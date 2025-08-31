DNA: US की 'नाभि' में हो चुका है छेद! ताकत के असल स्रोत में सेंध लगने से हुक्मरान बौखलाए, सुपरपावर का दर्जा खोने का डर
Advertisement
trendingNow12903074
Hindi Newsदुनिया

DNA: US की 'नाभि' में हो चुका है छेद! ताकत के असल स्रोत में सेंध लगने से हुक्मरान बौखलाए, सुपरपावर का दर्जा खोने का डर

DNA Analysis on Real Source of US Power: यूएस दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है. आखिर उसके महाशक्ति होने का राज क्या है. सैन्य ताकत के अलावा वह कौन सी बड़ी चीज है, जिसके आगे दूसरे देश घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 31, 2025, 12:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: US की 'नाभि' में हो चुका है छेद! ताकत के असल स्रोत में सेंध लगने से हुक्मरान बौखलाए, सुपरपावर का दर्जा खोने का डर

Why Other Countries Bow Down to US: आज दुनिया के देश या तो अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं या विरोधी समझे जाते हैं. लेकिन ये तो तय है कि दुनिया में शक्ति का केंद्र अमेरिका है. वो अपने एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में डंडा रखता है. जो देश अमेरिका का गाजर थाम लेते हैं, वे अमेरिका के कोप से बच जाते हैं, जो विरोध में जाते हैं उन्हें अमेरिका के सैंक्शंस और टैरिफ के डंडे की मार झेलनी पड़ती है. आखिर अमेरिका दुनिया का चौधरी क्यों है? अमेरिका के सामने बाकी देशों को क्यों झुकना पड़ता है? वो हड़काकर पूरी दुनिया से अपनी बातें कैसे मनवा लेता है? अब हम इसका विश्लेषण करेंगे.

दुनिया पर कैसे राज करता है अमेरिका?

दुनिया पर राज करने का अमेरिकी हथियार हैं डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, फाइनांस, मीडिया, टेक्नोलॉजी, डिप्लोमैसी, इंटेलिजेंस नेटवर्क पर कब्जा. जब ये सब काम नहीं आते हैं तो आखिर में अमेरिका अपने विरोधी देशों पर 'फ्रीडम और डेमोक्रेसी' रिस्टोर करने के नाम पर सैन्य हस्तक्षेप करता है और वहां की सत्ता बदल देता है. आपने एक साल पहले देखा कि कैसे बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भड़का कर तख्ता पलट दिया गया. और हां, यह जरूरी नहीं कि अमेरिका का सहयोगी होने का मतलब सुख-शांति की गारंटी है. यूक्रेन किस तरह अमेरिकी और पश्चिमी देशों के हितों की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है, ये आप देख रहे हैं. अमेरिका की ताकत समझने के लिए सबसे पहले आज आपको दुनिया भर की संपत्ति और संसाधन में अमेरिका की सत्ता होने की वजह समझनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

दुनिया के बाजार में अमेरिकी डॉलर के जरिए व्यापार किया जाता है. यानी एक देश को दूसरे देश से कोई चीज खऱीदनी है तो उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है. इसलिए हर देश को अपने पास डॉलर रखना पड़ता है. डॉलर पाने के लिए ज्यादातर देशों को अमेरिका को अपना सामान और सेवाएं बेचनी पड़ती हैं. मिसाल के तौर पर भारत को खाड़ी देशों से पेट्रोल, डीजल और गैस खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ती है. बदले में भारत के इंजीनियर और कर्मचारी अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए कम सैलरी में सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं. इसी तरह गरीब देश डॉलर के बदले अपने खनिज और कृषि उत्पाद अमेरिकी कंपनियों को सस्ते में बेच दिया करते हैं.

डॉलर बना यूएस का सबसे बड़ा हथियार

जब किसी देश के पास डॉलर खत्म हो जाता है और वो मुसीबत में फंस जाता है तो उन्हें बचाने के नाम पर अमेरिकी कंट्रोल वाली वर्ल्ड बैंक, IMF जैसी संस्थाएं सामने आती हैं और उन्हें डॉलर देकर उनकी इकॉनॉमी को कंट्रोल करती हैं. ठीक उसी तरह जैसे आज पाकिस्तान आईएमएफ के शिकंजे में फंसा हुआ है और अमेरिका की नजर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दबे खनिज संसाधनों पर है.

यानी डॉलर ही अमेरिका की असली बंदूक है, मगर अब दुनिया उसकी गोली लेने से इनकार कर रही है. वर्ष 1999 में दुनिया के फॉरेन रिजर्व का 71 फीसदी हिस्सा डॉलर था. 2025 में यह घटकर करीब 58 फीसदी में सिमट गया है.

धनकुबेर हैं ये 5 अमेरिकन कंपनियां

डॉलर के अलावा यूएस का बड़ा हथियार कॉरपोरेट कंपनियां हैं. दुनिया भर के बैंक, फूड सप्लाई चेन, हेल्थ केयर, एजूकेशन सिस्टम, बिजली-पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सेक्टर पर कॉरपोरेट कंपनियों का कब्जा है.

