DNA Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है. ये मुलाकात फ्रांस के शहर एवियन-ले-बैंस में हुई है. जहां जी-7 देशों की बैठक हो रही है. यह मुलाकात उस समय हुई, जब राष्ट्रपति ट्रंप मीटिंग हॉल में बैठे थे. तभी पीएम मोदी वहां पहुंचे. दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया. ऐसा लगा जैसे दो राष्ट्र अध्यक्ष नहीं दो मित्र नेताओं की मुलाकात हो रही है. ये तस्वीरें दोनों नेताओं के बीच मजबूत केमिस्ट्री दिखाती हैं.
21 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप से होनेवाली मुलाकात से पहले पीएम मोदी की आज कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात हुई. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की. मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को कनाडा आने का निमंत्रण दिया. पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों के लिए कनाडा में किए गए काम की सराहना की.
अब बात उस मुलाकात की जिसपर दुनिया की नज़र है. करीब 21 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच फिर मुलाकात होगी. यह मुलाकात द्विपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित होगी. सबसे पहले, फ्रांस में पीएम मोदी और ट्रंप की कल होने वाली मुलाकात का दिल्ली कनेक्शन समझते हैं. पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात उस वक्त हो रही है जब 23 और 24 जून को दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अगले दौर की बैठक होने वाली है.
दिल्ली में होने वाली इस बैठक से पहले, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात में उन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिन पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है. पीएम मोदी के साथ बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी बाजार में भारत की पहुंच बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं. ट्रंप, ट्रेड डील को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रों में टैरिफ दरें कम करने पर भी सहमत हो सकते हैं. इसके साथ ही, सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल, आईटी और कृषि क्षेत्र में भारतीय कंपनियों को और अधिक रियायतें देने पर भी सहमति बन सकती है.
#DNAमित्रों | मोदी-ट्रंप की 'बहुप्रतीक्षित मुलाकात', 16 महीने बाद मुलाकात.. प्वांइट टू प्वाइंट बात#DNA #DNAWithRahulSinha #PMModi #DonaldTrump@rahulsinhatv pic.twitter.com/KZqyLHE4Lc
— Zee News (@ZeeNews) June 16, 2026
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर अंतिम हस्ताक्षर होने ही वाला है. होर्मुज को लेकर भी सहमति बनने के संकेत मिल रहे हैं, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में पश्चिम एशिया में स्थिरता और तेल आपूर्ति से जुड़े मार्गों का सुरक्षित रहना भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात के एजेंडे में भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा.
भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से भी तेल खरीद रहा है. होर्मुज में पैदा हुई अनिश्चितता के कारण रूस से आने वाला तेल भी भारत को महंगा पड़ रहा है. ऐसे में भारत चाहेगा कि होर्मुज के रास्ते तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में समुद्री शिपिंग रूट्स की सुरक्षा तथा भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा का मुद्दा भी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है.
पीएम मोदी और ट्रंप के बीच मुलाकात में ईरान से तेल की खरीद पर भी चर्चा हो सकती है. भारत पहले भी ईरान से तेल खरीदता रहा है. लेकिन ईरान पर अमेरिकी बैन के बाद भारत को ईरान के तेल की सप्लाई बंद हो गई थी. ट्रंप भारत को अपना महत्वपूर्ण सहयोगी बता चुके हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति भारत से सिर्फ व्यापार के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक मोर्चे पर भी मजबूत सहयोग चाहते हैं. खासतौर पर चीन को लेकर अमेरिका भारत का साथ चाहता है. फ्रांस में होने वाली मुलाकात में पीएम मोदी और ट्रंप के बीच चीन और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है.
अमेरिका इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के जरिए सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए भारत की मदद चाहता है. इसके लिए अमेरिका ने China Plus One Supply Chain की नीति बनाई है. वहीं, भारत चीन पर निर्भरता कम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग और सेमिकंडक्टर्स के क्षेत्र में अमेरिका से सहयोग चाहता है. क्रिटिकल मिनरल्स और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में भी भारत और अमेरिका एक-दूसरे का सहयोग चाहते हैं. एआई के क्षेत्र में सहयोग, नए निवेश और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी ट्रंप भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं.
भारत अमेरिका के साथ एक स्थायी व्यापार समझौता चाहता है. वहीं, अमेरिका भारत में अपनी कंपनियों के लिए ज्यादा पहुंच चाहता है. ट्रेड डील से पहले पीएम मोदी और ट्रंप के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन सकती है. भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज के रास्ते निर्बाध तेल आपूर्ति चाहता है. साथ ही, होर्मुज क्षेत्र में अपने क्रू की सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहता है. वहीं, अमेरिका ईरान से जुड़े मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है. अमेरिका चीन को लेकर भी भारत का साथ चाहता है. वहीं, भारत चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका से अधिक सहयोग की अपेक्षा रखता है.
पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात में स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप के साथ ही व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी. इसलिए सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर है. फ्रांस में ट्रंप, पीएम मोदी से मिल रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ मजहबी सोच से प्रभावित अमेरिका के कुछ सांसद भारत पर सवाल उठा रहे हैं. आपको सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि मजहबी सोच और अमेरिकी सांसद? मित्रों, अब जो हम बताने जा रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा.
अमेरिकी सीनेट की Senate Foreign Relations Committee के चेयरमैन जेम्स रिश्च समेत कई सांसदों ने भारत के विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम NGO और निजी स्वयंसेवी संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले धन के नियमन से संबंधित कानून है. चिंता जताने वालों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, दोनों दलों के सांसद शामिल हैं. कानून में विदेशी फंड लेने का प्रमाणपत्र रद्द होने, उसे सरेंडर करने या उसके सीज हो जाने की स्थिति में विदेशी फंड से बनाई गई संपत्तियों पर संबंधित सरकारी प्राधिकरण के अधिकार का प्रावधान उचित नहीं है.
अमेरिकी सांसदों का कहना है कि संपत्ति पर सरकारी अधिकार के इस प्रावधान से ईसाई मिशनरियों, चर्चों और ईसाई संस्थाओं से जुड़ी संपत्तियों पर असर पड़ सकता है. यही अमेरिकी सांसदों की मजहबी सोच को दर्शाता है. अमेरिकी सांसदों को कथित तौर पर यह भी चिंता है कि इस कानून के प्रावधानों में बदलाव करके सरकार उन एनजीओ और निजी संस्थाओं पर लगाम लगाना चाहती है, जो उसका विरोध करते हैं.
किसी भी स्वतंत्र देश को अपने समाज और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप कानून बनाने का अधिकार है. लेकिन अमेरिकी सांसद दुनिया के नीति-निर्धारक होने के भ्रम के शिकार प्रतीत होते हैं. इसलिए उन्हें लगता है कि वॉशिंगटन के विलासिता से भरे कमरों में बैठकर वे भारत को भी दिशा-निर्देश दे सकते हैं. यह उनकी भूल है. आज सबसे पहले अमेरिकी सांसदों को यह समझना चाहिए कि भारत ने एनजीओ और निजी संस्थाओं को विदेश से मिलने वाले फंड को विनियमित करने वाले कानून में बदलाव की पहल क्यों की है.
दरअसल Foreign Contribution Regulation Act यानी FCRA के प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की संस्थाओं को लक्षित करना नहीं है. ये बदलाव हर उस संस्था पर लागू होंगे जो विदेश से चंदा लेती है. चाहे वह हिंदुओं से जुड़ी संस्था हो, मुसलमानों से जुड़ी हो या ईसाइयों से जुड़ी संस्था हो. प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से जो पैसा जिस काम के लिए आता है, उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो. और आज ही नहीं बल्कि आगे भी उससे बनाई गई संपत्तियों का उपयोग जनहित में ही होता रहे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनहित के नाम पर चंदा लेने वाली ये संस्थाएं कानूनी दांव-पेंच का सहारा लेकर उन संपत्तियों का निजी उपयोग करने लगती हैं.
FCRA Amendment Bill 2026 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था. अभी ये बिल संसद से पास नहीं हुआ है. लेकिन भारत से 12 हजार किलोमीटर दूर बैठे अमेरिकी सांसदों ने बिल के खिलाफ अभी से अपना प्रोपेगैंडा शुरू कर दिया है. ये दुनिया के मंच पर भारत की छवि को बट्टा लगाने की साजिश है. अब हम आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं. भारत में काम करनेवाले NGO और निजी संस्थाओं को साल 2016-17 में 18 हजार 337 करोड़ रुपए विदेशी फंड मिला 2017-18 में 19 हजार 764 करोड़, 2018-19 में 20 हजार 11 करोड़, 2019-20 से 2021-22 के दौरान 55 हजार 741 करोड़ विदेश से मिला है.
सरकार चाहती है कि इस पैसे का सही और पारदर्शी तरीके से इस्तेमाल हो. यही बात अमेरिकी सांसदों को चुभ रही है. ऐसा इसलिए है क्योंकि Greenpeace India पर 2015 में Amnesty India पर 2020 में और Oxfam India पर 2021 में नियम तोड़कर विदेशी चंदा लेने और विदेशी चंदे के दुरुपयोग का आरोप लग चुका है. सरकार इन संस्थाओं पर कार्रवाई कर चुकी है. आगे कोई गड़बड़ी नहीं हो इसलिए सरकार Foreign Contribution Regulation Act के प्रावधान में बदलाव कर रही है. यही बात मजहबी सोच में डूबे अमेरिकी सांसदों को चुभ रही है.