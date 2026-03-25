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Hindi NewsदुनियाIran-US War: अपनी हार को समझौता मत कहो..., जंग के बीच अमेरिका को ईरान ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Iran-US War: 'अपनी हार को समझौता मत कहो...', जंग के बीच अमेरिका को ईरान ने जमकर सुनाई खरी-खरी

US-Israel War: एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसने ईरान को 15 सूत्रीय पीस प्लान भेजा है. लेकिन अब तक ईरान की ओर से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे यह लगे कि वह शांति समझौते के बारे में सोच रहा है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:03 PM IST
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Iran-US War: 'अपनी हार को समझौता मत कहो...', जंग के बीच अमेरिका को ईरान ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Iran-US War: भले ही अमेरिका कह रहा हो कि ईरान के साथ उसकी डील चल रही है, वह समझौते के लिए मान गया है. लेकिन ईरान की ओर से अब आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा संदेश नहीं आया है. वह लगातार कह रहा है कि अमेरिका को जंग में बुरी तरह हार मिली है. 

ख़ातम अल-अंबिया के केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकार ने अमेरिका पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा, 'जिस रणनीतिक शक्ति का आपने (US) बखान किया था, वह अब एक रणनीतिक हार में बदल गई है. दुनिया की महाशक्ति होने का दावा करने वाला देश, अगर ऐसा कर पाता, तो अब तक इस दुविधा से बाहर निकल चुका होता.'

'वादों का दौर खत्म हो चुका है'

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उन्होंने आगे कहा, 'अपनी हार को एग्रीमेंट मत कहिए. आपके वादों का दौर खत्म हो चुका है, आज दुनिया दो खेमों में बंट चुकी है-पहला सच और दूसरा झूठ. कोई भी स्वतंत्र सत्य-खोजकर्ता तुम्हारी मीडिया की लहरों से प्रभावित नहीं होता.क्या आपके अंदरूनी तनाव इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आप खुद से ही समझौते कर रहे हैं.'

'पहले जैसी नहीं रहेंगी कीमतें'

इब्राहिम जुल्फिकार ने कहा, 'इस क्षेत्र में आपके निवेश के बारे में आपको कोई खबर नहीं मिलेगी, और न ही आपको ऊर्जा और तेल की पुरानी कीमतें देखने को मिलेंगी, जब तक कि आप यह न समझ लें कि इस क्षेत्र में स्थिरता की गारंटी हमारे सशस्त्र बलों के शक्तिशाली हाथों में है. स्थिरता शक्ति से ही आती है.'

जुल्फिकार ने यहां तक कह दिया कि कोई भी स्थिति अब पहले की तरह नहीं रहेगी. बयान में उन्होंने कहा, हम ऐलान करते हैं कि जब तक हमारी इच्छाशक्ति कायम है, कोई भी स्थिति अपनी पिछली अवस्था में वापस नहीं लौटेगी. यह इच्छाशक्ति तब तक बनी रहेगी, जब तक ईरानी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का विचार आपके गंदे दिमागों से पूरी तरह मिट नहीं जाता.

क्या हो पाएगा कोई समझौता?

गौरतलब है कि बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान पर अगले 5 दिन यानी शुक्रवार तक उसके पावर प्लांट्स और एनर्जी इन्स्टॉलेशन्स पर हमले नहीं किए जाएंगे.रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान को अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्लान भेजा है. साथ ही पाकिस्तान ने भी जंग रुकवाने में बिचौलिया बनने की पेशकश की थी, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया है. 

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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