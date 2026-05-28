DNA: WhatsApp और Instagram चलाने के पैसे तो लगेंगे, लेकिन मेटा ने क्यों दिया यूजर्स को झटका; बेहद खास है वजह

अगर आप भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते है, तो आपके लिए अहम खबर हो सकती है. आने वाले समय में सोशल मीडिया कंपनी मेटा आपको बड़ा झटका देने जा रही है. अब आपको वॉट्सऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं.
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Meta Paid Version: भारत के लिए गंगा साधारण नदी या जलसमूह नहीं है. गंगा का महत्व सिर्फ धार्मिक तौर पर नहीं है. गंगा भारत के मैदानी इलाकों की जीवनरेखा है. उत्तर भारत का बड़ा इलाका गंगा के जल से जीवन प्राप्त करता है. इसलिए गंगा का संकट हमारे जीवन का संकट है. अब हम एक और ऐसे ही संकट की चर्चा करेंगे जो आज से युग में आपके-हमारे जीवन से जुड़ा है. ये सीधे-सीधे संकट तो नहीं है. लेकिन आनेवाले समय में ये संकट हो सकता है.
इस संकट का कनेक्शन सोशल मीडिया से जुड़ा है. आज सोशल मीडिया हर व्यक्ति के लिए करीब-करीब जरूरी हो गया है. लत बन चुकी ये आदत कैसे जेब पर भारी पड़ सकती है अब हम इसी का विश्लेषण करेंगे. हमसे से ज्यादातर लोग फेसबुक पर पोस्ट देखते हैं, इंस्टाग्राम पर फोटो लाइक करते हैं. वॉट्सऐप पर मैसेज भेजते हैं. ये सोशल मीडिया के तीन बड़े प्लेटफॉर्म हैं, और इन तीनों प्लेटफॉर्म की मालिक कंपनी का नाम है META.
इस बीच मेटा ने अब एक बड़ा ऐलान किया है.Meta ने इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप के लिए नया पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश किया है. मेटा पेड सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत अपने ऐप्स के प्लस वर्जन को लॉन्च कर रही है. इस वर्जन में यूजर्स को एक्सक्लूसिव टूल्स और कस्टमाइजेशन फीचर्स मिलेंगे. ये फीचर्स बेसिक यानी मुफ्त वर्जन को नहीं दिए जाएंगे. मेटा के इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप के प्लस वर्जन के लिए यूजर्स को पैसे देने होंगे.
यानी अगर आप मेटा ऐप्स के extra और exclusive फीचर्स वाले वर्जन को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए जेब से पैसे देने होंगे. मेटा ने फिलहाल भारत में सिर्फ इंस्टाग्राम के पेड प्लान का ऐलान किया है. इंस्टाग्राम प्लस के लिए हर महीने 99 रुपए की फीस देनी होगी. लॉन्च ऑफर में पहले 6 महीने के लिए यूजर्स से सिर्फ 49 रुपए लिए जाएंगे.
करीब 20 साल तक मुफ्त सोशल मीडिया ऐप्स देने के बाद मेटा ने अब सब्सक्रिप्शन इकोसिस्टम को "Meta One" ब्रांड के नाम से पेश किया है. यहां आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि पेड वर्जन में यूजर्स को क्या और कैसी एक्सलूसिव सुविधाएं मिलेंगी. इंस्टाग्राम प्लस के यूजर्स को Story Rewatch की सुविधा मिलेगी. यानी यूजर्स आसानी से देख सकेंगे कि उनकी स्टोरी कितनी बार दोबारा देखी गई है.
यूजर्स क्लोज फ्रेंड्स फीचर से आगे बढ़कर अनलिमिटेड स्टोरी ऑडियंस लिस्ट बना सकेंगे और बिना व्यूअर्स लिस्ट में दिखे स्टोरी प्रीव्यू भी देख सकेंगे. इंस्टाग्राम प्लस के तहत यूजर्स को 24 घंटे से ज्यादा तक अपनी स्टोरी को लाइव दिखाने का ऑप्शन मिलेगा. हर सप्ताह एक स्टोरी को स्पॉटलाइट किया जा सकेगा ताकि उसे ज्यादा विजिबिलिटी हासिल हो सके. साथ ही Super Heart Reactions यानी एनिमेटेड हार्ट रिएक्शन जैसे सुविधा भी मिलेगी.
वॉट्सऐप प्लस के यूजर्स को कस्टम थीम यानी अपनी मर्ज़ी का रंग और थीम चुनने की सुविधा होगी.
यूनिक रिंगटोन यानी हर कॉन्टैक्ट के लिए अलग रिंगटोन.
प्रीमियम स्टिकर्स और ज्यादा चैट्स को पिन करने का फीचर मिलेगा.
मेटा क्रियेटर्स को वेरीफाइड बैच देगी.
Facebook Feed में Priority Placement मिलेगा यानी ज्यादा visibility होगी.
इंस्टाग्राम और Facebook Search में Higher Ranking मिलेगी.
Reels पर Bold "Follow" Button होगा, इससे ज्यादा followers मिलने की संभावना होगी.
कुल मिलाकर मेटा का पेड सब्सक्रिप्शन प्लान क्रियेटर्स की रीच बढ़ाएगा. उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा. यहां हम फिर आपको बताना चाहेंगे की इंस्टाग्राम, फेसबुक, वॉट्सऐप के बेसिक वर्जन अब भी फ्री रहेंगे.
फेसबुक यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में नंबर वन है. इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप के लिए भारत बड़ा बाजार है. भारत में लोग औसतन सोशल मीडिया पर रोजाना ढाई घंटे का वक्त गुजारते हैं. समझिए भारत मेटा के लिए कितना बड़ा बाजार है. अब सवाल ये है कि मेटा ने पेड सब्सक्रिप्शन प्लान क्यों पेश किया है.
2024 में Meta की कुल आय 164 बिलियन डॉलर थी.
इसमें विज्ञापन का हिस्सा 163 बिलियन डॉलर से ज्यादा था.
यानी Meta की 97% कमाई विज्ञापनों से आती है.
मेटा कमाई के इसी समीकरण को बदलना चाहती है. कंपनी चाहती है कि उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा अब पेड सब्सक्रिप्शन से आए. इसलिए ऐप्स का पेड वर्जन पेश किया गया है. फिलहाल बेसिक ऐप्स मुफ्त हैं. इसलिए आप बेसिक ऐप्स का पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन extra और exclusive फीचर्स चाहिए तो पेड वर्जन की तरफ जाना होगा.
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