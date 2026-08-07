DNA: 'मक्का समझौता' और 'सुन्नी नाटो' का उदय, क्या बदलेगा मिडिल ईस्ट का सैन्य समीकरण?

DNA Analysis of mecca joint defense agreement: इस आर्टिकल में सुन्नी इस्लामिक NATO का DNA टेस्ट करेंगे. आज से दुनिया में सुन्नी इस्लामिक NATO की औपचारिक शुरुआत हो गई है. दुनिया के तीन मुस्लिम देश... तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने आज एक बड़ा सुरक्षा समझौता किया है, जिसके मुताबिक किसी एक देश पर हमले को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. इस समझौते के पेपर पर मक्का में साइन किया गया. मक्का, इस्लाम में सबसे पवित्र माने जाने वाला शहर है. 21वीं सदी में ऐसा पहली बार हुआ है, जब मजहब और समुदाय के नाम पर 2 से ज्यादा मुल्कों का डिफेंस अलायंस बना है.
ये अलायंस भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इस सुन्नी NATO में दो ऐसे देश हैं, जो भारत को दुश्मन की तरह देखते हैं. आज आपको जानना चाहिए... तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा समझौते का असली मकसद क्या है?
आज आपको ये भी जानना चाहिए, क्या सुन्नी मुस्लिम देशों का गठबंधन सिर्फ तुर्किये, सऊदी और पाकिस्तान तक सीमित होगा? या फिर इसमें शामिल होने वाले इस्लामिक देशों की संख्या बढ़ सकती है. आज आपको ये भी समझना होगा कि सऊदी और तुर्किये जैसे देश क्यों अपने पुराने विवादों को पीछे छोड़कर साथ आए? और इन सुन्नी मुस्लिम देशों की पहली परीक्षा किस मोर्चे पर होगी?
मक्का से सामने आई इस समझौते की तस्वीरों में जिस तरह अर्दोआन और शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान का हाथ थाम कर रखा है और उनके चेहरे पर जो खुशी दिखाई पड़ रही है, उसकी वजह इन देशों के बीच हुए सबसे बड़े रक्षा समझौते में छिपी है. आज आपको सऊदी अरब... तुर्किये और पाकिस्तान के बीच समझौते की बड़ी बातों के बारे में जानना चाहिए.
इस समझौते की जानकारी देते हुए जो दस्तावेज जारी किया गया, हमने उसकी भाषा के जरिए इस समझौते और उसके संदेशों को आपके लिए डिकोड किया है. इस दस्तावेज में बताया गया दो पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के निमंत्रण पर, तुर्किये के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे... यानी इस गठबंधन की पहल सऊदी अरब की तरफ से की गई है. और सऊदी किंग को दो पवित्र मस्जिदों का संरक्षक बताकर उन्हें इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा नेता बताया गया, जो इस्लामिक दुनिया को एकजुट कर रहा है.
इस दस्तावेज में बताया गया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने मक्का के अल-सफा पैलेस में तुर्किये के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का स्वागत किया. यहीं पर "मक्का अल-मुकर्रमा संयुक्त रक्षा शिखर सम्मेलन" आयोजित किया गया. सऊदी अरब की राजधानी रियाद को छोड़कर इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का में इस समिट का आयोजन भी एक बड़ा संदेश दे रहा है. संदेश साफ है, ये सुरक्षा गठबंधन इस्लामिक दुनिया के बीच है और सुन्नी मुस्लिम ताकतों को एक साथ लाने के लिए किया गया है.
इसी दस्तावेज में बताया गया है कि इस शिखर सम्मेलन में सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई. यानी पहले सऊदी अरब के नेताओं और अधिकारियों ने पाकिस्तान और तुर्किये के प्रतिनिधिमंडल से अलग-अलग मुलाकात की, इसके बाद तीनों देशों के नेता एक साथ बैठे और एक बड़े समझौते पर साइन किए.
तीन सुन्नी मुस्लिम देशों के बीच हुए इस रक्षा समझौते को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का नाम दिया गया है, ताकि मुस्लिम देशों की एकजुटता का संदेश दिया जा सके. समझौते में इस बात का वादा किया गया है कि तुर्किये, सऊदी अरब और पाकिस्तान एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे.
