DNA: ट्रंप की युद्ध वाली जिद्द से करोड़ों पर लोगों पर बुरा असर! ईरान जंग की उल्टी चाल से सोना-चांदी बेहाल?

DNA Analysis: मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने केवल युद्ध लड़ रहे देशों या गल्फ को बर्बाद नहीं किया है. युद्ध की आग में पूरी दुनिया जल रही है. आज के विश्लेषण की शुरुआत ईरान वॉर में दुनिया के नुक़सान से करेंगे. 19 दिनों से जारी युद्ध ने सिर्फ़ ट्रंप को नहीं फंसाया है बल्कि भारत के निवेशकों को भी फंसा दिया है. जिस सोने और चांदी में निवेश से लोगों को भारी मुनाफ़े की उम्मीद थी, अब वही नुकसान दे रहा है.



युद्ध के बावजूद सोने-चांदी की उल्टी चाल बरकरार है. सोने-चांदी की कीमत में बढ़ोतरी की उम्मीद में बहुत से निवेशकों ने गोल्ड-सिल्वर ETF में अपना पैसा लगाया था. लेकिन पिछले 2 महीनों के दौरान गोल्ड-सिल्वर ETF में जोरदार गिरावट आई है. ये अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40% नीचे गिर गए हैं. जी हां, 40% और अभी भी सोने-चांदी की कीमत में गिरावट जारी है.

दिसंबर में सोने चांदी की कीमतों में लगी आग

दिसंबर के आखिर से ईरान में युद्ध के हालात बनने लगे थे. ईरान के लोग खामेनेई की सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे और अमेरिका हमले की धमकी देने लगा था. यही वो समय था जब सोने-चांदी की क़ीमत में बढ़ोतरी शुरू हो गई थी. रोज कीमत का नया रिकॉर्ड बन रहा था. इसी दौरान हर छोटा, बड़ा निवेशक सोना-चांदी खरीदने में जुट गया था. मुनाफे की उम्मीद इतनी ज्यादा थी कि बहुत से लोगों ने शेयर या फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा अपना पैसा निकालकर गोल्ड-सिल्वर ETF में लगा दिया.

एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया के मुताबिक जनवरी के महीने में गोल्ड और सिल्वर ETF में 33,503 करोड़ रुपये का निवेश किया गया जो कि एक रिकॉर्ड है. ये इक्विटी म्युचुअल फंड से भी ज्यादा था. अगर गोल्ड ETF में गिरावट को देखें तो 33,503 करोड़ रुपये का ये निवेश अब 20,000 करोड़ रुपये के आसपास रह गया होगा. गोल्ड-सिल्वर ETF में 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा फोलियो हैं. अगर एक व्यक्ति के नाम पर एक फोलियो मान लें तो डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है. ताजा आंकड़ों के मुताबिक गोल्ड-सिल्वर ETF में लोगों ने 3 लाख करोड़ रुपये के आसपास लगा रखा है.

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नुकसान का सौदा हुआ साबित

पैसा लोगों ने मुनाफे की उम्मीद में लगाए थे. लेकिन उनकी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं. मुनाफा तो दूर, ये नुकसान का सौदा साबित हुआ है. जनवरी खत्म होते-होते सोने-चांदी की कीमत में गिरावट आनी शुरू हो गई. सोने-चांदी की कीमत में खेल करने वाले तो अपना मुनाफा कमाकर बाजार से निकल गए लेकिन आम निवेशक इसमें फंस गया.

28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद इसलिए दाम बढ़ने की उम्मीद जगी क्योंकि युद्ध के दौरान सोने-चांदी की कीमत में बढ़ोतरी का ट्रेंड रहा है. लेकिन ईरान युद्ध ने इस ट्रेंड को भी गलत साबित कर दिया. युद्ध के दौरान शुरुआती दिनों में सोने-चांदी के दाम में बढ़ोतरी हुई लेकिन उसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया. आज भी सोने-चांदी के दाम में गिरावट आई है.

