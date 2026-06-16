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DNA: PM मोदी-ट्रंप की 'बहुप्रतीक्षित मुलाकात' पर क्यों टिकी है दुनिया की निगाहें, समझिए प्वांइट टू प्वाइंट बात पूरी बात

प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हैं. यह मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित होगी

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 16, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:11 PM IST
DNA: PM मोदी-ट्रंप की 'बहुप्रतीक्षित मुलाकात' पर क्यों टिकी है दुनिया की निगाहें, समझिए प्वांइट टू प्वाइंट बात पूरी बात

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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