तीनों देश अपने क्षेत्र और आसपास शांति बनाए रखने के लिए बाहरी खतरों का साथ मिलकर सामना करेंगे. इस समझौते में साफ-साफ लिखा है कि समझौते में शामिल किसी एक देश पर हमला तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. तीन सुन्नी मुस्लिम देशों के बीच इस तरह के समझौते की वजह से ही इस सैन्य गठबंधन को सुन्नी इस्लामिक NATO भी कहा जा रहा है.
इस समझौते में कहा गया है कि तीनों देश अपनी सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ाएंगे, एक-दूसरे के सैनिकों को प्रशिक्षण देंगे, साथ मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे, रक्षा तकनीक साझा करेंगे और सुरक्षा से जुड़े हर क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे. आज आपको समझना चाहिए कि इस तरह के सुरक्षा सहयोग से मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाके में ताकत का संतुलन कितना बदल जाएगा? इन तीन देशों ने अभी तक सुरक्षा सहयोग की विस्तारित योजना साझा नहीं की है, लेकिन इससे पहले सऊदी-पाकिस्तान समझौते और तीनों देशों की ताकत के लिहाज से कई एक्सपर्ट इसकी व्याख्या कर रहे हैं.
तीनों मुस्लिम देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण का समझौता हुआ है. इस समझौते के तहत, पाकिस्तान और सऊदी की सेनाएं, तुर्किये की सेना से NATO मानकों और युद्धाभ्यास का अनुभव हासिल कर सकती हैं, जबकि पाकिस्तान की सेना सीधे युद्ध का प्रशिक्षण दे सकती है.तीनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का समझौता भी हुआ है.. यानी ईरानी मिसाइलों, हूती ड्रोन, आतंकवादी नेटवर्क और समुद्री गतिविधियों पर साझा इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाया जा सकता है.रक्षा तकनीक और हथियार सहयोग के समझौते के आधार पर तुर्किये अपनी ड्रोन तकनीक और नौसैनिक प्लेटफॉर्म साझा कर सकता है. वहीं पाकिस्तान अपनी मिसाइल तकनीक साझा कर सकता है. और सऊदी हथियारों के संयुक्त विकास के लिए धन की व्यवस्था कर सकता है.
पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के साथ ऐसा समझौता कर चुका है. जिसके बाद पाकिस्तान ने सैनिक, लड़ाकू विमान, ड्रोन और HQ-9 वायु रक्षा प्रणाली सऊदी अरब में तैनात की है. यानी जरूरत पड़ने पर तुर्किये में भी ऐसी तैनाती हो सकती है.अभी तक समझौते में परमाणु सुरक्षा की कोई स्पष्ट गारंटी नहीं दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होने से इस गठबंधन की ताकत और दबदबा जरूर बढ़ेगा.
आज आपको इन देशों के साथ आने की वजहों के बारे में भी जानना चाहिए. मित्रों, तुर्किये ग्लोबल फायर इंडेक्स यानी ताकतवर देशों की लिस्ट में नौवें नंबर पर आता है. इसका मतलब इस्लामिक देशों में तुर्किये सबसे ज्यादा ताकतवर है. तुर्किये के पास NATO की दूसरी सबसे बड़ी सेना है.पाकिस्तान ग्लोबल फायर इंडेक्स में 14वें नंबर पर आता है. इसके अलावा पाकिस्तान परमाणु हथियारों वाला एकमात्र मुस्लिम देश भी है. वहीं सऊदी अरब, खाड़ी क्षेत्र की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्तियों में से एक है. सऊदी को सबसे संपन्न मुस्लिम देश माना जाता है और इन देशों को लगता है एक साथ आने पर ये अपने दुश्मनों पर बड़ा दबाव बना सकते हैं, लेकिन इस सुरक्षा समझौते के पीछे तीनों देशों के अलग-अलग हित भी छिपे हुए हैं.
