DNA: अलग-थलग पड़े ट्रंप को भारत से उम्मीद? पीएम मोदी फोन कर की 40 मिनट बात; उधर इजरायल और तुर्किये की ठनी

DNA Analysis: मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई है. फोन ट्रंप ने किया था. दोनों नेताओं के बीच 40 मिनट तक बात हुई और बड़ी बात ये है कि इस बातचीत में ईरान को लेकर भी चर्चा हुई. इस वक्त अमेरिका दुनिया में अलग थलग पड़ा दिखाई दे रहा है. पाकिस्तान की मदद लेकर डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान से वार्ता करने की कोशिश की. लेकिन ईरान के अविश्वास की वजह से इस वार्ता का कोई नतीजा नहीं ​निकला. होर्मुज ब्लॉकेज के लिए अमेरिका ने दुनिया के तमाम देशों से मदद मांगी है. लेकिन यूरोपीय सहयोगी उनका साथ देने को तैयार नहीं हैं और अब डॉनल्ड ट्रंप भारत की तरफ देख रहे हैं. आपको समझना चाहिए, दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच ये वार्ता इस वक्त पूरी दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है. दोनों नेताओं के बीच क्या वार्ता हुई और क्या इस वार्ता का ईरान वॉर और तेल संकट पर कितना असर पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खुद इस वार्ता की जानकारी देते हुए बताया, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मित्र, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का फोन आया. हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की.हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया.

ट्रंप ने खुद किया था फोन

यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि फोन वॉशिंगटन से दिल्ली आया था. डॉनल्ड ट्रंप ने वार्ता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था. ये वार्ता 40 मिनट तक चली. इसका मतलब दोनों देशों के बीच काफी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री मोदी ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक वार्ता के दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति और स्ट्रेट आफ होर्मुज को खुला रखने पर भी भी चर्चा की गई. यानी अमेरिका अब स्ट्रेट आफ होर्मुज खुलवाने में भारत की मदद चाहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस वक्त डॉनल्ड ट्रंप किसी भी तरह से इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें एक ऐसे विश्वसनीय देश की जरूरत है. जो अमेरिका का भी मित्र हो. इजरायल का भी सहयोगी हो और ईरान भी जिस पर भरोसा करता हो और इस वक्त भारत ही वो क्षेत्रीय ताकत है. जिसके इस युद्ध के सभी पक्षों से अच्छे ताल्लुकात हैं.

पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को साधने का दावा करता है, लेकिन सच्चाई ये है. सउदी अरब में सेना तैनात करने के बाद पाकिस्तान पर भरोसा करना ईरान के लिए आसान नहीं है. इसके लिए इजरायल से पाकिस्तान की नहीं बनती है. तुर्किए भी इजरायल को दुश्मन नंबर एक मानता है. ऐसे में अमेरिका को भारत में उम्मीद नजर आ रही है. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पोस्ट को साझा करते हुए इस वार्ता को सकारात्मक और सार्थक बताया है. यानी जिस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बात हुई है. उससे अमेरिका की उम्मीद बढ़ी है.

भारत पर भरोसा क्यों दिखा रहा अमेरिका?

आखिरकार अमेरिका भारत पर इतना भरोसा क्यों दिखा रहा है. अमेरिका को क्यों लगता है भारत ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ी इस जंग में बड़ा रोल अदा करता है. आज भारत में ईरान के राजदूत डॉ मोहम्मद फथाली ने दावा किया. होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय टैंकरों ने ईरान को कोई टोल नहीं दिया है. ईरान के राजदूत ने कहा कि इस मुश्किल समय में, हमारे संबंध अच्छे हैं. हमारा मानना है कि ईरान और भारत के हित और भविष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. ईरान के राजदूत ने बताया. ईरान के विदेश मंत्री ने भारत को उन पांच देशों में ​गिना है. जिसे ईरान अपना मित्र मानता है.

