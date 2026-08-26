/Nepal Flood: दोस्ती का नाटक और संकट में दगाबाजी! नेपाल में सैकड़ों मौतों का कैसे जिम्मेदार है चीन?

नेपाल में आई भयानक बाढ़ केवल कुदरती आपदा नहीं, बल्कि चीन की भारी लापरवाही का भी नतीजा है. तिब्बत में भूकंप के बाद जब ग्लेशियर टूटा, तब चीन के पास नेपाल को सचेत करने के लिए आधे घंटे का वक्त था, लेकिन उसने कोई चेतावनी नहीं दी. आज जब नेपाल तबाही से जूझ रहा है, तब चीन अपनी गलती मानने के बजाय बहाने बना रहा है. दूसरी तरफ, भारत ने एक सच्चे पड़ोसी का फर्ज निभाते हुए तुरंत 10 टन राहत सामग्री भेजकर मदद का हाथ आगे बढ़ा दिया है.
आज के DNA में हम नेपाल में 'हिमालय की सुनामी' का विश्लेषण करेंगे. नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर आज सुबह-सुबह भूकंप और ग्लेशियर विस्फोट ने मिलकर बड़ी तबाही मचाई. इस तबाही में जिसे सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो है नेपाल. चीन से सटे नेपाल के इलाके..12 घंटे से भीषण बाढ़ की चपेट में हैं. अब तक 95 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. 400 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं. इनमें 100 से ज्यादा भारतीय हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है..लेकिन ग्राउंड की रिएलिटी खौफनाक है.
यहां हम जानेंगे कि नेपाल की तबाही..कैसे 'मेड इन चाइना' वाली है? हिमालय बार-बार क्यों हिलता है? ग्लेशियर लेक..बार-बार क्यों फट रहे हैं? भारत से नेपाल तक..कितने ग्लेशियर हैं जो इंसानों के लिए..परमाणु बम से भी खतरनाक बन गए हैं. आज आपको पता चलेगा, नेपाल की तबाही..क्या भारत तक पहुंच सकती है? और जब नेपाल संकट में है..तब भारत ने कैसे उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है?
दरअसल, नेपाल के रसुवा जिले में आई इस फ्लैश फ्लड में अब तक करीब 100 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. बाढ़ की वजह से रसुवा से गुजरने वाली भोटेकोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया था. नदी किनारे मौजूद लोगों को बचने के लिए समय तक नहीं मिल पाया. आज सुबह 8 बजकर 47 मिनट पर ग्लेशियर का पानी नीचे आना शुरू हुआ था. 8 बजकर 50 मिनट पर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और 10 मिनट बाद यानी सुबह 9 बजे सैलाब नेपाल के शहरी इलाकों में पहुंच गया.
इस भयानक बाढ़ की वजह से सैकड़ों लोग लापता हैं. नेपाल सरकार के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें अधिकतर पर्यटक हैं. इन पर्यटकों में 100 से ज्यादा भारतीय भी शामिल हैं. बाढ़ के तेज वेग ने रसुवा को दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले पुलों को ध्वस्त कर दिया है. जिसकी वजह से रेस्क्यू सेवाओं को पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. रसुवा के चार पड़ोसी जिलों में भी सरकार ने बाढ़ का हाई अलर्ट घोषित कर दिया है.
बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नेपाल की एयरफोर्स को तैनात किया गया है. नेपाल की एयरफोर्स अपने सभी 15 हेलिकॉप्टर्स को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल कर रही है. बाढ़ के पानी की वजह से हेलिकॉप्टर्स को लैंडिंग में दिक्कत हो रही है. जिसकी वजह से रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है.
बाढ़ से आई आपदा के बीच नेपाल के पीएम बालेन शाह ने भारत से मदद की अपील की है. प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. भारतीय वायुसेना के तीन विमान भी राहत सामग्री और रेस्क्यू के लिए तैनात कर दिए गए हैं. इन विमानों में से एक राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए रवाना हो गया है.
जिस वक्त रसुवा के त्रिशूली बेसिन में पानी आया तब लहरों की ऊंचाई तकरीबन 15 से 20 फीट थी. पुल के नीचे से तेज रफ्तार के साथ पानी आया. नदी किनारे बनी इमारतों को अपने साथ बहाकर ले गया. त्रिशूली बेसिन के कुछ इलाकों में तो इमारतें पूरी तरह पानी में डूब गईं. ये वो पुल था जो भोटेकोशी नदी के दोनों छोर को जोड़ता था. जब पहाड़ों से पानी आया तो उसके साथ पत्थरों और लकड़ियों का मलबा भी आया. मलबा पुल के नीचे जमा हुआ और पानी के वेग ने लोहे के मजबूत पुल को सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर धराशायी कर दिया. पुल में लगा सरिया और सीमेंट फ्लैश फ्लड के पानी में बह गया.
