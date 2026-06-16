दरअसल Foreign Contribution Regulation Act यानी FCRA के प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य किसी धर्म विशेष की संस्थाओं को लक्षित करना नहीं है. ये बदलाव हर उस संस्था पर लागू होंगे जो विदेश से चंदा लेती है. चाहे वह हिंदुओं से जुड़ी संस्था हो, मुसलमानों से जुड़ी हो या ईसाइयों से जुड़ी संस्था हो. प्रावधानों में बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेश से जो पैसा जिस काम के लिए आता है, उसका इस्तेमाल उसी काम के लिए हो. और आज ही नहीं बल्कि आगे भी उससे बनाई गई संपत्तियों का उपयोग जनहित में ही होता रहे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जनहित के नाम पर चंदा लेने वाली ये संस्थाएं कानूनी दांव-पेंच का सहारा लेकर उन संपत्तियों का निजी उपयोग करने लगती हैं.