ईरान भी भारत पर जताता है भरोसा

ईरान जैसा भरोसा भारत पर दिखा रहा है, उतना भरोसा किसी ऐसे देश पर नहीं दिखा रहा जो अमेरिका और इजरायल का भी मित्र हो. यही वजह है कि अमेरिका को भारत में उम्मीद की किरण नजर आ रही है. इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर चल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है. अब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है. अमेरिका स्ट्रेट आफ होर्मुज में अपनी ताकत बढ़ा रहा है और जो कुछ युद्ध से हासिल नहीं कर पाया. उसे ईरान का नेवल ब्लॉकेड करके हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी नौसेना स्ट्रेट आफ होर्मुज के रास्ते पर तैनात कर दिए हैं. जितनी दुनिया के कई देशों की कुल सेना नहीं होती.

होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी कर रहा अमेरिका

इस वक्त स्ट्रेट आफ होर्मुज से बाहर​ निकलने वाले जहाजों को रोकने के लिए अमेरिकी ने जो बेड़ा तैनात किया है. उसे एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन लीड कर रहा है. इसके अलावा 11 डिस्ट्रॉयर्स तैनात हैं. डिस्ट्रॉयर ऐसे तेज और ताकतवर युद्धपोत होते हैं, जो दुश्मन के जहाज, मिसाइल, पनडुब्बी और हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं.

अमेरिका ने यहां पर 3 एम्फीबियस असॉल्ट शिप तैनात किए हैं. ऐसे युद्धपोतों को समुद्र से सीधे जमीन पर हमला करने के लिए बनाया जाता है. यानी ये कोई आम जहाज नहीं होते बल्कि चलता-फिरता मिलिट्री बेस होते हैं. होर्मुज की नाकेबंदी के लिए तैनात यूएसएस अमेरिका यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस बाटान को तैनात किया गया है. ऐसे युद्धपोतों में हेलीकॉप्टर फाइटर जेट..मरीन कमांडो, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं. यानी ईरान पर इनसे जमीनी हमला ​भी किया जा सकता है.

इस तरह से अमेरिका के 16 खतरनाक वॉ​रशिप होर्मुज की नाकेबंदी कर रहे हैं .लेकिन अमेरिका ने अपने शिप सीधे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नहीं उतारे हैं. अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती इस तरह की गई है . कि होर्मुज से निकलने वाले हर जहाज की निगरानी हो सके . जरूरत पड़ने पर उसे रोका या नष्ट किया जा सके .

अमेरिका की नाकाबंदी के बाद भी जहाजों ने पार किया होर्मुज

अमेरिका की इतनी तैयारी के बावजूद आज चीन और ईरान दोनों के टैंकर स्ट्रेट आफ होर्मुज से निकल गए. यानी अमेरिका की तैयारी धरी की धरी रह गई. ट्रंप ने दावा किया था. वो ईरान और टैक्स देने वाले टैंकरों को यहां से नहीं गुजरने देगा. ट्रंप की कोशिश थी, इस रास्ते को रोककर ईरान की आर्थिक ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए. जिससे उसे आसानी से झुकाया जा सके. लेकिन चीन और ईरान के टैंकरों का हॉर्मुज से सही सलामत निकलना बताता है. अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की योजना फेल हो रही है और इसीलिए अब उनको भारत की जरूरत महसूस हो रही है. लेकिन भारत की नीति साफ है. वो युद्ध रुकवाने का समर्थक है. लेकिन वो ईरान और अमेरिका दोनों से अपने संबंधों को ध्यान में रखकर देशहित में फैसला लेगा.

क्या मिडिल ईस्ट में छिड़ेगी नई वॉर?

