/Nepal Flood: दोस्ती का नाटक और संकट में दगाबाजी! नेपाल में सैकड़ों मौतों का कैसे जिम्मेदार है चीन?

इस तबाही की शुरुआत नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित हिमालयन क्षेत्र में हुई थी. नेपाल की भोटेकोशी नदी को इसी क्षेत्र के ग्लेशियर्स से पानी मिलता है. आज सुबह हिमालयन क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 4.4 की तीव्रता का एक भूकंप आया था. भूकंप की वजह से एवलांच आया और बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े टूटकर नदी में गिर गए. जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो गया. ऊपर से पानी आता रहा और जब नदी के तटीय बांध टूटे तो पानी सीधे नीचे के जंगलों में घुस गया. बाढ़ के पानी की ऊंची-ऊंची लहरें पहाड़ी जंगलों को चीरते हुए सीधे शहरों की तरफ बढ़ने लगीं. पानी की मात्रा ज्यादा थी और नदी की चौड़ाई कम थी. इसी वजह से लहरों की ऊंचाई ज्यादा थी. जब ये ऊंची-ऊंची लहरें हिमालय की तलहटी में बसे रसुवा शहर में पहुंचीं, तो पानी ने तेजी से अपना दायरा बढ़ाया. इसी का नतीजा हुआ कि रसुवा में नदी किनारे बसे इलाकों पर बाढ़ के पानी ने कब्जा जमा लिया और रसुवा शहर बड़ी तबाही का गवाह बना. रसुवा में बर्बादी हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. अब चितवन और नुवाकोट जैसे निचले इलाकों में पानी पहुंच चुका है. हालांकि इन इलाकों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है लेकिन बाढ़ ने जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है.