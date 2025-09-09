DNA: जब नेपाल में सोशल मीडिया से बैन हट गया था तो फिर क्यों भड़क उठी हिंसा? अब सत्ता छोड़ने वाले ओली कहां छिपे हैं
DNA: जब नेपाल में सोशल मीडिया से बैन हट गया था तो फिर क्यों भड़क उठी हिंसा? अब सत्ता छोड़ने वाले ओली कहां छिपे हैं

DNA Analysis on Nepal Protest: नेपाल में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की वजह से ओली सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया था. इसके बावजूद आज वहां पर आंदोलन हिंसक कैसे हो गया और सरकारी इमारतों को क्यों जला दिया गया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:59 PM IST
Where is KP Sharma Oli hiding: नेपाल में Gen Z के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में सबसे बड़े खलनायक बनकर उभरने वाले शख़्स हैं आज सुबह तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे के पी शर्मा ओली. वो ओली जिन्हें  नेपाल का सबसे ताक़तवर प्रधानमंत्री माना जाता था लेकिन आज वो युवाओं के आंदोलन के आगे बेबस नज़र आए. ओली के अहंकार और तथाकथित भ्रष्टाचार ने कैसे उन्हें Gen Z का दुश्मन बना दिया.  ये बताने से पहले आप ओली से जुड़ी आज का घटनाक्रम जानिए. ओली ने आज दोपहर प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया जिसे राष्ट्रपति ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया. इस तरह ओली अपने चौथे कार्यकाल में सिर्फ़ 1 साल और 2 महीने ही पद पर रह सके.

ओली के आदेश पर आर्मी चीफ ने कर दिए हाथ खड़े

ओली ने ये इस्तीफ़ा उस समय दिया जब नाराज़ लोगों ने ओली के दो-दो घरों को आग के हवाले कर दिया. पहले ओली के निजी घर को फूंका गया, उसके बाद बलुवाटार स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में भी आग लगा दी गई. सूत्रों के मुताबिक़ हालात ख़राब होते देख ओली ने नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिगडेल को फ़ोन किया और सेना को हालात काबू में करने को कहा. 

लेकिन सेना प्रमुख ने अपने जवाब में साफ़ कर दिया कि हालात तभी ठीक हो सकते हैं जब ओली अपने पद से इस्तीफ़ा दे दें. इसके बाद ओली को कोई रास्ता नज़र नहीं आया और उन्होंने इस्तीफ़ा देने में ही अपनी भलाई समझी. ओली ने अपने इस्तीफ़े में लिखा, 'देश में वर्तमान असामान्य स्थिति को देखते हुए मैंने संविधान के अनुच्छेद 77 (1) (ए) के अनुसार आज से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है ताकि संविधान के अनुसार राजनीतिक समाधान और समस्या के समाधान की दिशा में आगे कदम उठाया जा सके.'

तानाशाही सोच के शिकार हो गए थे ओली

इस्तीफ़ा देने के बाद ओली ने सेना प्रमुख से सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट करने की अपील की. इसके बाद सेना के एक हेलीकॉप्टर से ओली को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया. उन्हें कहां ले जाया गया है, फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. सूत्रों का ये भी कहना है कि ओली इलाज के नाम पर दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हिमालय एयरलाइंस के एक विमान को स्टैंडबाय पर रखा गया है. 

यानी 24 घंटे के भीतर ओली अर्श से फर्श पर आ गए. कल तक जिन ओली पर सत्ता का नशा था, आज वो लोगों से भागते फिर रहे हैं. लेकिन आज ओली जिस हालात में हैं, उसके लिए वो ख़ुद ज़िम्मेदार हैं. नेपाल की राजनीति के जानकारों का मानना है कि ओली के भीतर तानाशाह वाली सोच आ गई थी.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया. जबकि कोर्ट ने सिर्फ़ इतना कहा था कि सोशल मीडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन पर निगरानी के लिए क़ानून बनना चाहिए. कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था.

सोशल मीडिया चालू होने के बावजूद फिर क्यों भड़क उठी चिंगारी?