अब हम मिडिलईस्ट में छिड़ने वाली नई वॉर का विश्लेषण करेंगे. इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच सीजफायर जारी है. इजरायल भी ईरान के खिलाफ सीजफायर का पालन कर रहा है. लेकिन ईरान से युद्ध रुकने के बाद इजरायल के टारगेट पर एक नया देश आ गया है. ये एक बड़ा खतरा है और इस खतरे को खुद तुर्किये ने दावत दी है. तुर्किए के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इजरायल पर हमले की धमकी दी है. ​लेकिन इजरायल पर तुर्किए को इतना गुस्सा क्यों आया कि राष्ट्रपति अर्दोआन ने सीधे इजरायल पर हमले की धमकी दे दी और क्या ऐसा करके तुर्किए. इजरायल को वो मौका दे रहा है. जिसकी बेंजामिन नेतन्याहू को काफी वक्त से तलाश थी.

तो तुर्किये और इजरायल में छिड़ेगी युद्ध

तुर्किए के राष्ट्रपति इजरायल के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए तैयार हैं. जिस तरह अर्मेनिया और अजरबैजान के संघर्ष में उन्होंने अजरबैजान का साथ दिया था. आज वैसे ही वो इजरायल के खिलाफ खड़े हैं. लेकिन अब तक सिर्फ वैचारिक रूप से. वो इजरायल पर हमले की धमकी तो कई बार दे चुके हैं लेकिन हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे. तो क्या अब तुर्किए की सेना इजरायल पर हमला करेगी. इससे पहले भी अर्दोआन लेबनान के मुद्दे पर इजरायल को धमकी दे चुके हैं. तब अर्दोआन ने कहा था अगर पाकिस्तान सीजफायर नहीं करवाता तो तुर्किए भी युद्ध में उतर जाता है. यानी लेबनान में इजरायल के हमलों के खिलाफ अपनी सेना उतार देता.

अर्दोआन ने ये भड़काऊ बयान International Conference of Asian Political Parties में दिया. यह एक ऐसा मंच है जहाँ एशिया के अलग-अलग देशों की राजनीतिक पार्टियां एक साथ बैठकर चर्चा करती हैं. सारी दुनिया के सामने ऐसा बयान देकर अर्दोआन ने अपने इरादे तो जाहिर कर दिए, लेकिन जो कुछ अर्दोआन ने बोला क्या वाकई वो ऐसा करने की हिम्मत और ताकत रखते हैं ? क्या वाकई अर्दोआन इजरायल पर हमला कर सकते हैं ? ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं. क्योंकि लेबनान और फिलिस्तीन पर इससे पहले भी अर्दोआन. इजरायल के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर चुके हैं. लेकिन आज तक इजरायल का रुख नहीं बदला है.

लेकिन इस बार अर्दोआन के बयान से इजरायल काफी भड़क गया है. इजरायल के हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई एलियाहू ने अर्दोआन के बयान का फौरन जवाब दिया. इजरायल के मंत्री ने अर्दोआन को तानाशाह करार दिया है और अब संसद में तुर्किए के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही है. नेतन्याहू के मंत्री ने तुर्किए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि तुर्किए जो उत्तरी साइप्रस पर कब्जा करता है और पूर्व में कुर्द क्षेत्रों को नियंत्रित करता है, हमें नैतिकता सिखाने का साहस करता है. तुर्किए, जिसने आर्मेनियन नरसंहार पर अपनी अर्थव्यवस्था बनाई, हम पर नरसंहार का आरोप लगाने का साहस करता है. तुर्किए, जो जबरन इस्लामीकरण करता है, हमें मानवाधिकारों पर लेक्चर देने का साहस करता है. सरकार को तुर्किए के साथ राजनयिक संबंध तोड़ देने चाहिए.

समझिए क्या है पूरा मामला?

दो देशों के बीच राजनयिक संबंध तोड़ने की बातें युद्धकाल जैसी स्थिति में की जाती है. लेकिन इस वक्त तुर्किए इजरायल पर हमले की और इजरायल, तुर्किए से संबंध तोड़ने की बात कर रहा है. तुर्किए ने नेतन्याहू को आधुनिक हिटलर कहा है. जबकि इजरायल अर्दोआन को तानाशाह बता रहा है. मतलब चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही है. इजरायल और तुर्किए के बीच युद्ध छेड़ने की धमकियों के बीच आज आपको उन क्षेत्रों के बारे में भी जानना चाहिए. जहां पर इन दोनों देशों के हित टकराते हैं और एक छोटी सी चिंगारी भी ताकतवर देशों के बीच युद्ध की चिंगारी को भड़का सकती है.

