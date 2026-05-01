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Hindi NewsदुनियाDNA: नेतन्याहू ने दिया UAE को ब्रह्मास्त्र, इधर ट्रंप ने बना लिया फाइनल ब्लो वाला प्लान? क्या पश्चिम एशिया में फिर जंग की हो रही तैयारी?

DNA: नेतन्याहू ने दिया UAE को 'ब्रह्मास्त्र', इधर ट्रंप ने बना लिया 'फाइनल ब्लो' वाला प्लान? क्या पश्चिम एशिया में फिर जंग की हो रही तैयारी?

अमेरिका और ईरान के बीच भले अनिश्चितकाल के लिए अस्थायी सीजफायर लागू हो, लेकिन दोनों देश फिर से हमला करने की तैयारी में लगे हैं. इधर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अफसरों ने ट्रंप के बता दिया है कि वह पूरी तरीके से ईरान पर फाइनल ब्लो के लिए तैयार हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 01, 2026, 11:43 PM IST
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DNA: नेतन्याहू ने दिया UAE को 'ब्रह्मास्त्र', इधर ट्रंप ने बना लिया 'फाइनल ब्लो' वाला प्लान? क्या पश्चिम एशिया में फिर जंग की हो रही तैयारी?

DNA: अमेरिका की सेंट्रल कमांड के अफसरों ने ट्रंप को बताया है कि वो ईरान पर फाइनल ब्लो के लिए तैयार हैं. फाइनल ब्लो का अर्थ है आखिरी वार, अमेरिकी सेना ने इस सैन्य कार्रवाई के लिए तीन बड़े टारगेट चुने हैं. पहला टारगेट है ईरान की सरकार और इलीट फोर्स IRGC की लीडरशिप यानी ईरान के बड़े नेताओं और कमांडरों का खात्मा. 

दूसरा टारगेट है ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर. अमेरिकी कमांडर ईरान के बिजली संयंत्रो, पुलों और तेल उत्पादन वाले केंद्रों को तबाह करना चाहते हैं. इस कार्रवाई से ईरानी फौज की रसद और मूवमेंट दोनों बाधित हो जाएंगे. तीसरे टारगेट के तौर पर खार्ग द्वीप को चुना गया है. खार्ग द्वीप पर ईरान अपने तेल का भंडारण करता है. तेल भंडार को टारगेट करके अमेरिकी फौज ईरान को लंबी अवधि की आर्थिक चोट देना चाहती है.

अमेरिकी सेना क्यों बना रही आखिरी प्रहार की तैयारी?

जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ 28 मार्च को हमला शुरु किया था. उस वक्त बिजली घरों और तेल उत्पादन केंद्रों को निशाना नहीं बनाया गया था. ट्रंप ने खुद कहा था कि वो खार्ग द्वीप को सुरक्षित रखना चाहते हैं लेकिन बातचीत के दौरान ईरान ने सख्त रुख अपनाए रखा. इसी का नतीजा है कि अब अमेरिकी सेना ने फाइनल ब्लो यानी आखिरी प्रहार की तैयारी कर ली है.

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अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की एक बड़ी खेप भेजी है. ये हथियार जहाजों के जरिए इजरायल के अशडोड और हाएफा बंदरगाह तक पहुंचे हैं. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल को साढ़े 6 हजार टन गोला-बारूद भेजा गया है. इन हथियारों में हवा से धरती पर मार करने वाली मिसाइल और बम, मिलिट्री ग्रेड के ट्रक और बख्तरबंद वाहन शामिल हैं. बख्तरबंद वाहनों की सप्लाई ये इशारा करती है कि हवाई हमले के बाद अमेरिका और इजरायल ईरान में जमीनी सैन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं. इजरायली सरकार के प्रतिनिधि तो सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहे हैं कि ईरान पर दोबारा हमला होकर रहेगा.

इजरायल ने बढ़ाई UAE की सैन्य सहायता

इजरायल ने अरब जगत में पैठ बढ़ाने के लिए UAE को सैन्य सहायता बढ़ा दी है. इजरायल ने अपनी सबसे उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली यानी आयरन बीम UAE को सौंप दी है. आयरन बीम एक ऐसा सिस्टम है जो शक्तिशाली लेजर की ऊर्जा से आती हुई मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है. आयरन बीम के साथ ही इजरायल ने UAE को एक और बारूदी तोहफा दिया है. ये है इजरायल का आधुनिक ड्रोन डिटेक्शन राडार. ये राडार सात से दस किलोमीटर के दायरे में ड्रोन की लोकेशन पता कर लेता है. लंबी दूरी की वजह से एयर डिफेंस सिस्टम के पास ड्रोन को खत्म करने के लिए ज्यादा वक्त रहता है .

UAE को इजरायल ने दिया आयरन डोम 

ईरान युद्ध के पहले चरण में UAE को आयरन डोम मिला था. अब आयरन बीम दिया गया है. युद्धकाल में मिली ये महत्वपूर्ण मदद अरब जगत में इजरायल की पहुंच बढ़ाने के लिए काफी है. इजरायल और अमेरिका की तैयारियों के बाद अब आपको ये भी जानना चाहिए कि ईरान क्या कर रहा है. ईरान को भी पता है, युद्धकाल नजदीक आ रहा है लेकिन ईरान में तैयारियों से ज्यादा इस समय तनातनी का जिक्र हो रहा है. ईरान की सरकार में दो गुट बन गए हैं. एक तरफ हैं राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संसद के स्पीकर गलिबाफ और दूसरी तरफ हैं ईरान के विदेशमंत्री सैयद अब्बास अराघची और IRGC के कमांडर.

ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अराघची को पद से हटाने की सिफारिश की है. पेजेश्कियान के खेमे का आरोप है कि अराघची अब IRGC की कठपुतली बन गए हैं. इसी प्रभाव के चलते अराघची युद्धविराम से ज्यादा आक्रामक बयानबाजी की तरफ झुक गए हैं. ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा बातचीत में शामिल करना चाहती है. जबकि IRGC किसी भी कीमत पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत नहीं करना चाहती.

अगर आप अस्थायी युद्धविराम के बाद के हालात पर दोबारा गौर करेंगे, तो आपको IRGC की रणनीति समझ आ जाएगी. IRGC बार-बार उकसाने वाले कदम उठा रही है ताकि युद्धविराम की बातचीत में बाधा पैदा होती रहे. इस तरह ईरान को अमेरिकी शर्तें मानने पर मजबूर नहीं किया जा सकेगा. इसी नीति की एक और तस्वीर आज सामने आई है.

IRGC के वरिष्ठ कमांडर जनरल माजिद मुसावी ने एक बयान जारी किया है. इस बयान में मुसावी ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो उसकी कीमत अमेरिका के मित्र देशों को भुगतनी होगी. पिछली बार हुए टकराव में हम अपनी ताकत और उस ताकत से हुए नुकसान को साबित कर चुके हैं. इसलिए बेहतर यही होगा कि अमेरिका बार-बार हमले की धमकियां देना बंद करे और होर्मुज की घेराबंदी को खत्म करे.

ईरान से बयान आ रहे हैं और अमेरिका घमासान की तैयारी कर रहा है. ये हालात बताते हैं कि पहले के मुकाबले ईरान वाकई कमजोर हो चुका है. अगर ट्रंप ने फाइनल ब्लो यानी अंतिम प्रहार को हरी झंडी दिखाई तो ईरान को इतना बड़ा नुकसान होगा कि उसे दोबारा खड़ा होने में दशकों का समय लग जाएगा.

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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