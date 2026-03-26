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Hindi NewsदुनियाDNA: आंसुओं के द्वार से दुनिया के आंसू निकालने की तैयारी! US के लिए ईरान का प्लान B?

DNA: 'आंसुओं के द्वार' से दुनिया के आंसू निकालने की तैयारी! US के लिए ईरान का प्लान B?

Fuel Crisis: होर्मुज स्ट्रेट के बाद ईरान के टारगेट पर बाब अल-मंदेब रूट है. इस रास्ते की नाकेबंदी करने में यमन के हूती विद्रोही ईरान की मदद करेंगे. बाब अल-मंदेब रूट का बंद होना दुनिया का संकट कैसे बढ़ाएगा, इस रूट से किन देशों को तेल का निर्यात होता है, ये जानने से पहले आपको ईरान की धमकी का कारण पता होना चाहिए.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 27, 2026, 12:05 AM IST
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DNA: 'आंसुओं के द्वार' से दुनिया के आंसू निकालने की तैयारी! US के लिए ईरान का प्लान B?

एक ओर रूस के ऑयल रूट पर यूक्रेन ने निशाना साधा हैं. वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में ईरान ने नय होर्मुज के बाद अब तेल के निर्यात का एक और अहम समुद्री रास्ता बंद करने की धमकी दी है. पिछले कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका, ईरान के खार्ग द्वीप पर ज़मीनी हमला करने वाला है. वो खार्ग द्वीप जहां से ईरान 90% तेल का निर्यात करता है और जो ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. खार्ग द्वीप पर अमेरिका का कब्ज़ा ईरान को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देगा. यही वजह है कि ईरान ने पहले से ही पलटवार की तैयारी शुरू कर दी है. उसने दुनिया को तेल का एक और रास्ता बंद होने का डर दिखाया है. ईरान अपने इस प्लान को कैसे अंजाम देगा, ये जानने से पहले आपको इस रूट की अहमियत जाननी चाहिए.  

बाब अल-मंदेब का अर्थ होता है आंसुओं का द्वार. ये अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के बीच एक संकरा स्ट्रेट है. ये लाल सागर का एंट्री प्वाइंट है जो लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है. स्वेज़ नहर से आने-जाने वाले जहाज़ इसी रास्ते से गुज़रते हैं. सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई केवल 30 किलोमीटर है. होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपनी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के ज़रिए तेल को लाल सागर के यानबू बंदरगाह तक भेजना शुरू कर दिया.

इस तरह होर्मुज़ स्ट्रेट के विकल्प के रूप में बाब अल-मंदेब की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई. रूस से जो तेल भारत और चीन को निर्यात किया जाता है, वो भी बाब अल-मंदेब के ज़रिए गुज़रता है.

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बाब अल-मंदेब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शिपिंग रूट है.

दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का 12% इस रास्ते से गुज़रता है.

वैश्विक LNG व्यापार का 8% इस रास्ते से होकर जाता है.

साथ ही दुनिया के कुल व्यापार का 10-12% इसी रूट से होता है. हर साल करीब 1 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 94 लाख करोड़ रुपये का सामान इस रास्ते से गुजरता है.

समझ रहे हैं आप. 20% तेल की सप्लाई होर्मुज़ स्ट्रेट की वजह से ठप है और अब 12% और तेल की सप्लाई पर संकट के बादल हैं. यानी आने वाले दिनों में कुल मिलाकर दुनिया की एक तिहाई तेल की सप्लाई ठप होने वाली है. 20% तेल की सप्लाई बंद होने का ये असर है तो 32% का क्या असर होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं.

जो स्थिति होर्मुज की वजह से एशिया के देशों की है, वैसी ही स्थिति बाब अल-मंदेब के बंद होने से यूरोपीय देशों की हो सकती है. इसकी वजह ये है कि यूरोपीय देश इस रास्ते पर सबसे ज़्यादा निर्भर हैं. साथ ही भारत और चीन जैसे एशियाई देश भी प्रभावित होंगे क्योंकि रूस का तेल इसी रास्ते से आता है.

अगर बाब अल-मंदेब रूट बंद होता है तो जहाज़ों को अफ्रीका के दक्षिणी छोर यानी केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा. इससे जहाज़ों के तय की जाने वाली दूरी 7,000 से लेकर 10,000 किलोमीटर बढ़ जाएगी. इसके कारण जहाज़ों को अपनी मंज़िल तक पहुंचने में 2 से 3 हफ़्ते ज़्यादा लगेंगे. शिपिंग की लागत भी बढ़ जाएगी.

अब आपको बाब अल-मंदेब को लेकर ईरान के प्लान के बारे में भी जानना चाहिए. होर्मुज़ स्ट्रेट की तरह बाब अल-मंदेब को बंद करना ईरान के लिए आसान नहीं है क्योंकि ये ईरान से लगभग 2,500 किलोमीटर दूर है. लेकिन इसकी लोकेशन यमन के पास है. यानी वो देश जहां ईरान समर्थित संगठन हूती मौजूद है.

हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब के आस-पास के इलाक़ों पर नियंत्रण रखते हैं. उनके पास एंटी-शिप मिसाइल, ड्रोन और दूसरे हथियार मौजूद हैं जिससे कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया जा सकता है. गाज़ा युद्ध के दौरान भी हूती विद्रोहियों ने ड्रोन और मिसाइल से जहाज़ों को निशाना बनाया था. इसकी वजह से स्वेज़ नहर से गुज़रने वाले ट्रैफिक में 70% की गिरावट आई थी. हूती विद्रोहियों के समर्थन के इसी भरोसे के कारण ईरान ने बाब अल-मंदेब को बंद करने की धमकी दी है. हूती अब एक बार फिर हमले शुरू करने के लिए तैयार है. वो बस ईरान के इशारे का इंतज़ार कर रहा है. इससे ईरान को फायदा होगा लेकिन दुनिया का नुक़सान और बढ़ जाएगा.

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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