बुद्ध की धरती नेपाल में मटमैला पानी मुसीबत बनकर आया है. रसुवा में तबाही मचाने के बाद पानी की लहरें पड़ोसी चितवन की तरफ बढ़ीं. चितवन में इतना पानी था कि सड़क पूरी तरह डूब चुकी थी. सिर्फ सड़क किनारे खड़ी भगवान बुद्ध की प्रतिमा नजर आ रही थी. चितवन जैसे ही हाल नुवाकोट जिले के भी थे. पानी की रफ्तार कम हो गई थी लेकिन हिमालय की इस सुनामी ने पूरे नुवाकोट में कीचड़ भर दिया. नुवाकोट से गुजरने वाली भोटेकोशी नदी में चारों तरफ मलबे से बना कीचड़ जमा हो गया है. तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं. जिस तरह का नुकसान अभी दिख रहा है..उससे कहीं ज्यादा नुकसान की आशंका है. भारत ने 10 टन की राहत सामग्री लेकर नेपाल के लिए एक विमान रवाना कर दिया है.
अब जानिए हिमालय वाली सुनामी की इनसाइड स्टोरी, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि कुदरत के इस प्रकोप की असली वजह क्या है.
इस तबाही की शुरुआत नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित हिमालयन क्षेत्र में हुई थी. नेपाल की भोटेकोशी नदी को इसी क्षेत्र के ग्लेशियर्स से पानी मिलता है. आज सुबह हिमालयन क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता का एक भूकंप आया था. भूकंप की वजह से एवलांच आया और बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े टूटकर नदी में गिर गए. जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो गया. ऊपर से पानी आता रहा और जब नदी के तटीय बांध टूटे तो पानी सीधे नीचे के जंगलों में घुस गया. बाढ़ के पानी की ऊंची-ऊंची लहरें पहाड़ी जंगलों को चीरते हुए सीधे शहरों की तरफ बढ़ने लगीं. पानी की मात्रा ज्यादा थी और नदी की चौड़ाई कम थी. इसी वजह से लहरों की ऊंचाई ज्यादा थी. जब ये ऊंची-ऊंची लहरें हिमालय की तलहटी में बसे रसुवा शहर में पहुंचीं, तो पानी ने तेजी से अपना दायरा बढ़ाया. इसी का नतीजा हुआ कि रसुवा में नदी किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया और रसुवा शहर बड़ी तबाही का गवाह बना. रसुवा में बर्बादी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. अब चितवन और नुवाकोट जैसे निचले इलाकों में पानी पहुंच चुका है. हालांकि इन इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन बाढ़ ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.
जिस तरह समुद्र में भूकंप की वजह से सुनामी आती है, ठीक उसी तरह हिमालय में भी एक भूकंप की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए. इसी वजह से हम नेपाल की इस आपदा को हिमालय की सुनामी करार दे रहे हैं. नेपाल की बाढ़ की वजह आपने समझ ली.
जिस जगह भूकंप आया था उसका नाम है ल्हेंदे खोला. ये नेपाल और चीन का बॉर्डर है. भूकंप की शुरुआत तिब्बत की गिरोंग काउंटी में हुई थी. फिर बॉर्डर से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर बाढ़ का पानी रसुवा शहर तक पहुंचा. रसुवा से बाढ़ का पानी त्रिशूली रिवर बेसिन तक पहुंचा. त्रिशूली में तबाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थीं. रसुवा से 42 किलोमीटर दूर त्रिशूली में भी पानी की वजह से इमारतें धराशायी हो गई थीं. बाढ़ का पानी यहीं नहीं रुका. भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ त्रिशूली से 162 किलोमीटर दूर स्थित चितवन तक पहुंच चुकी है.
फिलहाल चितवन में पानी की रफ्तार कम हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. भोटेकोशी नदी को लेकर चीन ने नेपाल को चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी में कहा गया है कि हिमालय में भोटेकोशी नदी के पानी के स्रोत पर अब भी पानी जमा है. यानी भोटेकोशी और त्रिशूली रिवर बेसिन में दोबारा तेज वेग के साथ बाढ़ आ सकती है. चीन से जारी की गई चेतावनी में ये भी कहा गया है कि - भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के नजदीक रहने वाले लोगों को नदी से दूर रहना चाहिए. ये अलर्ट बताता है कि रसुवा और चितवन जैसे इलाके अभी राहत की सांस नहीं ले सकते. इतना ही नहीं...अगर दोबारा पानी आया, तो नेपाल के निचले इलाकों में भी बाढ़ आ सकती है.
