DNA: फेडरल रिजर्व की पहली अश्वेत गवर्नर को क्यों हटाना चाहते हैं ट्रंप? जिस पर कोर्ट ने दे दिया है उन्हें बड़ा झटका
दुनिया

DNA: फेडरल रिजर्व की पहली अश्वेत गवर्नर को क्यों हटाना चाहते हैं ट्रंप? जिस पर कोर्ट ने दे दिया है उन्हें बड़ा झटका

Donald Trump and Lisa Cook controversy news: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पिछले 20 दिनों में तीसरा बड़ा झटका लगा है. फेडरल रिजर्व की पहली महिला अश्वेत गवर्नर को पद से हटाने की ट्रंप की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है. 

 

Sep 16, 2025, 11:42 PM IST
DNA: फेडरल रिजर्व की पहली अश्वेत गवर्नर को क्यों हटाना चाहते हैं ट्रंप? जिस पर कोर्ट ने दे दिया है उन्हें बड़ा झटका

DNA Analysis on Donald Trump and Lisa Cook controversy: ट्रंप टैरिफ वॉर के मुद्दे पर थोड़े सुस्त पड़े हैं, दूसरी तरफ ट्रंप के फैसलों की रफ्तार पर बहुत बड़ा ब्रेक लग गया है. अमेरिका की एक अदालत ने उनके एक ऐसे फैसले को पलट दिया है, जिसे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया था. ये फैसला फेडरल रिजर्व की गर्वनर को हटाने के लिए था. पिछले बीस दिनों में ये ट्रंप के लिए अदलात का तीसरा झटका है. ट्रंप के आत्मविश्वास पर अदालत की स्ट्राइक और उसके परिणाम का हम विश्लेषण करेंगे. मगर उससे पहले आपको ये जानना चाहिए फेडरल रिजर्व गवर्नर लिसा कुक को लेकर अपीलीय अदालत ने क्या कहा.

पहली अश्वेत गवर्नर को हटाने की कोशिश नाकाम

अदालत ने कहा कि लिसा कुक को हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है. वो फेडरल रिजर्व की गवर्नर फिलहाल बनी रहेंगी. इस फैसले का मतलब क्या है, इसे समझने के लिए ये जान लीजिए कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, जब किसी राष्ट्रपति ने केंद्रीय गर्वनर को हटाने की कोशिश में जमीन आसमान एक कर दिया था. ट्रंप ने पिछले महीने 25 तारीख को लिसा कुक को हटाने का आदेश जारी किया था. अमेरिका की पहली अश्वेत फेड गवर्नर को लेकर ट्रंप प्रशासन का कहना था कि लिसा कुक संपत्तियों से जुड़े कर्ज के फ्रॉड में शामिल हैं. ट्रंप के करीबी विलियम पुल्टे ने लिसा पर आरोप लगाया था कि उनके मॉर्गेज आवेदनों में संपत्तियों का गलत विवरण दिया गया था, जिससे उन्हें कम इंटरेस्ट और ज्यादा क्रेडिट मिल सकते थे.

अपीलीय कोर्ट ने खारिज कर दिया तर्क

9 सितंबर को निचली अदालत ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को रोक दिया था. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने वॉशिंगटन डीसी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील कर कुक को हटाने की अनुमति मांगी थी. ट्रंप प्रशासन ने तर्क दिया था कि लिसा कुक के हटने से फेडरल रिजर्व की अखंडता और मजबूत होगी. मगर अदालत ने ट्रंप प्रशासन के तर्क को खारिज कर दिया. अब ट्रंप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. मगर अपीलीय कोर्ट के इस फैसले के बाद लिसा कुक फेड को लेकर नीति बनाने वाली बैठक में शामिल होंगी. इसी बैठक में अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है.  

लिसा कुक को क्यों हटाना चाहते हैं ट्रंप?

लिसा कुक ब्याज दरों में कटौती के विरोध में रही हैं. जबकि ट्रंप चाहते हैं कि फेड तेज़ी से ब्याज दर घटाए ताकि आर्थिक वृद्धि तेज़ हो और उनकी नीतियों को बल मिले. 2022 में लिला कुक को बाइडेन सरकार ने नियुक्त किया था. वो एक काबिल अर्थशास्त्री हैं. ट्रूमैन स्कॉलर रह चुकी हैं. इसके बावजूद ट्रंप अगर एक विद्वान अर्थशास्त्री को हटाना चाहते हैं तो इसे क्या कारण है, वो जानिए. 

DNA: क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर में हो गया है सीजफायर? दोनों देशों के किन कदमों से मिल रहे हैं ये संकेत

 पहला कारण ये है कि आर्थिक नीतियों पर दोनों के बीच घोर मतभेद है. दोनों में वैचारिक के साथ-साथ राजनीतिक मतभेद भी है. और ट्रंप इस बार फेडरल रिजर्व पर सीधा और ज्यादा प्रभाव रखना चाहते हैं.

कोर्ट के आगे नहीं चल पाई ट्रंप की दलील

यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन के वकीलों ने अदालत में यहां तक कहा कि राष्ट्रपति के पास फेड गवर्नर को हटाने का व्यापक अधिकार है और अदालतों के पास इन फैसलों की समीक्षा करने की शक्ति नहीं है. मगर कोर्ट ने कुछ नहीं सुना. इससे पहले 29 अगस्त को फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने ट्रंप के टैरिफ नीति को खारिज कर दिया था. अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी ठहराते हुए अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास असीमित शक्ति नहीं है.