इस ताकत को आप यूं समझिए कि टॉप पांच अमेरिकन कॉरपोरेशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 12 ट्रिलियन डॉलर है. आप ये जानते हैं कि दुनिया की तीसरी, चौथी और पांचवी यानी जर्मनी, भारत और जापान तीनों की इकॉनॉमी सिर्फ 4 ट्रिलियन डॉलर से कुछ ज्यादा है. यानी तीनों देशों की इकॉनॉमी की बराबरी अकेले अमेरिका के सिर्फ पांच कॉरपोरेशन कर सकते हैं.

कॉरपोरेट के कब्जे से चीन और रूस आजाद हैं. यहां कंपनियों पर कॉरपोरेट का नहीं बल्कि सरकार का नियंत्रण है. अमेरिका की रूस और चीन से दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो अपने इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बूते चीनी और रूसी कंपनियों पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाता, बाकी देशों में वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है. मिसाल के तौर पर दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट फोन बनाने वाली कंपनी है, लेकिन इसमें अमेरिकन निवेशकों की बड़ी हिस्सेदारी है. इसलिए इसकी सफलता से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है.

अमेरिका के आगे क्यों झुक जाते हैं देश?

जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होती है वो देश दुनिया के मार्केट शेयर, इकॉनॉमी, प्रोडक्टिविटी के मामले में सबसे आगे होता है. दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आज तक अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर वन रहा है. 1929 की आर्थिक मंदी के बाद जहां यूरोप पिछड़ रहा था, वहीं अमेरिका  डिजिटल इंटरनेट रिवोल्यूशन में आगे निकल रहा था.

आज गूगल, ऐप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजॉन जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों का दुनिया में दबदबा है. आज जापान और नीदरलैंड जैसे सहयोगियों के बदौलत सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में वो अपना एकछत्र अधिकार रखता है. अमेरिका और उसके सहयोगी दुनिया को सबसे हाई एंड चिप्स और मशीनरी यानी ASML और EDA सॉफ्टवेयर देते हैं. नॉलेज, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड सर्वर एक्सेस, इन सब पर अमेरिकी कंपनियों का नियंत्रण है. सबसे ज्यादा पेटेंट, ट्रायल डेटा और लाइसेंसिंग अमेरिका के पास है. जिन देशों को इन हाईटेक सिस्टम का एक्सेस चाहिए उन्हें अमेरिकी शर्तों को मानना पड़ता है.

दुनिया में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किस देश का है?

इसके बाद भी अगर अमेरिकी दबदबा काम नहीं करता है तो अमेरिका उस देश को युद्ध में धकेल देता है. इजरायल और ईरान के हाल के युद्ध में हमने यह देखा, अब ट्रंप वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में लग गए हैं. दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अमेरिका एक बड़ी ताकत होकर भी कोरिया और वियतनाम को हरा नहीं पाया था. इसके बाद अमेरिका ने सीधी लड़ाई की रणनीति बदल दी और प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू किया. अफगानिस्तान को सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाया. जियोपॉलिटिक्स के जरिए चीन और ईरान के बीच सीधी पहुंच को रोकने के लिए भी अफगानिस्तान को अस्थिर रखा. ईरान-इराक-सीरिया और लेबनान के बीच के जुड़ाव को खत्म करने के लिए इराक, सीरिया और ईरान में सत्ता बदलने की कोशिश की. यानी जहां अमेरिकी डॉलर को चुनौती मिलती है वहां अमेरिकी बमबारी होती है.

अमेरिका दुनिया के कुल सैन्य खर्च का 40 प्रतिशत अकेला करता है. 2024 के आंकड़े के अनुसार अमेरिका ने अपने हथियारों पर 997 बिलियन डॉलर खर्च किया. जबकि इसके मुकाबले में चीन ने सिर्फ 314 बिलियन, रूस ने 150 बिलियन और भारत ने 79 बिलियन डॉलर खर्च किया. इन तीनों महाशक्तियों का कुल खर्च 543 बिलियन डॉलर रहा जो मिलकर भी अकेले अमेरिकी सैन्य खर्च की बराबरी नहीं कर सकता.

दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री बेस किस देश हैं?

दुनिया भर में 800 से ज्यादा सैन्य अड्डे सिर्फ अमेरिका के पास हैं. हर महाद्वीप में अमेरिका की 'फौजी आंख' है. अपनी इसी सैन्य ताकत से वो अपने डर की ताकत को कायम रखता है. डॉलर, टेक और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर नियंत्रण की ताकत से दुनिया पर राज करता है. दूसरे देश इसलिए झुकते हैं क्योंकि उन्हें तेल, खाद्य और टेक्नोलॉजी के लिए डॉलर चाहिए और अमेरिका की शर्तों पर चलने वाले ग्लोबल मार्केट में एक्सेस चाहिए. जिनको ये भी नहीं चाहिए उन्हें अपनी जंग की ताकत से अमेरिका झुकाने में कामयाब हो जाता है. यही वजह है कि अमेरिका 80 सालों से दुनिया का चौधरी बन कर बैठा है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
DNA
भक्तों के चढ़ावे का पैसा मंदिर का या सरकार का? कोर्ट ने क्लियर कर दी पूरी पिक्चर
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
operation sindoor
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
;