जिस भोटेकोशी नदी में इस बार बाढ़ आई है, उसका तबाही से जुड़ा एक बड़ा इतिहास भी है. नेपाल की इस नदी में पहली बाढ़ वर्ष 1935 में दर्ज की गई थी. तब से लेकर अब तक यानी पिछले 89 सालों के अंदर इस नदी में सात बार बाढ़ आ चुकी है. सभी मौकों पर ग्लेशियर का पानी बाढ़ की वजह बना. इस बार भी हिमालय के ग्लेशियर का पानी ही रसुवा और उसके नजदीकी इलाकों में काल बनकर आया है. फ्लैश फ्लड के सैलाब ने पूरे रसुवा शहर को तबाह कर दिया है. जब पानी नीचे उतरेगा तब पता चलेगा कि रसुवा को इस कुदरती आपदा ने कितने और किस हद के जख्म दिए हैं. तबाही के इस अध्याय को नेपाल कभी नहीं भुला पाएगा.
नेपाल में बाढ़ बनकर जो तबाही आई है, उससे उबरने में नेपाल को लंबा समय लगेगा. लेकिन ये भी सच है कि अगर इस तबाही को लेकर समय पर जानकारी साझा की जाती तो नेपाल को इससे निपटने में मदद मिलती, इतने लोग हताहत नहीं होते.
ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ तथ्य ध्यान से सुनने चाहिए. इस आपदा की शुरुआत नेपाल नहीं बल्कि चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से हुई थी. ये नेपाल-चीन की सीमा से करीब 30-40 किलोमीटर दूर का इलाका बताया जा रहा है. अगर ग्लेशियर फटने की जानकारी उसी समय मिल जाती, तो नीचे रहने वाले लोगों को चेतावनी देने के लिए करीब 30 से 45 मिनट का समय मिल सकता था.
किसी भी प्राकृतिक आपदा में एक-एक मिनट बहुमूल्य होता है. इस दौरान कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, उन्हें बाढ़ के बारे में आगाह किया जा सकता था. लेकिन चीन ने नेपाल को बाढ़ के बारे में कोई अर्ली वार्निंग नहीं दी.
सोचिए, चीन के साथ नेपाल दोस्ती बढ़ा रहा है, लेकिन चीन ने इसके बावजूद नेपाल को इस तबाही के बारे में कुछ नहीं बताया. ये कोई पहली घटना नहीं है जब चीन ने इस तरह का रवैया अपनाया है. 2024 में भी ऐसा हो चुका है. 2 बड़ी ग्लेशियर झील के फटने के बाद नेपाल ने नाराजगी जताई थी.
नेपाल के मौसम विज्ञान विभाग के प्रमुख जगदीश्वर कर्माचार्य ने उस वक्त आरोप लगाया था कि चीन सरकार ने अपने ग्लेशियर के खतरे के बारे में आवश्यक जानकारी साझा नहीं की. इसकी वजह से नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद चीन प्राकृतिक आपदाओं के मामले में नेपाल को रियल टाइम डेटा या अग्रिम चेतावनी मुहैया नहीं करा रहा है. साथ ही ये आरोप भी लग रहे हैं कि चीन हिमालय के क्षेत्र में जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसकी वजह से ये प्राकृतिक आपदा आई है. लेकिन चीन अपनी गलती मानने के बदले उल्टे नेपाल पर आरोप लगा रहा है.
चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ का दावा है कि नेपाल में बाढ़ उसी के इलाके में हुई मडस्लाइड की वजह से आई है. यानी वो अपनी गलती मानने के बदले इस आपदा को नेपाल से जोड़ रहा है. इतना ही नहीं, वो ये दावा भी कर रहा है कि नेपाल की इस प्राकृतिक आपदा से चीन के कुछ इलाकों को भी नुकसान हुआ है.
नेपाल का एक पड़ोसी चीन है जिसने तबाही को लेकर अर्ली वार्निंग नहीं दी, और दूसरा पड़ोसी भारत है जो मदद के लिए निकल पड़ा है.
भारतीय वायुसेना ने नेपाल की मदद के लिए अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बेड़े के विमानों को तैयार रखा है. इनमें C-17, C-130J और C-295 विमान शामिल हैं. जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि भारत का एक विमान 10 टन राहत सामग्री के साथ रवाना भी हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेपाल को हर मुमकिन मानवीय और राहत सहायता का भरोसा दिया है.
