DNA: वो तीन किरदार कौन हैं, जिन्हें माना जा रहा है नेपाल में तख्तापलट की वजह? कैसे हुई थी प्रदर्शन की तैयारी

Who are the 3 main characters of Nepal Protest: नेपाल में सत्ता की गद्दी पर कौन बैठेगा. इस पर मंथन जारी है. लेकिन जिसकी एक आवाज़ ने नेपाल की सत्ता में बैठे नेताओं को कुर्सी से उतार दिया..उसकी कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है. नेपाल में वर्ष 2015 में भीषण भूकंप आया था. इस भूकंप में एक शख्स ने अपने बेटे को खो दिया और इस घटना के बाद उस शख्स की जिंदगी बिल्कुल बदल गई. आज उसी शख्स ने नेपाल की सत्ता को बदल दिया है. वर्ष 2015 से 7 सितंबर 2025 के बीच, उस शख्स ने क्या क्या किया..ये हम आपको आगे बताएंगे लेकिन 8 सितंबर यानि नेपाल में GEN Z के आंदोलन के दौरान कैसे इस आंदोलन के दूसरे बड़े चेहरे यानि सुदन गुरुंग की ताकत दिखी.

कौन हैं सुदन गुरुंग, जिन्होंने नेपाल में पलट दी राजनीति?

पहले आप उसकी इनसाइड स्टोरी समझिए. सुदन गुरुंग, हामी नेपाल नाम के एक NGO के प्रमुख हैं. बताया जा रहा है कि नेपाल में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को सोशल मीडिया के जरिए एकजुट करने का कारनामा हामी नेपाल के NGO ने ही किया है. इसी NGO ने पूरे आंदोलन को लीड किया. जिसका खाका इसके प्रमुख सुदन गुरुंग ने खींचा यानी आप सुदन गुरुंग को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को देश छोड़ने के लिए मजबूर करने वाले आंदोलन की बड़ी ताकत कह सकते हैं.

इस आंदोलन में गुरंग के योगदान को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने सड़क पर खड़े होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया. आंदोलन कैसे करना है. बंद कमरे में इसकी योजना बनाई और आंदोलन सफल होने के बाद इस आंदोलन को चलाने वाले छात्रों का शुक्रिया अदा किया. एक सरकार, उसका प्रधानमंत्री, उसका गृह मंत्री, पुलिस और सेना की ताकत. सब कुछ सिर्फ 36 साल के इस शख्स के सामने फेल हो गई.

दो दिनों के अंदर नेपाल से ओली सरकार की विदाई हो गई. आज आपको इस आंदोलन का चेहरा बने सुदन गुरुंग के बारे में भी सब कुछ जानना चाहिए. सबसे पहले आंदोलन खत्म होने के बाद जो बयान सुदन गुरंग की ओर से आया.

गुरुंग के पीछे कैसे लामबंद हो गए नेपाली युवा?

सुदन गुरुंग इस बयान में भावुक दिखाई दिए. उनकी आंखों में आंसू है. वो छात्र आंदोलन की जीत को अकल्पनीय बता रहे हैं और अपने समर्थकों को इस बात की जानकारी भी दे रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं. इसका मतलब आंदोलन का चेहरा बने गुरुंग पर खतरा भी मंडरा रहा था.

आज आपको समझना चाहिए..नेपाल में सत्ता बदलने वाले इस आंदोलन में गुरुंग ने क्या रोल अदा किया और क्यों सुदन गुरुंग की एक आवाज पर नेपाल के लाखों युवा सड़कों पर उतर आए. गुरुंग के संगठन हामी नेपाल ने सबसे पहले नेपो बेबीज और देश के भ्रष्टाचारी नेताओं को निशाने पर लिया. 8 सितंबर से पहले किसी को पता नहीं था दो दिन बाद नेपाल में क्या होने वाला है.

लेकिन 8 सितंबर के दिन आंदोलन के लिए युवाओं को जुटने के लिए सोशल मीडिया के जरिए सुदन गुरुंग ने एक मैसेज दिया. इसी संदेश ने नेपाल के युवाओं के दिल में क्रांति की आग लगा दी. यानि एक संदेश का ऐसा असर हुआ कि लाखों की संख्या में छात्र सड़कों पर ताकतवर सरकार के खिलाफ उतर आए. इन छात्रों ने गोलियों की परवाह भी नहीं की. अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी.