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट

सर्राफा बाज़ार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 55 हज़ार रुपये के आसपास आ गया है. वहीं चांदी की कीमत आज 2.50 लाख रुपये के करीब आ गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में तो और भी अधिक गिरावट आई है. रात 8 बजे के करीब सोना 3,600 रुपये की गिरावट के साथ 1 लाख 52 हजार रुपये के आसपास था जबकि चांदी 7 हज़ार रुपये की गिरावट के साथ 2 लाख 46 हज़ार के करीब थी. जिस सोने का दाम 2 लाख के करीब चला गया था, वो अब डेढ़ लाख के करीब है.

29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1 लाख 93 हज़ार रुपये के आसपास था. लेकिन अब सोने की कीमत 1 लाख 52 हजार रुपये पर पहुंच गई है. यानी 50 दिन से भी कम समय में सोना करीब 21% सस्ता हो गया है.चांदी का हाल तो उससे भी बुरा है. 29 जनवरी को चांदी का भाव MCX पर 4 लाख 20 हजार के पार था. लेकिन अब 2 लाख 46 हजार रुपये के आसपास है. यानी चांदी करीब 40% सस्ती हो गई है. युद्ध के दौरान की बात करें तो सोने का दाम अपने सर्वोच्च स्तर से करीब 10% गिर गया है. वहीं युद्ध के दौरान चांदी अपने सर्वोच्च स्तर से 22% गिर चुकी है.

कैसे निवेशकों की उम्मीद गलत साबित हुई?

अभी तक माना जाता था कि युद्ध के समय में निवेशक सोने-चांदी की तरफ़ भागते हैं क्योंकि ये सबसे सुरक्षित निवेश होते हैं. लेकिन ईरान युद्ध ने निवेशकों की इस उम्मीद को गलत साबित कर दिया है. जिन लोगों ने युद्ध शुरू होने पर मुनाफे की उम्मीद लगाई, अब उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है. आपको ये भी जानना चाहिए कि ईरान युद्ध ने सोने-चांदी की कीमत के अनुमान को गलत क्यों साबित किया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका सबसे बड़ा कारण तेल की सप्लाई का ठप होना है. इससे महंगाई बढ़ गई है और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर ऊंचा रखना होगा. ज़्यादा ब्याज दर सोने-चांदी के दाम में गिरावट लाते हैं. दूसरा कारण डॉलर की मज़बूती है. डॉलर मज़बूत होने से सोने-चांदी की मांग घटती है. एक और कारण प्रॉफिट बुकिंग है. जो लोग सोने-चांदी की क़ीमत में खेल करते हैं, वो अपना मुनाफा कमाकर बाहर चले गए और क़ीमत में उतार-चढ़ाव की वजह से नए निवेशक ख़रीदारी से बच रहे हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध जारी रहने तक सोने-चांदी की क़ीमत में बढ़ोतरी नहीं होगी. दाम ऊपर तभी जाएंगे जब युद्ध ख़त्म हो जाएगा. यानी तब तक सोने-चांदी में निवेश करने वाले लोग युद्ध का खामियाजा भुगतते रहेंगे. सोने-चांदी के निवेशक घाटे में हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध में भी फायदा तलाश रहे हैं. और वो इस ढंग से लाभ कमाना चाहते हैं कि किसी को शक भी न हो. ब्रिटेन के बुद्धिजीवी और नोबेल पुरस्कार विजेता बर्ट्रेंड रसेल ने कहा था- युद्ध बर्बादी और विनाश का चरम रूप है, फिर भी ये हथियार मुहैया कराने वालों के लिए मुनाफे का सबसे बड़ा स्रोत भी है.

अमेरिकी डिफेंस कंपनियों के शेयर में उछाल

इस युद्ध में भी यही हो रहा है. तेज़ी से ख़त्म होती मिसाइल और ध्वस्त होते एयर डिफेंस सिस्टम के बीच अमेरिका की हथियार कंपनियों को पेंटागन से बड़े-बड़े ठेके मिल रहे हैं. अमेरिका का शेयर बाज़ार भले ही गिर गया हो लेकिन सरकारी ऑर्डर से डिफेंस कंपनियों के शेयर में उछाल आया है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कई रक्षा कंपनियों से ट्रंप परिवार का सीधा संबंध है.