सीरिया में तुर्किए उत्तरी सीरिया में सैन्य मौजूदगी को बढ़ाकर कुर्द समूहों को नियंत्रित करना चाहता है, जबकि इजरायल सीरिया में ईरान के बचे हुए ठिकानों पर हमले करता है और सीरिया को कमजोर रखना चाहता है. क्योंकि उसे जिहादी बैकग्राउंड वाली अल शरा सरकार पर भरोसा नहीं है.

पूर्वी भूमध्य सागर में इजरायल और तुर्किए के बीच गैस संसाधन और समुद्री सीमा की लड़ाई जारी है . यहां पर इजरायल ने तुर्किए के खिलाफ ग्रीस और साइप्रस से गठबंधन किया . तुर्किए इसे अपने लिए खतरा मानता है . इसके जवाब में तुर्किए ने लीबिया के साथ हाथ मिलाया है

फिलिस्तीन और गाजा विवाद में तुर्किए हमास का समर्थन करता है जबकि इजरायल इसे सुरक्षा को खतरा मानता है.

तुर्किए मिडिल ईस्ट और आसपास के इलाके में ओटोमन साम्राज्य जैसा प्रभाव बढ़ाना चाहता है . जबकि इजरायल...तुर्किए को नया ईरान यानी मिडिल ईस्ट के लिए खतरा मानता है

तुर्किये ने दी इजरायल को धमकी

अब तुर्किए ने इजरायल को धमकी दी है, वो नार्गोनो काराबाख और लीबिया की तरह इजरायल में भी घुस सकते हैं. आज आपको जानना चाहिए. तुर्किए ने काराबाख और लीबिया में क्या किया था. नागोर्नो-काराबाख में तुर्किए ने अर्मेनिया के खिलाफ अज़रबैजान का पूरा साथ दिया था. अजरबैजान को तुर्किए से मिले बायरकतार ड्रोन युद्ध के गेम चेंजर साबित हुए. अजरबैजान ने इनसे आर्मेनियाई टैंकों, तोपों और सैनिकों को भारी नुकसान पहुँचाया. तुर्किए ने युद्ध के वक्त अजरबैजान में सैन्य सलाहकार भेजे, खुफिया जानकारी दी..और अजरबैजान की सेना को ट्रेनिंग दी. अर्मेनिया के खिलाफ युद्ध के लिए तुर्किए ने सीरिया में भाड़े के सैनिकों की भर्ती की . और उनको अजरबैजान के समर्थन में युद्ध करने भेजा. इसके अलावा अर्मेनिया ने तुर्किए पर इस युद्ध में अपने एफ-16 लड़ाकू विमानों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया था. इसका नतीजा ये निकला अज़रबैजान ने पूरे नागोर्नो-काराबाख पर कब्जा कर लिया. तुर्किए की मदद से अज़रबैजान की सेना बहुत मजबूत हो गई. अर्दोआन कई बार इसको अपनी सफलता बता चुके हैं.

जबकि लीबिया में वर्ष 2020 में तुर्किए ने सलाहकार, ट्रेनिंग टीमें और सैकड़ों सैनिक भेजे. विदेश में सैनिक भेजने के लिए बाकायदा तुर्किए की संसद से मंजूरी भी ली गई. लीबिया में एक तरफ यूएन मान्यता प्राप्त सरकार थी. जिसका साथ तुर्किए ने दिया. जबकि दूसरी तरफ खलीफा हफ्तार की सेना को रूस इजिप्ट और यूएई का सपोर्ट मिला. तुर्किए ने त्रिपोली में सैनिकों के साथ साथ TB2 ड्रोन, हथियार, गोला बारूद भेजा. नौसेना के जहाजों और खुफिया जानकारी से सरकार की मदद की. तुर्किए की मदद से मान्यता प्राप्त सरकार ने हफ्तार की सेना को त्रिपोली से बाहर खदेड़ दिया और अब वो ऐसा ही इजरायल के साथ भी करने की धमकी दे रहे हैं.