'चुप मत रहो, घर मत बैठो, बाहर निकलो'

आज आपको गुरुंग के क्रांतिकारी संदेश और इसके मायनों को समझना चाहिए. इस संदेश में गुरुंग ने सबसे पहले लिखा था, 'भाइयों और बहनों, 8 सितंबर सिर्फ एक और दिन नहीं है. यह वह दिन है जब हम, नेपाल के युवा, उठ खड़े होंगे..और कहेंगे..अब बहुत हो गया . यानि 8 सितंबर को गुरुंग ने नेपाल की सबसे बड़ी क्रांति की तारीख बताया.'

गुरुंग ने कहा, यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं है. यह एक आंदोलन है. एक आंदोलन न्याय के लिए. एक आंदोलन हमारे भविष्य के लिए. यानि गुरुंग का संदेश साफ था. 8 सितंबर को जो प्रदर्शन शुरू हो रहा है वो सिर्फ एक दिन में रस्म अदायगी के सा​थ खत्म नहीं होगा और युवाओं को लगा अगर उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया तो उनका भविष्य नहीं सुधर सकता.

इस संदेश में गुरूंग ने कहा था...चुप मत रहो. घर मत बैठो. अपने दोस्तों, परिवार, साहस और आवाज़ को साथ लाओ क्योंकि जब हम एक साथ खड़े होंगे, तो कोई भी शक्ति हमें नज़रअंदाज नहीं कर सकती. यानी नेपाली युवाओं को गुरुंग ने इस बात का भरोसा दिलाया था कि अगर युवा साथ आए तो सरकार को झुकना पड़ेगा.

प्रदर्शन के लिए छात्रों को दी पूरी ट्रेनिंग

आखिर में गुरुंग ने 8 सितंबर को मैती घाट मंडला यानि प्रदर्शन स्थल में सभी युवाओं को एक साथ आने की अपील की थी और ये भी कहा था अगर युवा साथ आ जाएगा तो हम अजेय हो जाएंगे. हम बदलाव लाएंगे और सिर्फ दो दिनों के अंदर ये बदलाव हो गया. नेपाल की सरकार गिर गई. प्रधानमंत्री देश से भाग गए.

8 सितंबर को ही गुरुंग ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें वो बता रहे थे कि ये आंदोलन कैसे करना है.इस वीडियो में गुरुंग के पीछे काठमांडू का मैप है. इस वीडियो में गुरुंग ने शांति पूर्ण प्रदर्शन की अपील की और छात्रों को बताया उनका एनजीओ इस पूरे आंदोलन का प्रबंधन कर रहा है. यानि ग्राउंड जीरो पर हामी नेपाल एनजीओ के वॉलिंटियर खुद मौजूद रहे.

इसके अलावा किसी अप्रिय घटना की स्थिति में गुरुंग के एनजीओ की तरफ से एंबुलेंस और डॉक्टरों का प्रबंध पहले से किया गया था. जिन्होंने गोली लगने के बाद छात्रों को अस्पताल पहुंचाया. गुरुंग ने इस वीडियो में कहा ये आंदोलन हमारा नहीं बल्कि नेपाल का हर छात्र इसका नेता है. इस वीडियो ने भी नेपाल के ZEN Z आंदोलन को एक दिशा दी. आप ये सोच रहे होंगे आखिरकार छात्रों को गुरुंग पर इतना भरोसा कैसे हुआ . इसके लिए आपको गुरंग की जिंदगी के पिछले पन्नों को पलटना होगा.

बेटे की मौत से समाज सेवा में आए गुरुंग

2015 में नेपाल में आए भूकंप के दौरान गुरुंग का बच्चा उनके हाथ में मरा था. इसके बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट का काम छोड़कर सामाजिक काम करने शुरू कर दिए. हामी नेपाल की स्थापना से पहले, सुदन गुरुंग ने 2015 के भूकंप के बाद 200 से अधिक स्वयंसेवकों को ऑनलाइन बुलाकर राहत कार्य शुरू किया. इस दौरान उनके समर्पण ने सबसे पहले युवाओं के बीच सम्मान दिलाया और गुरूंग नेपाल में लोकप्रिय हो गए.

