजिम चेंज' को एक अलोकतांत्रिक तरीका मान रहे हैं.

इस पर ट्रंप ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कीर स्टारमर मदद नहीं कर रहे हैं. उन्हें ये कभी नहीं लगा था कि UK की तरफ से ये दिन देखने को मिलेंगे. ये रिश्ता वैसा नहीं रहा, जो पहले हुआ करता था. लेकिन स्टारमर का पलटवार और भी तीखा था. उन्होंने कहा कि यूके का पीएम होने के नाते ये उनका दायित्व है कि वे यह तय करें कि ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित में क्या उचित है.उन्होंने वही किया है. और वे अपने स्टैंड पर कायम हैं.

ट्रंप को स्टारमर ने दिया झटका

स्टारमर ने ब्रिटिश संसद में एक शब्द इस्तेमाल किया- 'इराक की गलतियां'. यह शब्द अमेरिका के गाल पर तमाचे जैसा है. 2003 में ब्रिटेन ने टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में अमेरिका का साथ दिया था, जिसके लिए आज भी ब्रिटिश जनता अपनी सरकारों को कोसती है. स्टारमर अब 'टोनी ब्लेयर' नहीं बनना चाहते. वे 'इतिहास' से सीख रहे हैं.

स्टारमर ने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर ये भी कहा कि "उन्हें इराक की गलतियां याद हैं." ये एक बहुत बड़ा बयान है. यह संकेत है कि ब्रिटेन अब अमेरिका की हर 'जंग' में बिना सोचे-समझे कूदने को तैयार नहीं है.

यूरोप के कई देश ट्रंप के धौंस के आगे झुकने को तैयार नहीं

सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, यूरोप के अन्य देश भी ट्रंप की धौंस के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं. स्पेन ने भी ये साफ कर दिया है कि उसके सैन्य अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होगा. स्पेन के इनकार के बाद 15 अमेरिकी लड़ाकू विमान कहीं और शिफ्ट करने पड़े. फ्रांस परमाणु क्षमता बढ़ाने, स्वतंत्र यूरोपीय सेना बनाने और यूरोप को एकजुट होकर मिसाइल शक्ति ब़ढ़ाने का आह्वान कर चुका है. यूरोपियन यूनियन के 27 में से 22 देश NATO के सदस्य हैं, लेकिन आज इनमें से आधे से ज्यादा देश अमेरिका की 'ईरान नीति' से सहमत नहीं हैं. ट्रंप और यूरोप के बीच कई 'कांटे' चुभ रहे हैं.