ड्रोन बनाने वाली कंपनी Unusual Machine के एडवाइज़री बोर्ड में ट्रंप के बेटे डॉनल्ड ट्रंप जूनियर हैं. इस कंपनी को 3,500 ड्रोन मोटर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. पावरस नाम की अटैक ड्रोन बनाने वाली कंपनी में ट्रंप के 2 बेटे एरिक और डॉनल्ड ट्रंप जूनियर निवेशक के रूप में जुड़े हुए हैं. इस कंपनी को भी ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है. इजरायल की ड्रोन कंपनी एक्सटेंड में भी एरिक ट्रंप निवेशक हैं जिसे पेंटागन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है.

अमेरिकी सरकार पानी की तरह बहा रही युद्ध में पैसा

यानी युद्ध के नाम पर अमेरिकी सरकार का पैसा पानी की तरह बह रहा है और इसका एक हिस्सा ट्रंप परिवार से जुड़ी कंपनियों को भी मिल रहा है. क्रिप्टो कंपनी में मुनाफा कमाने के बाद अब ट्रंप के बेटे रक्षा कंपनियों के सहारे लाभ कमाने में जुटे हैं. सबसे चौंकाने वाले आरोप ये हैं कि ईरान युद्ध को लेकर सट्टेबाज़ी के ज़रिए भी ट्रंप के बेटे ने मुनाफा कमाया है.

अमेरिका में Polymarket एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां यूजर राजनीतिक घटनाओं और युद्ध पर सट्टा लगा सकते हैं. ट्रंप के बेटे डॉनल्ड ट्रंप जूनियर Polymarket के सलाहकार और निवेशक हैं. आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है.

ईरान युद्ध शुरू होने से ठीक पहले Polymarket पर संदिग्ध सट्टे लगाए गए.

ईरान पर हमले की सटीक तारीख या अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत पर 529 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई.

6 नए अकाउंट्स ने सटीक तारीख पर दांव लगाकर 12 लाख डॉलर जीते.

अमेरिका में विपक्षी सीनेटरों ने लगाए कई आरोप

संदिग्ध अकाउंट्स से युद्ध की सटीक तारीख़ बताई गई. यही वजह है कि विपक्षी सांसद इनसाइडर ट्रेडिंग यानी गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाने का आरोप लगा रहे हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर क्रिस मर्फी ने आरोप लगाया है कि खुफिया जानकारी का फायदा उठाकर ट्रंप परिवार से जुड़े लोग मुनाफा कमा रहे हैं. लेकिन आरोपों के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने Polymarket के ख़िलाफ़ जांच बंद कर दी है. सोचिए पूरी दुनिया को घाटा हो रहा है. तब ट्रंप परिवार युद्ध से पैसा बना रहा है. जब आपका-हमारा निवेश घाटे में है तब ट्रंप परिवार का खजाना भर रहा है

कारोबारी मुनाफा कमाने में आगे रहे हैं ट्रंप

ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों लेकिन उनके अंदर का कारोबारी हमेशा मुनाफ़ा कमाने की फिराक में रहता है. यही वजह है कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की कुल संपत्ति में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है. अमेरिकी मैगज़ीन फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ ट्रंप का नेट वर्थ 2024 के 4 अरब डॉलर से बढ़कर 2025 के अंत तक 7 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गया है. यानी इसमें 3 अरब डॉलर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है. सोचिए, राष्ट्रपति बनने के बाद एक साल में ट्रंप की संपत्ति 31 हज़ार करोड़ रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है.

ट्रंप के कई प्रोजेक्ट फंसे

वैसे युद्ध को फायदे में बदलने की ट्रंप की कोशिश नुक़सान में भी जा सकती है. इसकी वजह ये है कि खाड़ी देशों में ट्रंप ऑर्गेनाइज़ेशन का 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है. ये प्रोजेक्ट सऊदी अरब, UAE, ओमान और कतर में फैले हुए हैं. लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से जिस तरह खाड़ी के देशों पर ईरान हमले कर रहा है, उससे ट्रंप के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए भी ख़तरा पैदा हो गया है.

सोने-चांदी के निवेशकों को नुकसान और ट्रंप के मुनाफे के बाद आपको युद्ध की वजह से दुनिया के अलग-अलग देशों के नुकसान के बारे में भी जानना चाहिए. इसकी शुरुआत अमेरिका से करते हैं. हथियारों के ऑर्डर की वजह से अमेरिका की डिफेंस कंपनियों का मुनाफ़ा बढ़ने वाला है. लेकिन अमेरिका के आम लोगों पर युद्ध का बोझ हर दिन बढ़ रहा है.

