DNA: ईरान-इजरायल जंग के बीच खाड़ी देशों में 'हथियारों की होली'! किसका कितना दबदबा और कौन नंबर 1?

DNA: मिडिल ईस्ट में जारी जंग को पांच दिन हो गए. ईरान खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के सैन्य ठिकानो को निशाना बना रहा है. इधर, अमेरिका ने भी ईरान पर बॉम्बर 2 और बॉम्बर 3 से हमला किया.

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 12:51 AM IST
DNA Analysis: मिडिल ईस्ट में छिड़ा युद्ध, हथियारों की एक ऐसी 'होली' है, जहां हर पक्ष अपनी 'पिचकारी' से मौत के रंग बरसा रहा है. चाहे वो मिसाइलें हों, ड्रोन हों, घातक बॉम्बर्स हों या फिर अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर. लेकिनयह सिर्फ आज की जंग नहीं है; यह भविष्य के उन विध्वंसक हथियारों का ट्रेलर है, जिनका खौफ पूरी दुनिया पर छाया हुआ है. 

आज हम उन 'चीनी पिचकारियों' यानी युद्ध में नाकाम साबित हुए मेड इन चाइना हथियारों का भी विश्लेषण करेंगे और उन हथियारों को भी देखेंगे जिनका इस्तेमाल अभी बाकी है. ये ऐसे हथियार हैं जिन्हें अगर दागा गया तो खून की ऐसी होली मनेगी जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाएगा. हथियारों की इस होली में हम सबसे पहले आपको उस बम के बारे में बताएंगे जिसने कंक्रीट की बड़ी-बड़ी इमारतों को अबीर की तरह उड़ा दिया है.

क्या है गाइडेड बम यूनिट?

इस बम का नाम है GBU-28 यानी गाइडेड बम यूनिट. सामरिक भाषा में इन्हें स्मार्ट बम भी कहा जाता है क्योंकि इन बमों के साथ एक ऐसी किट लगाई जाती है जो बमों को सीधे टारगेट तक पहुंचने पर मदद करती है. जिस तरह होली पर पिचकारी के अंदर रंग भरा जाता है उसी तरह एक GBU बम के अंदर 2 हजार किलोग्राम विस्फोटक भरा होता है. सबसे खास बात ये है कि ये बम जमीन की सतह से 200 फीट नीचे तक असर करता है. इसी वजह से GBU को बंकर बस्टर कहा जाता है यानी इस बम के जरिए अंडरग्राउंड बंकरों में छिपे शख्स को भी मारा जा सकता है.

किस बम से खामेनेई को मारा गया था? 

इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को इन्हीं GBU बमों से खत्म किया गया था. खामेनेई के साथ ही साथ ईरान की इलीट फोर्स IRGC के ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी और खामेनेई के मिलिट्री सलाहकार रियल एडमिरल अली शमखानी के ऊपर भी इन बमों का बारूदी गुलाल गिरा था. GBU बमों से बारूदी गुलाल बरसा तो ईरान में मौत का रंग लगाया अमेरिका के उस घातक हथियार ने जिसे सिल्वर बुलेट भी कहा जाता है. अमेरिका की ये सिल्वर बुलेट है . ईरान पर शुरुआती हमलों के लिए अमेरिका ने इन्हीं मिसाइलों का इस्तेमाल किया था. 

सीरिया के समंदरी इलाकों और ओमान के सागर से दागी गई मिसाइलों ने ईरान के सैन्य अड्डों पर तबाही का रंग भर दिया था. 450 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने वाली टॉमाहॉक मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर से दुश्मन पर दागी जा सकती है और ये मिसाइल अपने टारगेट के 10 मीटर के दायरे में जाकर गिरती है. यानी अगर टॉमाहॉक को दागा गया तो दुश्मन के चिथड़े उड़ने तय हैं.

अमेरिका और इजरायल ने भारी भरकम बमों और टॉमाहॉक मिसाइलों से खून की होली खेली तो ईरान ने भी अपने बारूदी रंगों का इस्तेमाल करके मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को धमाकों की कालिख से पोत दिया. 

