DNA: UN में एर्दोआन ने फिर गाया 'कश्मीर' राग तो सुबिआंतो ने जीत लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल; इस्लामिक दुनिया के ये अनोखे रूप आपने देखे नहीं होंगे

Erdogan again sang Kashmir Raag at UN: जब इस्लामिक देशों की एकता दिखाने का प्रयास हो रहा है..जब आठ मुस्लिम मुल्कों के नेता दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति के साथ एक टेबल पर बैठे हैं तब उन्हीं के बीच में एक राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी हैं, जो बाकी इस्लामिक देशों की लाइन से बिल्कुल अलग हटकर बात कर रहे हैं. उनका नाम प्रबोवो सुबिआंतो है.

सुबिआंतो उस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है. मगर प्रेसिडेंट सुबिआंतो, तुर्किए, पाकिस्तान, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से अलग इजरायल के अधिकार की बात कर रहे हैं. ट्रंप के साथ बहुराष्ट्रीय बैठक में शामिल होने से ठीक पहले प्रेसिडेंट सुबिआंतो जब संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर थे.

संस्कृत शब्दों से भाषण की शुरुआत और अंत

तब उन्होंने इजरायल के अस्तित्व को स्वीकारने और यहूदियों की सुरक्षा की पैरवी की. प्रेसिडेंट सुबिआंतो ने यूएन में अपने भाषण का आरंभ और अंत, दोनों संस्कृत से किया था. विश्व के नेताओं को अभिवादन करते हुए उन्होंने ओम् स्वास्ति अस्तु कहा था. जिसका मतलब होता है, आप धन्य और सुरक्षित रहें.

हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने अपने भाषण की समाप्ति पर कैसे शांति की बात की. इस साल जनवरी में जब प्रेसिडेंट सुबिआंतो भारत आए थे, तब उन्होंने कहा था कि मेरा डीएनए भारतीय है. जिस देश में करीब 29 करोड़ मुसलमान है, वहां का मुस्लिम राष्ट्रपति खुद को भारत और संस्कृत से जोड़कर गौरवान्वित महसूस करता है, मगर इंडोनेशिया के मुकाबले एक तिहाई से भी कम मुस्लिम आबादी वाले तुर्किए का राष्ट्रपति कट्टरवाद का पाठ पढ़ रहा है.

एर्दोआन ने संयुक्त राष्ट्र में फिर गाया कश्मीर राग

जिस यूएन के मंच से प्रेसिडेंट सुबिआंतो शांति का संदेश देकर लौटे थे, वहीं पर तुर्किए के राष्ट्रपति ने अफवाह फैलाया. उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर विवादित टिप्पणी की. कश्मीर विवाद पर एर्दोआन ने पाकिस्तान वाली भाषा का प्रयोग किया. हालांकि भारत कई बार सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर का विवाद द्विपक्षीय है. इस पर किसी तीसरे देश या किसी संगठन की दखल स्वीकार नहीं होगी.

ये बात एर्दोआन भी अच्छी तरह जानते हैं. मगर पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के नफरती प्रयास में वो कश्मीर पर स्मृतिलोप के शिकार हो जाते हैं. 2019 से वो हर साल यूएन के मंच पर कश्मीर को लेकर विषवमन करते रहे हैं. हालांकि 2024 में उन्होंने अपने संबोधन में कश्मीर का जिक्र नहीं किया था. पिछले साल एर्दोआन के टेलीप्रॉम्प्टर से कश्मीर का टॉपिक कैसे और क्यों डिलीट हो गया था, वो भी आपको जानना चाहिए.

तब तुर्किए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता था. एर्दोआन को ब्रिक्स में भारत की शक्ति का अंदाज़ा अच्छी तरह है. इसीलिए उन्होंने पिछली बार उनके भाषण से कश्मीर वाली लाइन डिलीट कर दी थी.

अपने देश की ओर कब झांकेगे मुस्लिम खलीफा?

मगर इस बार फिर से उन्हें कश्मीर याद आ गया. हालांकि कश्मीर के मुस्लिमों की फिक्र करने वाले एर्दोआन को अपने देश के मुसलमानों की रत्ती भर भी चिंता नहीं है. तुर्किए में महंगाई दर 40 प्रतिशत से अधिक है. वहां पर घर, पानी, गैस के दाम 60 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं. जरूरी सामान, दवाइयां और बिजली के बिल इतने ज्यादा महंगे हो गये हैं कि आम जनता के लिए रोजमर्रा की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है. कंट्री इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किए में बेरोजगारी दर 17 प्रतिशत से ज्यादा है. वहां ध्यान देने के बजाय..एर्दोआन..पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और कश्मीर पर यूएन जैसे मंच पर प्रोपेगेंडा चला रहे हैं.



भारत ने पाकिस्तान को कराया सच्चाई का सामना

पाकिस्तान ने फिर एक बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाया. ठीक उसी तरह जहर उगला, जैसा उसका स्वभाव है. इसपर भारतीय राजनयिक ने पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया. दो दिन पहले पाकिस्तानी फौज़ ने जो खैबर पख्तूनख्वा में नरसंहार किया था, उसकी कहानी दुनिया को सुना दी. भारतीय प्रतिनिधि क्षितिज त्यागी ने कहा कि बम गिराकर मानवाधिकार का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तान को दूसरों को ज्ञान देने की बजाय खुद पर फोकस करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, पीओके खाली कर देना चाहिए.

भारतीय प्रतिनिधि के एक-एक शब्द पाकिस्तान के ऊपर तमाचे की तरह है. मगर बेगैरत पाकिस्तान को इससे फर्क नहीं पड़ता. पाकिस्तान फिर जब कभी कहीं बोलेगा तो उसकी स्क्रिप्ट में कश्मीर वाला प्रोपेगेंडा जरूर होगा. पाकिस्तान के इसी अफवाह को इस्लामिक देशों के स्वयंभू खलीफा यानी एर्दोआन, धर्म के नाम पर यूएन जैसे मंच से विस्तार दे रहे हैं.