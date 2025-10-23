Advertisement
trendingNow12972983
Hindi Newsदुनिया

DNA: ट्रंप-जिनपिंग में गोल्ड Vs डॉलर, इस बार बम नहीं गोल्ड से मारेगा चीन

DNA: चीन कैसे गोल्ड बम के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की प्लानिंग कर रहा है. कैसे ट्रंप के डॉलर का गुरूर तोड़ने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गोल्ड को एटम बम से भी पावरफुल हथियार बनाने की कोशिश की है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ट्रंप-जिनपिंग में गोल्ड Vs डॉलर, इस बार बम नहीं गोल्ड से मारेगा चीन

अब हम उस युद्ध का विश्लेषण करेंगे जिसे लड़ने के लिए ना तो बम-बारूद की जरूरत है. ना ही किसी फाइटर जेट या सबमरीन की. ये जंग गोल्ड से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है. इस जंग में एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन खड़ा है. ट्रेड और टैरिफ पर अमेरिका की मनमानी खत्म करने के लिए चीन गोल्ड बम बना रहा है. 

चीन कैसे गोल्ड बम के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की प्लानिंग कर रहा है. कैसे ट्रंप के डॉलर का गुरूर तोड़ने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गोल्ड को एटम बम से भी पावरफुल हथियार बनाने की कोशिश की है. इसे आज हम आपको, विस्तार से बताएंगे. डॉलर वैसे तो करेंसी है लेकिन ये अमेरिका का वो हथियार भी है जिससे उसे वर्ल्ड ऑडर में बादशाहत मिली हुई है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका की बादशाहत को चीन की चुनौती
डॉलर और अमेरिका की इसी बादशाहत को चुनौती देने के लिए चीन गोल्ड को बम बना रहा है. सही सुना आपने, चीन सोने को बम बना रहा है. वर्ल्ड ट्रेड में डॉलर के एकाधिकार को ध्वस्त करने और ट्रंप के मेक अमेरिका अगेन वाले प्लान को जमीन पर लाने के लिए चीन ने त्रिपल लेयर गोल्ड पॉलिसी बनाई है. इसे ध्यान से समझिए, चीन ने अमेरिकी ट्रेजरी यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स मे अपना निवेश घटा दिया है और अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहा है. इससे डॉलर पर चीन की निर्भरता कम होगी

BRICS देशों के लिए गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम की तैयारी
चीन शंघाई गोल्ड एक्सचेंज के जरिए दूसरे देशों को अपना गोल्ड रखने की सुविधा दे रहा है. अब तक ये सुविधा अमेरिका ही देता था. इससे डॉलर को मजबूत मिलती थी. अब दुनिया के देश चीन के वॉल्ट में सोना रखेंगे, इससे युआन मजबूत होगा. साथ ही डॉलर सेंट्रल सिस्टम को चुनौती बढ़ेगी. चीन गोल्ड ट्रेडिंग से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है. ऐसा करके चीन गोल्ड ट्रेडिंग में बड़ा प्लेयर बनना चाहता है. साथ ही BRICS देशों के साथ गोल्ड-बैक्ड सेटलमेंट सिस्टम लाना चाहता है.

यह भी पढ़ेंः जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
Bhagwant Mann
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाएंगे... CM मान का बड़ा बयान
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
Viral Video
VIDEO: एक रील... जो कभी अपलोड ही नहीं हो पाई, ले गई एक मासूम की ज़िंदगी
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
Former Governor Satya Pal Malik
पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते समय जमकर हंगामा, किसके बीच हुई बहस?
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल
BrijRaj Solanki
'दम है कितना दामन में तेरे..', कौन हैं आप नेता ब्रिजराज सोलंकी? वीडियो ने मचाया धमाल