ईरान कर रहा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल

ईरान ने जवाबी हमलों के तहत बैलिस्टिक मिसाइलों की पिचकारी का मुंह इजरायल, यूएई, कतर समेत करीब एक दर्जन देशों की ओर खोला. इन बैलिस्टिक मिसाइलों में शहाब-3,सेज्जिल, खैबर, खोर्रमशहर हाज कासिम अहम हैं जिनका रेंज 1400 से 2500 km है. इस मिसाइलों से अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया. ये मिसाइलें स्वार्म अटैक्स यानी एक साथ कई ऐंगल से लक्ष्य पर हमले कर डिफेंस सिस्टम को थकाने में सफल हुईं.

कई देशों पर ईरान मे की मिसाइलों की बारिश

मिसाइलों के साथ ही साथ दुबई, अबूधाबी, बहरीन और दोहा में अमेरिकी हितों पर बारूदी रंग बरसाने के लिए ईरान ने अपने कुख्यात  शाहेद-136 कामिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल किया है. ये ड्रोन इतने खतरनाक है कि दुबई की शान यानी बुर्ज खलीफा भी इन ड्रोंस के धमाकों से दहल गया था. ईरान का ये ड्रोन क्यों घातक माना जाता है ये समझने के लिए आपको शाहेद-136 की डीटेल्स बेहद गौर से देखनी चाहिए.

ईरान के शाहेद ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है यानी ये 2 हजार किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को भी बर्बाद कर सकता है. जरूरत पड़ने पर ये ड्रोन काफी नीचे उड़ता है जिसकी वजह से दुश्मन के राडार के लिए ड्रोन का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. एक शाहेद ड्रोन बनाने की लागत तकरीबन 44 लाख रुपए पड़ती है यानी युद्ध की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ये घातक होने के साथ ही साथ सस्ता हथियार भी है.

कई हथियार पहली बार किए गए इस्तेमाल

इस युद्ध में कुछ ऐसे हथियारों से भी खून की होली खेली गई, जिन्हें पहली बार जंग में आजमाया गया. इन नए हथियारों की वजह से ही तबाही का दायरा भी बढ़ा क्योंकि दोनों ही पक्षों को इन नए हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. आपको भी हथियारों की होली का ये नया बारूदी चैप्टर ध्यान से देखना और समझना चाहिए.

इजरायल की तरफ से पहली बार आयरन बीम हवाई रक्षा प्रणाली को जंग के मैदान में इस्तेमाल किया गया. गाजा के युद्ध के दौरान इस लेजर आधारित सिस्टम की टेस्टिंग हुई थी. बात अगर ईरान की करें तो ईरान ने हथियारों की होली में हाइपरसोनिक खोर्रमशहर मिसाइल की एंट्री कराई. आवाज से पांच गुना की रफ्तार से उड़ने वाली इन मिसाइलों को अमेरिका के एयर डिफेंस नहीं रोक पाए और इराक से लेकर कुवैत तक अमेरिकी सैन्य अड्डों को नुकसान पहुंचा. अमेरिका ने भी इस बारूदी होली में एक नए हथियार का इस्तेमाल किया है. ये है प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल. इस मिसाइल की खासियत है कि इसे तोप से दागा जाता है और एक मिसाइल के अंदर दो विस्फोटक होते हैं. यानी एक ही मिसाइल दो बार धमाका करती है .

अमेरिका ने भी कुछ नया किया!

ये हथियार पहली बार रणक्षेत्र में उतरे थे और पहले ही मौके पर इन्होंने अपनी घातक क्षमता को साबित कर दिया. पहली बार अमेरिका ने एक ऐसा काम भी किया जिसपर दुनियाभर के सामरिक विशेषज्ञों की नजर टिकी हुई है. ये सैन्य कार्रवाई थी युद्ध की प्लानिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस का इस्तेमाल. अमेरिकी फौज ने एंथ्रोपिक के क्लॉड टूल का इस्तेमाल करके ईरान पर हमले की योजना बनाई थी. इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आकलन के जरिए अमेरिका ने जंग के पहले 48 घंटों में ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया है . हथियारों की होली के बाद अब हम आपको रणनीति के रंग दिखाने जा रहे हैं. 5 दिनों से जारी इस जंग में कौनसा पक्ष रणनीति का कौन सा रंग इस्तेमाल कर रहा है, ये अब आपको जानना चाहिए.

