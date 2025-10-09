Advertisement
trendingNow12955128
Hindi Newsदुनिया

DNA: इस्लामिक कट्टरता पर सख्त हुईं मेलोनी, इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी; नहीं माने तो...

इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक नया कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया है इस विधेयक के पारित होते ही इटली में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, नकाब और हिजाब तीनों को बैन कर दिया जाएगा ये बैन दफ्तर, कॉलेज और दुकानों जैसी जगह पर लागू होगा और बैन का उल्लंघन करने पर 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: इस्लामिक कट्टरता पर सख्त हुईं मेलोनी, इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी; नहीं माने तो...

महबूबा आतंकियों को बुलडोजर से बचाने की कोशिश में जुटी हैं लेकिन एक महिला नेता ऐसी भी हैं जो कट्टरपंथ के खिलाफ कानूनी बुलडोजर चला रही है. इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्रधानमंत्री हैं कट्टरपंथ के खिलाफ मेलोनी का वो सख्त प्लान क्या है ये आपको भी बेहद गौर से देखना चाहिए. इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक नया कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया है इस विधेयक के पारित होते ही इटली में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, नकाब और हिजाब तीनों को बैन कर दिया जाएगा ये बैन दफ्तर, कॉलेज और दुकानों जैसी जगह पर लागू होगा और बैन का उल्लंघन करने पर 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही साथ महिला की मर्जी के बिना की गई शादी को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा.

मेलोनी की पार्टी के इस फैसले का इटली की कथित लिबरल लॉबी जोर-शोर से विरोध कर रही है लेकिन सरकार का दावा है कि इटली में अरब प्रवासियों की वजह से कट्टरपंथ और अपराध बढ़ा है जिसपर लगाम लगाने के लिए मजहबी बंदिशों से मुक्त समाज बनाना जरूरी हो गया है इटली में कट्टरपंथ विरोधी भावना कई सालों से पनप रही थी लेकिन गाजा युद्ध के दौरान जो प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन हुए उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ धड़े को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया.

फिलिस्तीन के समर्थन में इटली में हुए 7 बड़े प्रदर्शन
अगर वर्ष 2025 की ही  बात करें तो इटली में 7 बड़े प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन हो चुके हैं और हर प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है इस हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिसवाले घायल हो चुके हैं. कई मिलियन डॉलर की सार्वजनिक संपत्ति तबाह हो चुकी है और तो और दो प्रदर्शनों के दौरान इटली के बहुसंख्यक ईसाई समाज से जुड़े धर्मस्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया था. 
 
प्रदर्शनों की आड़ में दिखी मजहबी कट्टरता
जब प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन की आड़ में ईसाई धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया तो उससे साफ हो गया कि प्रदर्शनों के पर्दे में  मजहबी कट्टरपंथी सक्रिय हो चुके थे इसी वजह से मेलोनी की पार्टी बुर्के और नकाब के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहती है अगर आप इटली में अपराध के आंकड़ों को देखेंगे तब भी यही सामने आएगा कि इटली के क्राइम रेट में प्रवासियों का हाथ ज्यादा है और इनमें से अधिकतर प्रवासी वो अरब हैं जो गृहयुद्ध जैसी स्थितियों की आड़ में इटली पहुंच गए थे

Add Zee News as a Preferred Source

ज्यादातर अपराधों में प्रवासी ही दोषी पाए जाते हैं
अगर मर्डर या फिर हत्या की कोशिश जैसे संगीन अपराधों की बात करें तो इनमें 28 प्रतिशत अपराधी प्रवासी हैं रेप और शारीरिक शोषण के मामलों में 41 प्रतिशत आरोपी या दोषी प्रवासी ही होते हैं चोरी के मामलों में 49 प्रतिशत दोषी इटली के मूल निवासी नहीं होते हैं डकैती से जुड़े अपराधों में 53 प्रतिशत अपराधी प्रवासी ही निकलते हैं और ड्रग्स से जुड़े अपराधों में 31.6 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रवासियों की ही होती है. प्रवासियों से जुड़े कट्टरपंथ और अपराध दर से फ्रांस, बेल्जियम और पुर्तगाल जैसे देशों का समाज भी परेशान है लेकिन शायद मेलोनी ने फैसला कर लिया है कि वो इस कथित कट्टरपंथ और अराजकता के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगी और इसी प्रण की एक तस्वीर है इटली में बुर्के और नकाब पर बैन से जुड़ा ये विधेयक.

यह भी पढ़ेंः 'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'क्या अब बीजेपी बताएगी किसे लव लेटर लिखना है, किसे नहीं?', महाराष्ट्र में गरजे ओवैसी
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
Siddaramaiah
क्या कर्नाटक में होने वाला है फेरबदल? सिद्धारमैया ने दी डिनर पार्टी; अटकलें फिर तेज
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
PM Modi
PM मोदी ने गाजा सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप को दी बधाई, ट्रेड पर भी की समीक्षा
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल