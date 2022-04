DNA On America Strategy: अमेरिका भी कर रहा रूस से आयात, भारत पर क्यों उठाया सवाल?

नई दिल्ली: अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश Democracy की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज आपको इन देशों की Hypocrisy और इनके Double Standards भी समझने चाहिए. अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर लगातार भारत पर ये दबाव बना रहा है कि उसे रूस का विरोध करना चाहिए और रूस के साथ तेल आयात को बंद कर देना चाहिए. सोमवार को जब अमेरिका में हुई बैठक के बाद यही सवाल भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यूरोप जितना कच्चा तेल और गैस रूस से एक दोपहर में खरीदता है, भारत उतना कच्चा तेल और गैस रूस से एक महीने में भी नहीं खरीदता. भारत के विदेश मंत्री का ये शानदार जवाब आज पूरी दुनिया को जानना चाहिए.

रूस से कितना तेल खरीदता है भारत

वर्ष 2021 में भारत ने रूस से प्रति दिन 2.8 करोड़ Cubic Feet गैस का आयात किया था. जबकि इसी दौरान यूरोपीय देशों ने रूस से प्रति दिन 2 हजार 448 करोड़ Cubic Feet गैस का आयात किया था. यानी इस हिसाब से भारत रूस से जितनी गैस 862 दिनों में खरीदता है. उतनी गैस पश्चिमी देश एक दिन में खरीद लेते हैं. इसी तरह वर्ष 2021 में भारत ने रूस से प्रति दिन 3 लाख 60 हजार बैरल कच्चे तेल का आयात किया था. जबकि इसी दौरान पश्चिमी देशों ने प्रति दिन 47 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया था. यानी इस हिसाब से भारत रूस से जितना कच्चा तेल 13 दिनों में खरीदता है, उतना कच्चा तेल पश्चिमी देश एक दिन में खरीद लेते हैं. लेकिन इसके बावजूद यही देश फिर भारत पर दबाव बनाते हैं कि उसे रूस से कच्चे तेल और गैस का आयात बंद कर देना चाहिए.

समझिए पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड

पश्चिमी देशों के इन दोहरे मापदंडों को आप कुछ और उदाहरणों से समझ सकते हैं- युद्ध शुरू होने के बाद से यूरोपीय देश यूक्रेन को एक Billion US Dollars यानी 7 हजार 607 करोड़ रुपये की सैन्य मदद दे चुके हैं. जबकि इसी दौरान इन देशों ने रूस से गैस के आयात पर 38 Billion US Dollars यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं. यानी इस हिसाब से यूरोप हर दिन रूस से गैस के आयात पर 900 Million US Dollars यानी 6 हजार 800 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है.

अमेरिका ने भी बंद नहीं किया गैस का आयात

यूरोपीय देशों की तरह अमेरिका ने भी यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से कच्चे तेल और गैस का आयात अब तक बंद नहीं किया है. अमेरिका 16 प्रतिशत Uranium का आयात रूस से करता है. अगर आज अमेरिका रूस से Uranium का आयात को बंद कर दे तो इससे उसे एक Billion US Dollars यानी साढ़े सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है. इसलिए अमेरिका कभी भी रूस से Uranium के आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा. लेकिन वो चाहता है कि भारत, रूस से कच्चे तेल और गैस का आयात बंद कर दे. जबकि भारत कच्चे तेल का जो कुल आयात करता है, उसमें रूस की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम की है.

रूसी Fertilizers भी ले रहा अमेरिका

Uranium की तरह अमेरिका ने रूस से Fertilizers के आयात पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है. अमेरिका रूस से 6 प्रतिशत Potassium और 13 प्रतिशत यूरिया का आयात करता है. अमेरिका ने इन सभी Fertilizers को महत्वपूर्ण उत्पादों की श्रेणी में डाला हुआ है. जिसका मतलब ये है कि कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में अमेरिका इन उत्पादों का आयात रूस से बंद नहीं करेगा. सोचिए, ये उन देशों के साथ कितना बड़ा मजाक है, जिनसे अमेरिका ये अपेक्षा करता है कि वो रूस से अपनी जरूरतों का सामान खरीदना बंद कर दें.

22 अप्रैल है Deadline

हाल ही में Russian Security Council के Deputy Secretary ने भी ये जानकारी दी थी कि अमेरिका अब उससे हर दिन एक लाख बैरल कच्चे तेल का आयात कर रहा है. जो पहले की तुलना में 43 प्रतिशत ज्यादा है. हालांकि अमेरिका का कहना था कि उसने रूस के साथ तेल और कोयले के आयात को बंद करने की Deadline 22 अप्रैल रखी है. इसलिए जब तक ये Deadline नहीं आ जाती, तब तक वो मौजूदा डील के तहत रूस से तेल का आयात जारी रख सकता है.

भूल जाते हैं अपने ही बनाए नियम

इससे ये पता चलता है कि ये देश मानवता और शांति के नाम पर बड़े-बड़े लेक्चर तो देते हैं लेकिन जब बात इनके हितों की आती है तो ये अपने बनाए नियम और सिद्धांत ही भूल जाते हैं. लेकिन जब इसी तरह भारत अपने हितों के बारे में सोचता है तो ये देश इस बात को बर्दाश्त नहीं करते और ये भारत की आलोचना करने लगते हैं.

अमेरिका से अलग हो रहे हैं सहयोगी देश

अमेरिका के इन्हीं दोहरे मापदंडों की वजह से उसके सहयोगी देश भी अब उससे अलग हो रहे हैं. इनमें अब सऊदी अरब का नाम भी शामिल हो गया है. ऐसा पहली बार हुआ है, जब सऊदी अरब के किसी न्यूज चैनल पर अमेरिका के राष्ट्रपति Joe Biden और उप राष्ट्रपति कमला हैरिस का Parody Video जारी किया गया है, जिसमें दोनों नेताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है.