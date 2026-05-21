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Hindi Newsदुनियाआ गई गुड न्यूज, अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! बिना होर्मुज ही भारत आएगा कच्चा तेल

आ गई गुड न्यूज, अब सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल! 'बिना होर्मुज' ही भारत आएगा कच्चा तेल

भारत को आने वाले समय में कच्चे तेल की कमी नहीं होने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि  UAE ने तेल के निर्यात का नया तरीका ढूंढ़ लिया है. यूएई से भारत कच्चा तेल लाने के लिए अब होर्मुज पार करने की जरूरत नहीं होगी. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 21, 2026, 11:39 PM IST
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New Route For Crude Oil: गल्फ में भारत के सबसे अच्छे दोस्त UAE ने तेल के निर्यात का नया तरीका ढूंढ़ लिया है. UAE अपने तेल के निर्यात के लिए एक नई पाइपलाइन बना रहा है जिसका नाम वेस्ट-ईस्ट पाइपलाइन रखा गया है. इस पाइपलाइन के शुरू हो जाने के बाद UAE होर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर नहीं रहेगा. युद्ध की वजह से होर्मुज स्ट्रेट भले ही बंद रहे, लेकिन UAE का तेल बिना किसी रुकावट के सप्लाई होता रहेगा. तेल से उसकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

इस पाइपलाइन की शुरुआत अबूधाबी के पास हाबशान ऑयल एंड गैस फील्ड से होगी. पाइपलाइन के ज़रिए हाबशान को फुजैरा पोर्ट से जोड़ा जाएगा. फुजैरा ओमान की खाड़ी में स्थित UAE का एक बंदरगाह है. खास बात ये है कि फुजैरा पोर्ट के ज़रिए तेल के निर्यात के लिए होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते जाने की कोई जरूरत नहीं है. हाबशान और फुजैरा पोर्ट के बीच एक पाइपलाइन पहले से है. अब उसी के समानांतर एक और पाइपलाइन बन रही है.

दूसरी पाइपलाइन का काम 50% पूरा 

  • UAE की सरकारी तेल कंपनी के मुताबिक़ दूसरी पाइपलाइन का 50% काम पूरा हो चुका है. ईरान युद्ध की वजह से UAE इस पाइपलाइन का निर्माण काफ़ी तेज़ी से कर रहा है.

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  • अबूधाबी के क्राउन प्रिंस ने इस प्रोजेक्ट को 10 गुना तेज़ रफ्तार से पूरा करने का आदेश दिया है.

  • सरकार के अनुमानों के मुताबिक़ 380 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन अगले साल यानी 2027 तक शुरू होगी.

  • रिपोर्ट्स के मुताबिक़ इस पाइपलाइन पर 4 से लेकर 6 अरब डॉलर यानी 38 हज़ार करोड़ रुपये से लेकर 57 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे. फुजैरा के जरिए UAE के तेल निर्यात की क्षमता दोगुनी हो जाएगी.

होर्मुज बंद होने से काफी नुकसान 

होर्मुज बंद होने से UAE को काफ़ी नुकसान हो रहा है. एक पाइपलाइन पहले से होने के कारण UAE का पूरा तेल निर्यात तो नहीं रुका है लेकिन कम-से-कम 40% निर्यात प्रभावित हो रहा है. सोचिए, जिस देश की 40% आमदनी तेल के निर्यात पर निर्भर है, उसका 40% निर्यात ठप है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी जारी की है कि इस नाकेबंदी के कारण 2026 में UAE की GDP में लगभग 2% की गिरावट आ सकती है. इसी आर्थिक नुक़सान की भरपाई करने के लिए UAE तेज़ी से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है.

पहली पाइपलाइन के ज़रिए UAE रोज़ाना 18 लाख बैरल तेल का निर्यात करता है. लेकिन दूसरी पाइपलाइन तैयार होने के बाद ये क्षमता 36 लाख बैरल हो जाएगी. दूसरी पाइपलाइन बन जाने के बाद UAE अपना पूरा तेल निर्यात फुजैरा के ज़रिए कर सकेगा. वर्तमान में UAE का तेल निर्यात लगभग 30 लाख बैरल प्रति दिन है. दोनों पाइपलाइन शुरू होने के बाद वो 36 लाख बैरल तक तेल का निर्यात फुजैरा पोर्ट के ज़रिए कर सकेगा.

भारत को भी कच्चा तेल सप्लाई करता है UAE

यानी आगे UAE के निर्यात में बढ़ोतरी होती भी है तो होर्मुज के रास्ते सप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये ख़बर भारत के लिए भी अच्छी है. कच्चे तेल के मामले में UAE भारत के प्रमुख सप्लायर में से एक है. रूस, इराक और सऊदी अरब के बाद भारत सबसे ज़्यादा तेल UAE से ख़रीदता है. भारत के कुल तेल आयात का लगभग 11% कच्चा तेल UAE से आता है.

यानी पाइपलाइन बन जाने के बाद भारत को ये तेल बड़ी आसानी से मिल जाएगा. पिछले हफ़्ते पीएम मोदी के UAE दौरे में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था कि UAE भारत में 3 करोड़ बैरल तेल का स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम रिज़र्व बनाएगा. तेल का ये भंडार बनाने में भी फुजैरा से तेल की सप्लाई काम आएगी.

अगर UAE को भारत तेल की सप्लाई करनी है तो फुजैरा से तेल लादने के बाद जहाज़ सीधे ओमान की खाड़ी में पूर्व की दिशा में आगे बढ़ेगा. ओमान की खाड़ी को पार करते ही जहाज सीधे अरब सागर में प्रवेश करेगा. ये इस रूट का सबसे लंबा और मुख्य हिस्सा है. अरब सागर को पार करने के बाद जहाज़ भारत के अलग-अलग रिफाइनरी टर्मिनल जैसे मुंद्रा, जामनगर या मुंबई पहुंचेगा.

फुजैरा से भारत के पश्चिमी तट की दूरी 1,400 से 2,000 किलोमीटर है. एक बड़ा जहाज़ ये दूरी 3 से 5 दिनों के भीतर आसानी से तय कर लेता है. वहीं UAE से होर्मुज़ स्ट्रेट के रास्ते भारत आने में जहाज़ों को 2,000 से 2,400 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है. यानी दूरी के साथ-साथ 1 से 2 दिन का समय भी बचेगा. एक अनुमान के मुताबिक़ भारत को प्रति बैरल 6 से 8 डॉलर की बचत होगी.

इस तरह फुजैरा का ये छोटा रास्ता न केवल भारत का समुद्री मालभाड़ा बचाएगा, बल्कि युद्ध के समय तेल की लगातार सप्लाई भी सुनिश्चित करेगा. इसका एक और फायदा टोल की बचत के रूप में भी है. ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने वाले जहाज़ों पर टोल लगा रहा है. इसकी वजह से होर्मुज़ स्ट्रेट से आने वाले तेल की लागत बढ़ जाती है. लेकिन फुजैरा के रास्ते आने वाले तेल पर कोई टोल नहीं देना पड़ेगा.

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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