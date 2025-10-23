DNA: ट्रंप-जिनपिंग में गोल्ड Vs डॉलर, इस बार बम नहीं गोल्ड से मारेगा चीन

अब हम उस युद्ध का विश्लेषण करेंगे जिसे लड़ने के लिए ना तो बम-बारूद की जरूरत है. ना ही किसी फाइटर जेट या सबमरीन की. ये जंग गोल्ड से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है. इस जंग में एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन खड़ा है. ट्रेड और टैरिफ पर अमेरिका की मनमानी खत्म करने के लिए चीन गोल्ड बम बना रहा है.

चीन कैसे गोल्ड बम के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की प्लानिंग कर रहा है. कैसे ट्रंप के डॉलर का गुरूर तोड़ने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गोल्ड को एटम बम से भी पावरफुल हथियार बनाने की कोशिश की है. इसे आज हम आपको, विस्तार से बताएंगे. डॉलर वैसे तो करेंसी है लेकिन ये अमेरिका का वो हथियार भी है जिससे उसे वर्ल्ड ऑडर में बादशाहत मिली हुई है.

अमेरिका की बादशाहत को चीन की चुनौती

डॉलर और अमेरिका की इसी बादशाहत को चुनौती देने के लिए चीन गोल्ड को बम बना रहा है. सही सुना आपने, चीन सोने को बम बना रहा है. वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर के एकाधिकार को ध्वस्त करने और ट्रंप के मेक अमेरिका अगेन वाले प्लान को जमीन पर लाने के लिए चीन ने त्रिपल लेयर गोल्ड पॉलिसी बनाई है. इसे ध्यान से समझिए, चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स मे अपना निवेश घटा दिया है और अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है. इससे डॉलर पर चीन की निर्भरता कम होगी

BRICS देशों के लिए गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम की तैयारी

चीन शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए दूसरे देशों को अपना गोल्ड रखने की सुविधा दे रहा है. अब तक ये सुविधा अमेरिका ही देता था. इससे डॉलर को मजबूत मिलती थी. अब दुनिया के देश चीन के वॉल्ट में सोना रखेंगे, इससे युआन मजबूत होगा. साथ ही डॉलर सेंट्रल सिस्टम को चुनौती बढ़ेगी. चीन गोल्ड ट्रेडिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है. ऐसा करके चीन गोल्ड ट्रेडिंग में बड़ा प्लेयर बनना चाहता है. साथ ही BRICS देशों के साथ गोल्ड-बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम लाना चाहता है.