सुदन गुरुंग ने हामी नेपाल नाम का एनजीओ शुरू किया. जिसके 1,600 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं. जो नेपाल की सोशल मीडिया पर बड़ा प्रभाव रखता है. हामी नेपाल ने ही राजनीति में वंशवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ "Nepo Kid" कैंपेन शुरू किया. जो Instagram, Discord, और Twitter जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी वायरल हुआ..और नेपाल के युवा वर्ग को इसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया.

जब इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन शुरू हुआ. जिसका नतीजा आज नेपाल में सरकार के गिरने के साथ सामने आया है और सुदन गुरुंग इसके हीरो बने हैं.

क्या रवि लामिछाने बनेंगे अगले नेपाली पीएम?

नेपाल के Gen Z आंदोलन में जिन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है..उसमें बालेंद्र शाह और सुदन गुरंग के अलावा तीसरा नाम नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने का है. जिनको प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के नक्कू जेल से छुड़ा लिया है. यानि एक तरफ नेपाल के नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं. उनको देश छोड़कर भागना पड़ रहा है . दूसरी तरफ एक नेता ऐसा भी है. जिसे Gen Z ने जेल से छुड़ा लिया.

जेल से बाहर आए रवि लामिछाने..नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के प्रमुख हैं और Gen Z आंदोलन में उनके कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है. यानि आंदोलन को रवि लामिछाने का पूरा समर्थन हासिल था. यही वजह है, कुछ लोग उन्हें भी नेपाल का अगला प्रधानमंत्री मान रहे हैं. आज आपको इस आंदोलन में रवि लामिछाने की भूमिका के बारे में जानना चाहिए.

रवि लामिछाने का शुरूआती जीवन अमेरिका में बाल्टीमोर में बीता. जहां उन्होंने एक Subway रेस्टोरेंट में काम किया. यानि उनका अमेरिका से कनेक्शन है. नेपाल से भाग चुके पीएम ओली ने भी नेपाल के आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया था.

अमेरिका से लौटकर नेपाली राजनीति में छाए!

रवि लामिछाने अचानक देश की चिंता करते हुए अमेरिका छोड़कर नेपाल वापस लौट आए और अपने मीडिया करियर की शुरुआत की. नेपाल के प्रमुख शो 'सीधा कुराज जनता संग' के एंकर के रूप में उनको काफी प्रसिद्ध मिली. उनके नाम 62 घंटे तक टॉक शो करने का गिनीज बुक रिकॉर्ड भी है. जून 2022 में लामिछाने ने मीडिया छोड़कर राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की.

नेपाल में सरकार को हटाने वाले zen z आंदोलन की तरह रवि लामिछाने ने भी भ्रष्टाचार और सरकारी लापरवाही को मुद्दा बनाया और नवंबर 2022 में हुए पहले ही चुनाव में 20 सीटें जीतीं और नेपाल के उप प्रधानमंत्री बन गए . उन्हें देश के गृहमंत्री का ताकतवर पद भी मिल गया . लेकिन यहां पर एक बार फिर से अमेरिका कनेक्शन उनके लिए मुसीबत बन गया.

रवि लामिछाने पर आरोप लगे 2014 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली थी. जिससे उनकी नेपाली नागरिकता खुद खत्म हो गई. वे दावा करते रहे कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी. जनवरी 2023 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी छीन ली. बाद में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया.

ओली सरकार ने भेजा था रवि को जेल

इस्तीफे के कुछ दिन बाद रवि लामिछाने ने फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर नेपाल की नागरिकता हासिल की और फिर से अपनी पार्टी के अध्यक्ष बन गए. लेकिन ओली सरकार ने उनकी मुसीबतें कम नहीं होने दीं. जब वो एक मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर थे. उस दौर के एक केस में उन पर गबन के आरोप लगाए गए. इसके बाद भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर हीरो बने रवि लामिछाने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर चले गए.

लेकिन रवि लामिछाने के समर्थकों ने ने हमेशा कहा कि उनको फंसाया गया. गलत इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया. फिलहाल देश के उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री रहे लामिछाने को जेल भेजने वाले देश छोड़ चुके हैं. जिस आंदोलन की वजह से ओली को बाहर भेजा गया उसमें लामिछाने की पार्टी एक्टिव रही और अब लामिछाने को भी नेपाल की बड़ी कुर्सी दिखाई दे रही है. हालांकि एक बार फिर से उनके अमेरिका के करीबी होने की चर्चा जारी है.