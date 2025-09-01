DNA: सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी वाले राष्ट्र में क्यों नहीं सुरक्षित हैं बप्पा भक्त, क्यों हो रहे पत्थर से हमले?
DNA: सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी वाले राष्ट्र में क्यों नहीं सुरक्षित हैं बप्पा भक्त, क्यों हो रहे पत्थर से हमले?

Nepal Ganesh Visarjan attack: नेपाल के जनकपुरधाम में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंदू भक्तों पर हमला किया. 81% हिंदू आबादी वाले देश में भी सुरक्षा सवाल उठ रहे हैं. धार्मिक असहिष्णुता और सांप्रदायिक तनाव कारण हैं. सोशल मीडिया पर नाराजगी और कार्रवाई की मांग बढ़ रही है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 01, 2025, 11:01 PM IST
DNA: सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी वाले राष्ट्र में क्यों नहीं सुरक्षित हैं बप्पा भक्त, क्यों हो रहे पत्थर से हमले?

Nepal News: जिस देश में 80 प्रतिशत से अधिक आबादी हिंदुओं की है, वहां गणपति बप्पा के भक्तों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि नेपाल के जनकपुरधाम कर रहे हैं. 31 अगस्त को गणेश मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने हिंसक हमला किया. लाठियों और पत्थरों से भक्तों पर हमला किया गया. सोशल मीडिया पर इस घटना के वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू समुदाय में नाराजगी है. यह सवाल उठ रहा है कि आखिर सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाले देश में भी बप्पा भक्त सुरक्षित क्यों नहीं हैं.

दरअसल यह घटना जनकपुरधाम के पास देपुरा और रुपैठा नाम के दो सीमावर्ती कस्बों में हुई. ये इलाके भारत और नेपाल को जोड़ने वाली सड़क के किनारे हैं. जब भक्त विसर्जन यात्रा पर थे, तब लाठियों और पत्थरों से हमला किया गया. वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भक्तों को कितनी चोटें आई. नेपाल में यह पहली घटना नहीं है. पिछले कुछ सालों में हिंदू त्योहारों पर लगातार हमले हुए हैं. हिंदू समुदाय को यह चिंता है कि अपने ही देश में वे अपने त्योहारों की सुरक्षा नहीं कर सकते.

नेपाल का सेकुलर बदलता रूप

नेपाल कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र माना जाता था. साल 2008 में राजशाही के अंत के बाद नेपाल ने अपने अंतरिम संविधान में खुद को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया. वर्ष 2015 में नए संविधान लागू होने के बाद यह स्थिति और स्पष्ट हुई. बावजूद इसके, नेपाल की लगभग 81 प्रतिशत आबादी हिंदू है. जनकपुरधाम माता सीता का जन्मस्थान भी है, गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान हुए हमले ने यह साबित कर दिया कि सेकुलर होने के बावजूद भी हिंदू समुदाय की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है.

रामनवमी में भी हुई थी पत्थरबाजी

नेपाल ही नहीं, बल्कि भारत के पड़ोसी देशों में भी हिंदू त्योहारों पर कट्टरपंथियों के हमले लगातार हो रहे हैं. बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद 45 जिलों में हिंदुओं पर हमले हुए. इसमें कई लोग घायल हुए और कुछ की हत्या भी हुई. नेपाल में 2023 में रामनवमी के दौरान जनकपुर और बीरगंज में पत्थरबाजी हुई. भारत की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 में हनुमान जयंती जुलूस पर हमला हुआ. पाकिस्तान के कराची और सिंध प्रांत में भी हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं हो चुकी हैं.

हमले की रणनीति और वजह

नेपाल में जनकपुर में हुए हालिया हमले ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदू त्योहार अब भी खतरे में हैं. ऐसे हमलों की वजहों में धार्मिक असहिष्णुता और स्थानीय सांप्रदायिक तनाव शामिल हैं. नेपाल में मुस्लिम आबादी लगभग 5 प्रतिशत है, यानी कुल 15 लाख लोग. 2011 की जनगणना में यह संख्या 12 लाख थी. पिछले दशक में मुस्लिम आबादी में करीब 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार, यदि वृद्धि इसी दर से जारी रही तो 2070 तक नेपाल में इस्लाम सबसे बड़ा धर्म बन सकता है.

भविष्य की चिंता और हिंदू समुदाय की प्रतिक्रिया

हिंदू समुदाय का मानना है कि धर्म निरपेक्ष होने के बावजूद नेपाल में सुरक्षा का सवाल गंभीर है. जनकपुरधाम जैसी पवित्र जगहों पर भक्तों पर हमले ने यह स्पष्ट कर दिया कि सांप्रदायिक हमले रोकने के लिए ठोस कदम जरूरी हैं. नेपाल और पड़ोसी देशों में पिछले वर्षों की घटनाओं ने दिखाया कि हिंदू समुदाय को अपने त्योहारों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा. सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर नाराजगी जता रहे हैं और हिंदू नेताओं से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. सभी हिंदू भक्त और पर्यटक अब सोच में हैं कि आखिर हिंदू धर्म और परंपराएं सुरक्षित रहने के लिए क्या किया जाए. नेपाल का यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना हर देश की जिम्मेदारी है, खासकर उन देशों में जहां हिंदू आबादी बड़ी है.