कल के हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी के बाद भी ओली को अक्ल नहीं आई. उन्हें लगा कि युवाओं पर गोली चलवाने से प्रदर्शनकारी पीछे हट जाएंगे. इसी सोच से उन्होंने छात्रों पर बेरहमी से गोलियां चलवाई लेकिन इससे नौजवान पीछे हटने के बदले और नाराज़ हो गए. इन हत्याओं को लेकर जब पूरे देश में आक्रोश भड़का तो उन्हें लगा कि गृह मंत्री रमेश लेखक के इस्तीफ़ा देने से लोग शांत हो जाएंगे. 

सोमवार देर शाम कैबिनेट की बैठक में ओली ने सोशल मीडिया पर पाबंदी को ख़त्म करने का भी एलान किया. जिसके बाद आधी रात से फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसी साइट फिर से खुल गईं. लेकिन देर रात ओली ने बयान जारी कर हिंसा के लिए बाहरी घुसपैठियों को ज़िम्मेदार ठहरा दिया.

इसने आंदोलन की आग में घी का काम किया और सुबह होते ही Gen Z एक बार फिर सड़कों पर उतर गई. ओली ने शाम को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फ़ैसला करके प्रदर्शनकारियों को फिर सुलह का संकेत देने की कोशिश की लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी. नौजवान इस कदर ग़ुस्से में थे कि वो एक दिन के लिए भी ओली को बतौर प्रधानमंत्री बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हुए.

भारत से दुश्मनी बढ़ाने में जुटे थे ओली

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (UML) के अध्यक्ष के पी शर्मा ओली अक्टूबर 2015 में पहली बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे. अपने पहले कार्यकाल से ही ओली ने भारत के विरोधी और चीन के समर्थक की छवि बना ली. ओली के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने भारत के साथ नेपाल के संबंधों में तनाव पैदा करने का काम किया.

ओली ने चीन के साथ एक ट्रांजिट और परिवहन समझौता किया, जिससे भारत का नेपाल के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया. ये क़दम भारत की भूमिका को कमज़ोर करने के रूप में देखा गया.

ओली ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत के साथ विवादों को और बढ़ाया. मई 2020 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को नेपाल के हिस्से के रूप में बताया गया जबकि ये क्षेत्र भारत के हैं. भारत ने उनके इस फ़ैसले को एकतरफा कदम बताते हुए खारिज कर दिया था लेकिन इसके बावजूद वो इस मुद्दे को समय-समय पर तूल देते रहे. 

ओली को बचाने के लिए चीन रहता था तैयार

ओली पर चीन का असर इस कदर था कि उनकी सरकार के संकट में घिरने पर चीन ओली की सत्ता को बचाने के लिए सक्रिय हो जाता था. जुलाई 2020 में जब प्रचंड के साथ ओली का विवाद हुआ तो नेपाल में चीन की तत्कालीन एंबेसडर होउ यांकी ने झगड़ा ख़त्म करने के लिए ओली और प्रचंड पर दबाव बनाया. यानी ओली की सरकार के दौरान चीन का असर इतना बढ़ गया कि वो नेपाल के अंदरुनी मामलों में भी दखल देने लगा.

यहां तक कि मौजूदा आंदोलन के दौरान भी अमेरिकी सोशल मीडिया साइट्स पर तो पाबंदी लगाई गई लेकिन चीनी कंपनी टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया गया. ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल में चीन के प्रमुख प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी बढ़ावा मिला और दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए.

दुश्मन रवैये के बावजूद भारत का सकारात्मक रुख

दूसरी तरफ ओली का भारत विरोधी रवैया लगातार बना रहा. यहां तक कि कुछ दिन पहले भी ओली ने भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार समझौते का विरोध किया था और दोनों देशों से ये समझौता रद्द करने की अपील की थी. हालांकि ओली की भारत विरोधी छवि के बावजूद भारत उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करता रहा. इसी महीने की 16 तारीख़ को ओली के भारत आने का भी कार्यक्रम था.

लेकिन Gen Z के आंदोलन की आग ऐसी भड़की कि उन्हें अपना घर छोड़कर अज्ञात जगह पर भागना पड़ा. ओली के अहंकार की वजह से नौजवानों ने उनका तख्तापलट कर दिया. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आख़िर ओली कहां छिपे हैं और उनका अगला ठिकाना कहां होगा.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