इस समझौते की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा तनाव है. अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद ईरान समर्थित हूती और दूसरे सशस्त्र समूह सक्रिय हो गए. जब सऊदी अरब पर हमलों का खतरा बढ़ा और तेल सप्लाई भी प्रभावित होने लगी. तो तीनों देशों ने मिलकर अपनी सुरक्षा मजबूत करने का फैसला किया. अब समझिए इससे तीनों देश क्या-क्या फायदा लेना चाहते हैं. सऊदी अरब अपने तेल प्रतिष्ठानों और बड़े शहरों की सुरक्षा मजबूत करना चाहता है. पाकिस्तान की सैन्य मदद और तुर्किये की आधुनिक रक्षा तकनीक का लाभ लेना चाहता है. और सबसे महत्वपूर्ण अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने नए सुरक्षा साझेदार बनाना चाहता है.
पाकिस्तान की सबसे बड़ी जरूरत पैसा है. जिसकी उसके पास हमेशा कमी रहती है. पाकिस्तान सऊदी अरब से निवेश, आर्थिक मदद और ऊर्जा सहयोग बढ़ाना चाहता है.
अपनी सेना की रणनीतिक अहमियत बढ़ाना चाहता है.पाकिस्तान इस गठबंधन के जरिए क्षेत्र में अपना प्रभाव मजबूत करना चाहता है. जिससे वो भारत को काउंटर कर सके.
भारत पर इस गठबंधन का क्या असर पड़ सकता है. इसका विश्लेषण हम आगे करेंगे.
पाकिस्तान के अलावा इस समझौते के जरिए तुर्किये अपने हथियार और रक्षा तकनीक का निर्यात बढ़ाना चाहता है. पश्चिम एशिया में अपनी राजनीतिक और सैन्य भूमिका मजबूत करना चाहता है.सऊदी और पाकिस्तान के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा का नया ढांचा बनाना चाहता है. जो NATO के अलावा उसे एक और सुरक्षा छतरी दे सके.
इन्हीं कारणों से इस्लामिक सैन्य गठबंधन की खिचड़ी पकनी शुरू हुई. पहले सऊदी अरब-पाकिस्तान ने समझौता किया और आज इस गठबंधन में तुर्किये भी शामिल हो गया. अब अगला सवाल है, क्या इस इस्लामिक NATO का और विस्तार होगा. क्या इस सुन्नी NATO से कुछ और सुन्नी देश जुड़ने वाले हैं. तो कुछ दिनों पहले तक कुवैत के साथ भी पाकिस्तान ऐसा ही समझौता करने की योजना बना रहा था, लेकिन फिलहाल कुवैत इस गठबंधन से दूर है.
विश्लेषक मानते हैं, जब तक ग्राउंड जीरो पर इस समझौते का असर नहीं दिखता, तब तक मक्का समझौता तीन देशों यानी सऊदी अरब, तुर्किये और पाकिस्तान तक सीमित रहने की संभावना है, क्योंकि नए सदस्य जोड़ने का मतलब सामूहिक रक्षा की कानूनी जिम्मेदारी देना होगा.इसका मतलब ये हुआ कि, कतर... कुवैत या बहरीन जैसे देशों के अमेरिकी बेसों पर हमला हुआ तो तीनों देशों को युद्ध में कूदना होगा. फिलहाल ये तीनों देश, इससे बचना चाहेंगे.
एक्सपर्ट के मुताबिक भविष्य में अगर मिडिल ईस्ट में शांति होती है तो कतर, कुवैत और बहरीन जैसे देश इस गठबंधन के पूर्ण सदस्य बन सकते हैं, जबकि मिस्र और जॉर्डन रणनीतिक साझेदार के रूप में जुड़ सकते हैं. फिलहाल... तुर्किये... सऊदी और पाकिस्तान अपने-अपने हितों पर ही ध्यान दे रहे हैं.
तुर्किये और सऊदी ने तो एक साथ आने के लिए कई विवादों को पीछे छोड़ दिया है. आज आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए. सुन्नी मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व को लेकर दोनों देशों में लंबे समय से प्रतिस्पर्धा रही.
वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान तुर्किये ने मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन किया, जबकि सऊदी अरब ने इसका विरोध किया. अरब देशों में लोकतंत्र और राजनीतिक बदलाव की मांग को लेकर चले जनआंदोलन को अरब स्प्रिंग कहा जाता है. जिसे सऊदी का शाही परिवार अपने लिए खतरा मानता है.
मिस्र में 2013 के तख्तापलट पर दोनों की राय बिल्कुल अलग थी. तुर्किये मुर्सी सरकार के साथ था, जबकि सऊदी ने नई सरकार का समर्थन किया.
वर्ष 2017 में सऊदी ने कतर की नाकेबंदी की, लेकिन तुर्किये कतर के समर्थन में खड़ा हो गया और वहां सैन्य मदद भेजी. तब सऊदी... यूएई... बहरीन और मिस्र ने कतर पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने और ईरान से बहुत करीबी संबंध रखने का आरोप लगाया था.
वर्ष 2018 में जमाल खशोगी हत्याकांड के बाद तुर्किये ने सऊदी नेतृत्व की कड़ी आलोचना की, जिससे रिश्ते सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए. इसके अलावा सीरिया, लीबिया और अन्य क्षेत्रीय संघर्षों में दोनों देशों ने अलग-अलग गुटों का समर्थन किया.
सोचिए इतने विवादों और विरोधों के बावजूद आज सऊदी और तुर्किये ने डील की है. कि तुर्किये पर हमला सऊदी पर हमला और सऊदी पर हमला तुर्किये पर हमला माना जाएगा, ऐसा क्यों हुआ इसकी वजह भी हम आपको समझा चुके हैं.
इतने विवादों के बाद अगर ये गठबंधन बना है तो इसके सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हैं. इस्लामिक सुन्नी NATO की पहली परीक्षा ईरान के प्रॉक्सी हूती ले रहे हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही हूती विद्रोहियों ने यमन की सऊदी समर्थित सरकारी सेना पर बड़ा हमला किया. ये एक तरह से इस गठबंधन को चैलेंज है.
सिर्फ एक दिन पहले हूती लड़ाकों ने यमन की सेना के शिविरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. इन हमलों में यमन के 30 से ज्यादा सैनिक मारे गए और 50 से अधिक सैनिक घायल हो गए. ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा, उन्होंने मारिब और हद्रामौत में सऊदी सैन्य जमावड़े को निशाना बनाया. हूती ने इस हमले को अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सऊदी हमले का जवाब बताया. सऊदी अरब के हूती के कंट्रोल वाले नजरान क्षेत्र पर हमले में 11 नागरिक घायल हुए थे, जिनमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था. जिसका हूती ने जवाब दिया है.
और ये सब हूती विद्रोहियों ने उस वक्त किया जब सऊदी...पाकिस्तान और तुर्किये से समझौते के एलान कर चुका था और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी पहुंच चुके थे. अब पाकिस्तान और तुर्किये को यहीं पर पहली परीक्षा देनी पड़ सकती है.
ऐसे में सवाल उठता है... अगर तीन देशों की रक्षा संधि वास्तविक है तो क्या पाकिस्तान केवल सऊदी क्षेत्र की रक्षा करेगा, या यमन के अंदर हूती ठिकानों के विरुद्ध कार्रवाई में भी शामिल होगा.
इसके अलावा समझौता करने वाला तुर्किये क्या ड्रोन, वायु रक्षा और खुफिया सहयोग तक सीमित रहेगा, या हूती के खिलाफ संभावित युद्ध में शामिल होगा.
यही इस गठबंधन की पहली परीक्षा है. अगर सऊदी क्षेत्र पर हूती हमला होता है और पाकिस्तान-तुर्किये केवल बयान जारी करते हैं, तो समझौता राजनीतिक सुरक्षा मंच सिद्ध होगा, लेकिन दोनों देश अगर एयर डिफेंस, लड़ाकू विमान, समुद्री निगरानी या सैन्य कर्मियों से तत्काल सहयोग देते हैं तो यह एक वास्तविक सामूहिक रक्षा नेटवर्क माना जाएगा.
