DNA: अब यूएस-यूरोप में घुसकर यहूदियों पर अटैक, 'खलीफा' के 'गुरिल्ला' आखिर कहां तक फैले?

DNA Analysis: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है. हमले सिर्फ ईरान-इजरायल और मिडिल ईस्ट के देशों में ही नहीं हो रहे. हमले का दायरा यूएस और यूरोप तक फैल गया है. ईरान पर इजरायल के हमलों का बदला अब अमेरिका और यूरोप के यहूदियों से लिया जा रहा है, एक तरफ नीदरलैंड्स में यहूदी स्कूल में बम धमाका किया गया, तो दूसरी तरफ अमेरिका में यहूदियों को ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई.

नीदरलैंड की राजधानी एम्सटर्डम में आज जोरदार धमाका हुआ. धमाके में एक स्कूल को निशाना बनाया गया. हालांकि ये हमला जब हुआ तब स्कूल के अंदर कोई मौजूद नहीं था. ये हमला कोई आम हमला नहीं था बल्कि ये यहूदी समुदाय को टारगेट कर के किया गया था और इस हमले का सीधा सीधा ईरान कनेक्शन है.

किसने ली हमले की जिम्मेदारी

हमले की जिम्मेदारी Islamic Movement of the Companions of the Right नाम के संगठन ने ली है, जो सीधे सीधे IRGC से जुड़ा हुआ है. इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर के ये मैसेज लिखा गया है, ये ईरान का बदला है. ये इस तरह का पहला हमला नहीं है बल्कि एक दिन पहले ही रोटरडैम में यहूदियों के धर्मस्थल में आग लगाई गई थी.

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अमेरिका में भी यहूदियों को बनाया जा रहा निशाना

यूरोप के अलावा अमेरिका में भी यहूदियों पर हमले का सिलसिला जारी है. मिशिगन में गुरुवार को यहूदियों के धर्म स्थल पर हमला हुआ. राइफल से लैस एक व्यक्ति ने अपना पिकअप ट्रक प्रार्थना सभा में क्रैश कर दिया. कार के अंदर विस्फोटक भरे हुए थे. गनीमत रही की बड़ा ब्लास्ट नहीं हुआ. हमलावर को वहीं गोली मार दी गई, लेकिन जांच में हमलावर की जो हिस्ट्री सामने आई वो चौंकाने वाली थी.

हमलावर की पहचान मोहम्मद गजाली के नाम के तौर पर हुई है.

गजाली लेबनान का रहने वाला था.

इजरायल के हमले में उसके परिवार के चार लोगों की मौत हो गई थी.

इस हमले को इजरायल के हमले का बदला माना जा रहा है.

हमलों का रहा है पुराना इतिहास

यहूदियों पर ये हमले कोई छोटी घटना नहीं है, यहां ये समझने की जरूरत है कि यूरोप और अमेरिका में ईरान के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे कितने लोग मौजूद हैं और इनमें से कितने लोग बदला लेने के लिए खुद को चलता फिरता बम बनाने को तैयार हैं. ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस तरह के हमलों का पुराना इतिहास रहा है.

2023-24 में गाजा में इजरायल के ऑपरेशन के बाद अमेरिका और यूरोप में यहूदियों पर हमले 400% बढ़ गए थे. 2003 इराक युद्ध के वक्त भी अमेरिका में यहूदियों पर हमले बढ़े थे. यही सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है. सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले यहूदी अब निशाने पर आ गए हैं.

तेल अवीव में बंकरों में लोग कर रहे पार्टी

एक तरफ अमेरिका और यूरोप में रह रहे यहूदी हर वक्त डर के साए में जी रहे हैं. जहां ईरान की मिसाइलें नहीं पहुंच पा रही हैं वहां रहने वाले यहूदियों पर मौत मंडरा रही है, लेकिन इजरायल में मिसाइल हमलों के बीच पार्टी चल रही है. इजरायल में हर दिन ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं. हालात ये हैं कि तेल अवीव में लोग बंकरों में ही दिन रात गुजार रहे हैं. ऐसे में तेल अवीव के लोगों ने जीवन जीने का एक अनोखा तरीका निकाला है. यहां बंकरों में पार्टी की जा रही है.