Iran-Israel War: 'हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई जमीन तो...', ईरान की पड़ोसियों को चेतावनी, उड़ाए अमेरिका के दो ठिकाने!

US-Iran War: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों ने इजरायल और अमेरिका को अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने को दी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे.
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Iran--Israel War: ईरान अब आर-पार के मोड में है. इजरायल और अमेरिका ने भले ही उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया हो. लेकिन इसके बावजूद उसके तेवर में कोई कमी नहीं आई है. जंग के 30वें दिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शनिवार को खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि वे तेहरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने में अमेरिका और इजरायल का साथ न दें.
पेजेशकियान ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अपनी सलामती चाहते हैं तो ईरान पर हमले के लिए यूएस-इजरायल को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दें. उन्होंने दोहराया कि अगर ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया तो करारा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने एक्स पर लिखा,'हमने कई बार कहा है कि ईरान पहले से किसी पर हमला नहीं करता. लेकिन अगर हमारे इकोनॉमिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो जमकर पलटवार किया जाएगा.'
उन्होंने आगे कहा, 'क्षेत्र के अन्य मुल्कों के लिए: अगर आप डेवलपमेंट और सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन जंग के लिए इस्तेमाल करने ना दें.' इस बीच Fars न्यूज एजेंसी ने ईरान के हवाले से दावा किया है कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर हमला किया है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सेंट्रल हेडक्वॉर्टर्स ऑफ हजरत खतम अल-अनबिया के प्रवक्ता ने दावा किया है कि क्षेत्र में जब ईरान ने उनके अन्य बेस पर हमला किया, तब अमेरिकी सेना के लोग इन ठिकानों पर चले गए थे.
प्रवक्ता ने दावा किया कि इन ठिकानों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान मौजूद थे. पहले ठिकाने में लगभग 400 और दूसरे में 100. फार्स न्यूज एजेंसी ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, IRGC ने इन जगहों की पहचान की और सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ.
प्रवक्ता ने आगे कहा, 'ट्रंप और अमेरिकी सेना के कमांडरों को यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि यह इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए एक कब्रगाह बन जाएगा और उनके पास वीर लोगों और इस्लाम के बहादुर योद्धाओं की ईश्वरीय इच्छा के सामने समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा.'
इस बीच, CBS की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन से उम्मीद की जा रही है कि वह 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करेगा.
योजना से जुड़े एक सूत्र का हवाला देते हुए, न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन इस डिवीजन के कुछ हिस्सों को, जिसमें एक कमांड यूनिट और कुछ जमीनी सेना शामिल है, इस क्षेत्र में भेजने की योजना बना रहा है.
अमेरिका की तरफ से खार्ग आइलैंड में एक संभावित जमीनी अभियान पर भी विचार किया जा रहा है. इस बीच, ईरानियों ने खर्ग आइलैंड पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है और अतिरिक्त सेना तैनात कर दी है.