इस गठबंधन की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि अमेरिका इसका विरोध करता है या समर्थन. आज आपको इस गठबंधन का अमेरिका पर पड़ने वाला असर भी समझना चाहिए. एक ओर वाशिंगटन चाहेगा कि उसके क्षेत्रीय साझेदार ईरानी मिसाइलों, हूती विद्रोहियों, आतंकवाद और समुद्री खतरों के विरुद्ध अधिक जिम्मेदारी लें. जिससे अमेरिका पर सैन्य दबाव कम हो. लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की चार चिंताएं भी होंगी.
सऊदी अरब के अधिकांश आधुनिक हथियार अमेरिकी हैं, जबकि पाकिस्तान के लगभग 80 प्रतिशत प्रमुख हथियार चीन से आए. अमेरिका नहीं चाहेगा कि संवेदनशील अमेरिकी सेंसर, रडार या विमान तकनीक पाकिस्तान के पास मौजूद चीनी प्रणालियों के साथ इंटीग्रेटेड हों. तुर्किये NATO सदस्य है, लेकिन उसने रूसी S-400 खरीदा, जिसके कारण अमेरिकी प्रतिबंध और F-35 कार्यक्रम से निष्कासन हुआ. कोई नया समानांतर रक्षा ढांचा NATO के भीतर तुर्किये की सौदेबाजी शक्ति बढ़ा सकता है.
पाकिस्तान की परमाणु क्षमता और सऊदी अरब की बढ़ती परमाणु महत्वाकांक्षा का संयोजन अमेरिकी कांग्रेस तथा इजरायल के लिए चिंता पैदा करेगा. अमेरिका और सऊदी अरब ने जुलाई 2026 में नागरिक परमाणु सहयोग समझौता किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड साइन करने की शर्त रख दी. वाशिंगटन इस गठबंधन को तभी स्वीकार करेगा जब वह ईरान और हूतियों को रोकने वाला हो, इजरायल के विरुद्ध संयुक्त सैन्य मंच न बने.
इसलिए अमेरिका ने भले ही इस गठबंधन को बनने से नहीं रोका हो, लेकिन इस सैन्य गठबंधन पर उसकी निगरानी जरूर रहेगी. सुन्नी NATO की हथियार तकनीक, परमाणु दायरे, कमांड व्यवस्था और इजरायल संबंधी नीति पर व्हाइट हाउस पूरी नजर रखेगा. इसलिए इस सुन्नी इस्लामिक NATO के ईरान और हूती जैसे मोर्चों के अलावा बहुत ज्यादा कारगर होने की संभावना कम है. क्योंकि इसमें शामिल कोई भी देश अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहेगा.
मित्रों, आज आपको इस इस्लामिक NATO के भारत पर पड़ने वाले असर को भी जानना चाहिए. पाकिस्तान और तुर्किये कई मुद्दों पर एक-दूसरे के करीब हैं. भारत के खिलाफ एक साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन सऊदी अरब आज भी भारत का बड़ा रणनीतिक, ऊर्जा और व्यापारिक साझेदार है. भारत और सऊदी अरब के बीच 40 अरब डॉलर से अधिक का व्यापार है, इसलिए रियाद के पाकिस्तान के हर भारत-विरोधी कदम का समर्थन करने की संभावना नहीं मानी जाती. सऊदी अरब भारत और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को अलग-अलग नजरिए से देखता है. लेकिन फिर भी भारत के लिए... आज के इस समझौते पर नजर रखना जरूरी है.
पाकिस्तान को सऊदी निवेश और तुर्किये की रक्षा तकनीक मिलने से उसकी सैन्य क्षमता मजबूत हो सकती है. तुर्किये से ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और नौसैनिक तकनीक मिलने पर पाकिस्तान की युद्ध क्षमता बढ़ सकती है.भविष्य में किसी भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान तुर्किये खुलकर पाकिस्तान का राजनीतिक और हथियारों से समर्थन कर सकता है.
इस गठबंधन से पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक रणनीतिक और कूटनीतिक समर्थन मिलने की संभावना बढ़ सकती है.भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वह पश्चिम एशिया के देशों के साथ अपने मजबूत रिश्ते बनाए रखते हुए पाकिस्तान-तुर्किये सहयोग पर लगातार नजर रखे.