नेपाल में आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के पीएम बालेन शाह से फोन पर बातचीत की. उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए भारत तैयार है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं.
नेपाल में आई किसी भी आपदा की स्थिति में भारत हमेशा से मदद के लिए तैयार रहा है. इसका एक लंबा इतिहास है. 2015 में आए भूकंप के बाद भारत ने 'ऑपरेशन मैत्री' चलाकर नेपाल की मदद की थी.
नेपाल में आई भीषण बाढ़ को लेकर भारत के 2 राज्य भी अलर्ट हैं. यूपी और बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ का पानी आने का खतरा मंडरा रहा है. यही वजह है कि दोनों राज्यों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
नेपाल से आने वाले पानी की वजह से गंडक नदी में अचानक जलस्तर बढ़ता जा रहा है. इसे देखते हुए बिहार के वाल्मीकिनगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं. बाढ़ की आशंका वाले जिलों में NDRF और SDRF की टीमें तैनात की जा रही हैं.
बाढ़ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की. बिहार के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. इनमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल हैं.
गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में बाढ़ के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की और उन्हें सहायता का भरोसा दिया.
उधर यूपी के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में स्थानीय प्रशासन को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ के लिए तैयारी सुनिश्चित करने को कहा है.
नेपाल में तबाही की वजह.. ग्लेशियल झील का फटना है. जब कोई ग्लेशियर पिघलता है तो उसके सामने बना मिट्टी और पत्थर का प्राकृतिक बांध पानी को रोक लेता है. इससे एक झील बन जाती है. बर्फ या चट्टान खिसकने, भूकंप या बादल फटने पर ये बांध टूट जाता है. इसी वजह से वैसी तबाही आती है जो आज नेपाल में आई है.
इन झीलों की तुलना आप परमाणु बम से कर सकते हैं, क्योंकि ये झीलें अचानक फटती हैं और बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं. हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से हिमाचल प्रदेश में भी खतरा बढ़ गया है. IIT रोपड़ और सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ने इस खतरे को लेकर एक रिसर्च की है जो हाल ही में आई है.
इसके मुताबिक पिछले 34 सालों में हिमाचल में ग्लेशियल झीलों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है.
ग्लेशियल झीलों की संख्या 1990 में 107 थी, जो 2024 में बढ़कर 669 हो गई. इस तरह 525% की बढ़ोतरी हुई है.
ग्लेशियल झीलों का कुल क्षेत्रफल साढ़े 5 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 11 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो गया है. यानी इसका एरिया 102% बढ़ गया है.
इससे सतलुज और ब्यास नदी पर बने हाइड्रोपावर स्टेशन को खतरा है. मित्रों, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और ज्यूरिख यूनिवर्सिटी ने भी मिलकर ग्लेशियर झीलों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है.
इसके मुताबिक भारत के हिमालयी क्षेत्रों में 7,570 ग्लेशियल झीलों में से 56 को क्रिटिकल बताया गया है. यानी इनके फटने का खतरा है.
आपको ये भी जानना चाहिए कि दुनिया में कितने ग्लेशियर हैं, कहां सबसे ज्यादा हैं और कितनों को लेकर खतरा है.
रैंडोल्फ ग्लेशियर इन्वेंट्री के मुताबिक दुनिया में कुल 2,15,547 ग्लेशियर मौजूद हैं. ये लगभग 7,05,738 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं.
संख्या के हिसाब से देखें तो सेंट्रल एशिया में सबसे ज्यादा 54,429 ग्लेशियर हैं.
साउथ एशिया में 27,988 ग्लेशियर हैं. ये वो इलाका है जहां भारत और नेपाल जैसे देश हैं.
अमेरिका के अलास्का में 27,108, ग्रीनलैंड में 19,306 और वेस्टर्न कनाडा-अमेरिका के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर 18,855 ग्लेशियर हैं.
Nature Communications में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक दुनिया के 31 देशों में ग्लेशियल झीलें मौजूद हैं. इनसे डेढ़ करोड़ लोगों को सीधा खतरा है. इनमें से आधे लोग सिर्फ 4 देशों यानी भारत, पाकिस्तान, पेरू और चीन में रहते हैं.
जलवायु परिवर्तन की रफ्तार बढ़ने के साथ-साथ ग्लेशियर रूपी इन परमाणु बमों के फटने का खतरा भी बढ़ रहा है.