तुर्किये और इजरायल की ताकत

लेकिन क्या अर्मेनिया और लीबिय के खलीफा हफ्तार की सेना की तुलना इजरायल की सेना से की जा सकती है. जो कुछ तुर्किए ने इन छोटे देशों के खिलाफ किया. क्या इजरायल के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोलने की हिम्मत अर्दोआन कर सकते हैं. इसे समझने के लिए आपको इजरायल और तुर्किए की ताकत का तुलनात्मक विश्लेषण देखना चाहिए.

तुर्किये के पास लगभग 4 लाख सक्रिय सैनिक और 3 लाख से अधिक रिज़र्व बल है, जबकि इज़रायल के पास लगभग 2 लाख सक्रिय सैनिक हैं, लेकिन उसके पास 4 लाख से ज्यादा रिजर्व सैनिक हैं.

तुर्किये के पास लगभग 2,500 टैंक हैं, जबकि इज़रायल के पास लगभग 1,600 मरकावा टैंक हैं, जो तकनीकी रूप से अधिक उन्नत माने जाते हैं.

वायु सेना में तुर्किये के पास लगभग 260 F-16 लड़ाकू विमान हैं..जबकि इज़रायल के पास 300 से अधिक लड़ाकू विमान हैं, जिनमें लगभग 40 F-35 स्टेल्थ जेट शामिल हैं, जिससे तकनीकी बढ़त इज़रायल को मिलती है.

ड्रोन क्षमता की बात करें तो तुर्किये के पास हजारों बायरकतार TB2 और अकिंजी जैसे सशस्त्र ड्रोन हैं, जबकि इज़रायल के पास हेरोन और हर्मीज जैसे उन्नत ड्रोन सिस्टम हैं.

तुर्किये की नौसेना में 16 युद्धपोत और 10 से 12 पनडुब्बियां शामिल हैं . जबकि इज़रायल के पास 6 उन्नत डॉल्फिन क्लास पनडुब्बियां और 15 से 20 प्रमुख युद्धपोत हैं.

मिसाइल रक्षा में तुर्किये के पास सीमित संख्या में S-400 सिस्टम हैं, जबकि इज़रायल के पास आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और ऐरो जैसी रक्षा प्रणालियां मौजूद है.

तुर्किये के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हैं, जबकि इज़रायल के पास लगभग 80 परमाणु वारहेड मौजूद हैं.

रक्षा बजट में तुर्किये लगभग 20–25 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जबकि इज़रायल लगभग 24–30 अरब डॉलर खर्च करता है, और इसके अलावा उसे अमेरिका से लगभग 4 अरब डॉलर वार्षिक सैन्य सहायता मिलती है.

कहां कौन आगे?

तुर्किये संख्या और पारंपरिक सैन्य आकार में बड़ा है, जबकि इजरायल तकनीक, हवाई क्षमता , मिसाइल रक्षा और रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता में आगे है. तुर्किए एक तरफ नेटो का सदस्य है. जबकि इजरायल अमेरिका का मित्र है. यानी अगर इन दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ तो अमेरिका की भूमिका निर्णायक हो सकती है. लेकिन ये बात भी तय है. अगर तुर्किए ने इजरायल जैसे देश पर पहले हमला किया. तो शायद उसको नेटो का समर्थन ना मिले और तुर्किए की लड़खड़ा रही अर्थव्यवस्था इजरायल से युद्ध को ना संभाल पाए. यानी अर्दोआन बयानबाज़ी से आगे बढ़े तो संकट में पड़ सकते हैं और इजरायल को तुर्किए से युद्ध का मौका मिल सकता है.