6 दिन में अमेरिका के 11 अरब डॉलर स्वाहा

पेंटागन की आधिकारिक जानकारी के अनुसार युद्ध के पहले 6 दिनों में ही 11 अरब डॉलर यानी 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए हैं. ये सिर्फ मिसाइल और बम की लागत है. पूरा खर्च इससे कहीं ज़्यादा है. आज युद्ध का 19वां दिन है. इस हिसाब से ये खर्च 35 अरब डॉलर के क़रीब पहुंच गया होगा. ये तो सरकार का खर्च है. युद्ध की वजह से अमेरिका के लोग महंगाई की मुसीबत में फंसे हुए हैं.

वहां गैसोलीन की कीमत में 30% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है.

पहले अमेरिका में 2.5% आर्थिक विकास का अनुमान था जो अब 2% से नीचे जा सकता है.

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़कर 25% हो गई है.

अमेरिका से सहयोगियों को लगी बड़ी चोट

अमेरिका से भी बड़ी चोट मिडिल ईस्ट में उसके सहयोगियों को लगी है. जो खाड़ी देश आर्थिक समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे, इस युद्ध की वजह से उनको बड़ा नुक़सान हुआ है. तेल की क़ीमत 100 डॉलर के पार चली गई है. इसका फायदा इन देशों को मिलना चाहिए था लेकिन ईरान ने एक तरफ उनकी सप्लाई ठप कर दी और दूसरी तरफ़ उनके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तहस-नहस कर दिया है.

युद्ध की वजह से खाड़ी देशों को हर रोज़ 745 मिलियन डॉलर की आमदनी का नुकसान हो रहा है. यहां के शेयर बाज़ार में युद्ध से पहले की तुलना में 15-35% की गिरावट आ चुकी है. पर्यटन में 27% की कमी आई है.

गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक युद्ध की वजह से खाड़ी देशों की GDP में भारी गिरावट आएगी. कतर और कुवैत की GDP में 14% गिरावट की आशंका है. सऊदी अरब की GDP में 5% गिरावट का अनुमान है जबकि UAE की GDP में 3% की गिरावट का आकलन है. यानी ये स्थिति खाड़ी देशों के लिए बिना युद्ध लड़े आर्थिक तबाही लेकर आया है.

युद्ध की वजह से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान हो रहा है. लेकिन हैरानी की बात है कि ये युद्ध के बावजूद ईरान को भारी कमाई हो रही है. होर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से तेल की क़ीमत में जो उछाल आया है, उसका फ़ायदा रूस के अलावा ईरान को भी हो रहा है. बाक़ी देशों के लिए भले ही होर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो लेकिन ईरान अभी भी चीन को बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक़ युद्ध के दौरान तेल बेचकर ईरान रोज़ाना 14 करोड़ डॉलर यानी 1,300 करोड़ रुपये के आसपास कमाई कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी और इजरायल के हमलों के बाद से कम से कम 13 सुपरटैंकर ईरान के खार्ग द्वीप से कच्चा तेल लोड कर चुके हैं.

युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा रहा है. लेकिन इसके साथ-साथ करोड़ों लोग भुखमरी की चपेट में भी आ सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि अगर मिडिल-ईस्ट में युद्ध इसी तरह जारी रहा तो दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा और लोग भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं. दुनिया में क़रीब 32 करोड़ लोग पहले से खाने-पीने के सामान की कमी से जूझ रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की संस्था के मुताबिक़ अगर युद्ध जून तक नहीं रुका और तेल की कीमत 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही, तो ये संख्या बढ़कर 36 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है.

जो देश खाने और तेल के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उन पर भुखमरी का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. जब ईंधन महंगा होता है तो खेती, परिवहन और खाना बनाना- सब महंगा हो जाता है. यही वजह है कि ये युद्ध अनाज उत्पादक देशों के बीच न होने के बावजूद खाने-पीने के सामान का संकट पैदा कर रहा है.