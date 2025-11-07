DNA: इजरायल से दोस्ती के लिए मुस्लिम देशों में 'रेस', UAE कजाकिस्तान सहित ये देश कतार में

वंदे मातरम पर बेवजह खड़े किए गए इस विवाद के बाद अब हम आपके सामने मुस्लिम देशों के बीच लगी उस होड़ का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसका मकसद है इजरायल से दोस्ती करना. इस विश्लेषण को समझने के लिए आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान गौर से सुनना चाहिए. डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के साथ ही मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान भी अब्राहम समझौते का हिस्सा बन गया है. यानी अब मुस्लिम बहुल कजाकिस्तान भी इजरायल को मान्यता देगा और इजरायल के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएगा.

कजाकिस्तान से पहले UAE, मोरक्को, सूडान और बहरीन जैसे इस्लामिक मुल्क भी इस समझौते का हिस्सा बन चुके हैं. कजाकिस्तान का अब्राहम अकॉर्ड से जुड़ना क्या वाकई कोई बड़ी बात है या फिर ये ट्रंप के PR को बढ़ाने के लिए किया गया है. इस मुद्दे को भी हम डीकोड करेंगे लेकिन उससे पहले आपको अब्राहम अकॉर्ड को समझना चाहिए ताकि आप जान सके कि मुस्लिम देशों में कथित एंटी इजरायल भावना पर ये समझौता कैसे विराम लगाता है.

सभी मुस्लिम देशों के लिए अनिवार्य है ये शर्त

इस समझौते पर दस्तखत करने वाले मुस्लिम देश और इजरायल एक दूसरे के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हैं. सभी मुस्लिम देशों के लिए ये अनिवार्य होता है कि वो फिलिस्तीन के मुद्दे को छोड़कर इजरायल को पूर्ण मान्यता दें. दस्तखत करने वाले मुस्लिम देशों को इजरायल से सामरिक क्षेत्र में सहयोग भी मिलता है . यानी उन्हें इजरायल से हथियार और हथियारों की तकनीक मिलती है. इस समझौते का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि इजरायल को मान्यता देने वाले मुस्लिम देशों को अमेरिकी निवेश भी मिलता है. यानी इस समझौते के जरिए इजरायल और मुस्लिम देशों को परस्पर फायदा मिलता है .

1998 से अब तक कायम हैं कजाकिस्तान-इजरायल के रिश्ते

अब उस मुद्दे की बात करते हैं जो हमारे विश्लेषण में पहले उठा था. यानी क्या वाकई कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश को अब्राहम समझौते का हिस्सा बनाकर ट्रंप ने कोई बड़ा तीर मारा है. इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आपको समझौते से पहले इजरायल और कजाकिस्तान का इतिहास ध्यान से देखना और समझना चाहिए. सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही इजरायल और कजाकिस्तान के बीच कूटनीतिक रिश्ते स्थापित हो गए थे. वर्ष 1998 में दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर दस्तखत किए थे जो आज तक कायम है. वर्ष 2010 में कजाकिस्तान ने इजरायली नागरिकों के लिए वीज़ा नियमों में छूट दी थी.

मीडिया के इस सवाल पर ट्रंप सहित उनके डिप्टी जेडी वैंस भी बगलें झांकने लगे

वर्ष 2014 में इजरायल और कजाकिस्तान के बीच सामरिक सुरक्षा पर समझौता हुआ था और वर्ष 2016 में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कजाकिस्तान की यात्रा भी की थी. इन तथ्यों की रोशनी में देखा जाए तो जो ट्रंप ने किया उसका कोई बड़ा महत्व नजर नहीं आता है. इसी मुद्दे से जुड़ा सवाल मीडिया ने भी उस वक्त पूछा जब ट्रंप अपनी शेखी बघार रहे थे. आपको भी अमेरिकी मीडिया का ये सवाल बेहद गौर से देखना चाहिए क्योंकि इस सवाल को सुनते ही ट्रंप अपनी बगलें झांकने लगे और उनके डिप्टी यानी उपराष्ट्रपति जे डी वैंस भी बातों को गोल-मोल घुमाने लगे.

2020 में ट्रंप की पहल पर अब्राहम समझौता तैयार किया गया था

जे डी वैंस ने पहले अगर-मगर किया और फिर आखिर में असली मुद्दा उनकी जुबान से निकल ही आया. बयान के आखिर में वैंस ने बताया कि वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते की स्क्रिप्ट लिखी थी. ये तथ्य शत-प्रतिशत सच है कि वर्ष 2020 में ट्रंप की पहल पर ही अब्राहम समझौता तैयार किया गया था और ट्रंप की ही मौजूदगी में UAE और बहरीन वो दो पहले मुस्लिम मुल्क बने थे जिन्होंने इस समझौते को स्वीकारा था लेकिन कजाकिस्तान के इजरायल के साथ पहले से संबंध थे. इसी वजह से कहा जा रहा है कि ट्रंप को जब जनता के सामने हीरो बनने के लिए कुछ नहीं मिला तो इजरायल-कजाकिस्तान के संबंधों को कागजों पर उतारकर खानापूर्ति कर दी लेकिन अमेरिकी मीडिया ने सवाल उठाकर ट्रंप के इस प्लान पर मानों पानी फेर दिया है.

