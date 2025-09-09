DNA: क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?
Advertisement
trendingNow12915628
Hindi Newsदुनिया

DNA: क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?

Nepal Gen Z Unrest: नेपाल में ओली सरकार का तख्तापलट होने के बाद एक बेसिक सवाल सबके मन में उठ रहा है कि कि क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?

Nepal protests LIVE: नेपाल में तख्तापलट और सैन्य शासन लागू होने के बाद अब आगे क्या होगा? ये बड़ा सवाल है. यहां से नेपाल किस तरफ जाएगा? नेपाल लोकतांत्रिक देश ही रहेगा या फिर राजशाही की वापसी होगी? और इसी से जुड़ा दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा?

क्योंकि एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जितने भी नेताओं को घर जलाए गए, उन्हें नेपाल में हिंदू राष्ट्र का विरोधी माना जाता है. ये वो नेता हैं जो नेपाल को सेक्यूलर देश बनाकर रखना चाहते हैं. उन्हीं मकानों में आग लगाई गई. जो नहीं चाहते कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने. यहां आपको एक और तथ्य जरूर जानना चाहिए. जेन-जी के इस हिंसक आंदोलन में जब नेताओं के घर जलाए गए, तब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के किसी नेता के घर को नुकसान नहीं पहुंचा.

मित्रो, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल में फिर से राजशाही वापस लाने की पैरवी करती है. इसका लक्ष्य पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह को राष्ट्र प्रमुख के तौर पर फिर वापस लाना है. कहा ये भी जाता है कि इस पार्टी को राजशाही परिवार से फंडिंग मिलती है. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस जेन-जी आंदोलन का समर्थन किया है, जिसने केपी शर्मा ओली का तख्तापलट कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंदू राष्ट्र की बहाली को लेकर आंदोलन

मित्रो, ठीक छह महीने पहले भी नेपाल में एक आंदोलन हुआ था. नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली को लेकर ये आंदोलन था. मार्च में हुए उस प्रदर्शन को दुर्गा प्रसाई ने आगे बढ़ाया था. उस आंदोलन को भी राष्ट्रीय प्रजातांत्र पार्टी का खुला समर्थन था. वो आंदोलन तब बहुत कामयाब नहीं हुआ था. मगर इस बार भ्रष्टाचार और नेताओं के परिवार की अय्याशी के मुद्दे पर आंदोलन हुआ तो सीधे सत्ता परिवर्तन हो गया. इसलिए एक शक ये भी है कि कहीं मार्च में जो चिंगारी उठी तो वहीं इस बार अग्निज्वाला तो नहीं बनी है? हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसी का नतीजा कहीं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नतीजे में नहीं दिखा है?

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Nepal Gen Z Unrest

Trending news

10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
10 सितंबर को बारिश होगी या उमस निकालेगी पसीना? जान लें IMD का बड़ा मौसम अलर्ट
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
Vice President Election 2025
'अंतरात्मा की आवाज' वाली इंडी गठबंधन की अपील कैसे कर गई बैकफायर? NDA ने लगा दी सेंध
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
birth control
इतने कम बच्चे पैदा क्यों कर रहे भारतीय? पीएम के सलाहकार ने दिखाई डरावनी तस्वीर
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
Vice Presidential Election 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA बना 'बाहुबली', रेड्डी को हराकर राधाकृष्णन ने हासिल की जीत
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
West Bengal
'प्रिय ममता दीदी, प्लीज मेरी मां को घर..', बच्चे ने CM को लिखा भावुक कर देने वाला खत
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
Siachen glacier
सियाचिन में सेना के बेस कैंप पर भारी हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, -60 डिग्री में कर रहे थे
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
Vice President Chunav 2025
रुकिए, रुकिए... थरूर को वोट डालने से रोकते हुए पीछे क्यों लौटीं प्रियंका चतुर्वेदी?
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
darshan
मी लॉर्ड! 'मुझे जहर दे दिया जाए, मैं...', एक्टर दर्शन ने अदालत क्यों लगाई ये गुहार?
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
;