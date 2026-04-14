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Hindi Newsदुनियाइनको पैर मत जमाने दो..., इस देश में मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध में उतरे हजारों लोग, उतारनी पड़ी पुलिस

'इनको पैर मत जमाने दो...', इस देश में मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध में उतरे हजारों लोग, उतारनी पड़ी पुलिस

Masjid in Japan: जापान में एक शहर में पहली मस्जिद बनने पर संग्राम छिड़ गया है. हजारों लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. लोगों को जनसांख्यिकीय बदलावों का खौफ सता रहा है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 11:37 PM IST
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'इनको पैर मत जमाने दो...', इस देश में मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध में उतरे हजारों लोग, उतारनी पड़ी पुलिस

Japan Muslim Population: भारत के अजीज दोस्त जापान से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हजारों लोग एक शहर में पहली मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहे हैं. मामला जापान के तटीय शहर फुजीसावा का है. 

@realMaalouf की ओर से शेयर किए गए एक वीडियो से पता चला कि यह प्रदर्शन कोई छोटी-मोटी भीड़ नहीं थी, बल्कि इसमें बड़ी संख्या में लोग इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नारे लगा रहे थे. इससे यह चिंता बढ़ गई है कि प्रस्तावित ढांचा जो कि जापान के लगभग सभी ऐतिहासिक शिंटो मंदिरों से भी बड़ा बताया जा रहा है, जापानी विरासत के लिए एक उकसाने वाला कदम है.

जापान में लोगों में गुस्सा

यह कोई अकेली घटना नहीं है. जापान के कुछ हिस्सों में, तेजी से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव, जिनमें मुस्लिम आबादी का बढ़ना भी शामिल है, सांस्कृतिक मतभेदों और एकीकरण से जुड़ी बड़ी सार्वजनिक चर्चाओं का हिस्सा बन गए हैं.

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फुजीसावा में पब्लिक ब्रीफिंग बार-बार अफरा-तफरी में तब्दील हो रही हैं. अजान और थोड़ी अलग अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की वजह से बार-बार बढ़ रही चिंताओं के कारण पुलिस को दखलअंदाजी करनी पड़ रही है. 

फुजीसावा मस्जिद के प्रतिनिधियों ने तनाव को कम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, 'हम जापान से प्यार करते हैं. हम नियमों से बंधे हैं.' लेकिन इलाके में रहने वाले लोग वहां जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर चिंतित हैं. 

एक्स पर दिखी लोगों की प्रतिक्रियाएं

इस विवाद को लेकर X पर तीखी बहस छिड़ गई है. और दुनिया भर के यूजर्स जापान के इस रवैये पर अपनी राय दे रहे हैं. एक शख्स ने लिखा, 'जापान के लोगों को तीसरी दुनिया की ‘विविधता’ के खत्म होने के खिलाफ जरूर खड़ा होना चाहिए और इसे पूरी तरह से रोकना चाहिए.'

एक दूसरे शख्स ने लिखा, 'जापान के लोग खुद को एक सभ्य देश कहते हैं, लेकिन वे दूसरे धर्मों के लिए पूजा की जगह बर्दाश्त नहीं कर सकते.'

एक तीसरे यूजर ने आगे कहा, 'जापान, इन्हें भगाओ! इन्हें अपने देश में पैर जमाने मत दो. ये तिलचट्टों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, और तुम इन्हें कभी बाहर नहीं निकाल पाओगे. ये तुम्हारी औरतों और बच्चों का गैंगरेप करेंगे, जैसा कि इन्होंने UK और दुनिया के दूसरे हिस्सों में किया है. यह लोग शरिया कानून के तहत महिलाओं के साथ ऐसा करते हैं.'

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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