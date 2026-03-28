Advertisement
trendingNow13157055
Hindi NewsदुनियाIran-Israel War: हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई जमीन तो..., ईरान की पड़ोसियों को चेतावनी, उड़ाए अमेरिका के दो ठिकाने!

Iran-Israel War: 'हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई जमीन तो...', ईरान की पड़ोसियों को चेतावनी, उड़ाए अमेरिका के दो ठिकाने!

US-Iran War: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों ने इजरायल और अमेरिका को अपनी जमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने को दी तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Mar 28, 2026, 09:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Iran-Israel War: 'हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई जमीन तो...', ईरान की पड़ोसियों को चेतावनी, उड़ाए अमेरिका के दो ठिकाने!

Iran--Israel War: ईरान अब आर-पार के मोड में है. इजरायल और अमेरिका ने भले ही उसकी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया हो. लेकिन इसके बावजूद उसके तेवर में कोई कमी नहीं आई है. जंग के 30वें दिन ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने शनिवार को खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि वे तेहरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने में अमेरिका और इजरायल का साथ न दें.

'अगर हमारे ठिकानों को निशाना बनाया तो...'

पेजेशकियान ने इन देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वे अपनी सलामती चाहते हैं तो ईरान पर हमले के लिए यूएस-इजरायल को अपनी जमीन का इस्तेमाल ना करने दें. उन्होंने दोहराया कि अगर ईरान के इन्फ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सेंटर्स को निशाना बनाया गया तो करारा जवाब दिया जाएगा. उन्होंने एक्स पर लिखा,'हमने कई बार कहा है कि ईरान पहले से किसी पर हमला नहीं करता. लेकिन अगर हमारे इकोनॉमिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया तो जमकर पलटवार किया जाएगा.'

खाड़ी मुल्कों को ईरान ने दे दी चेतावनी

उन्होंने आगे कहा, 'क्षेत्र के अन्य मुल्कों के लिए: अगर आप डेवलपमेंट और सिक्योरिटी चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों को अपनी जमीन जंग के लिए इस्तेमाल करने ना दें.' इस बीच Fars न्यूज एजेंसी ने ईरान के हवाले से दावा किया है कि उसने दुबई में अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर हमला किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, सेंट्रल हेडक्वॉर्टर्स ऑफ हजरत खतम अल-अनबिया के प्रवक्ता ने दावा किया है कि क्षेत्र में जब ईरान ने उनके अन्य बेस पर हमला किया, तब अमेरिकी सेना के लोग इन ठिकानों पर चले गए थे. 

प्रवक्ता ने दावा किया कि इन ठिकानों में 500 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान मौजूद थे. पहले ठिकाने में लगभग 400 और दूसरे में 100. फार्स न्यूज एजेंसी ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, IRGC ने इन जगहों की पहचान की और सटीक मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ.

'समर्पण करने के अलावा नहीं बचेगा कोई रास्ता'

प्रवक्ता ने आगे कहा, 'ट्रंप और अमेरिकी सेना के कमांडरों को यह पूरी तरह समझ लेना चाहिए कि यह इलाका अमेरिकी सैनिकों के लिए एक कब्रगाह बन जाएगा और उनके पास वीर लोगों और इस्लाम के बहादुर योद्धाओं की ईश्वरीय इच्छा के सामने समर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा.'

इस बीच, CBS की एक रिपोर्ट के अनुसार, पेंटागन से उम्मीद की जा रही है कि वह 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के सैनिकों को मध्य पूर्व में तैनात करेगा.

जमीनी सैनिक भेजने की योजना बना रहा यूएस

योजना से जुड़े एक सूत्र का हवाला देते हुए, न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि पेंटागन इस डिवीजन के कुछ हिस्सों को, जिसमें एक कमांड यूनिट और कुछ जमीनी सेना शामिल है, इस क्षेत्र में भेजने की योजना बना रहा है.

अमेरिका की तरफ से खार्ग आइलैंड में एक संभावित जमीनी अभियान पर भी विचार किया जा रहा है. इस बीच, ईरानियों ने खर्ग आइलैंड पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दिया है और अतिरिक्त सेना तैनात कर दी है.

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

iran us war

Trending news

JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
jammu kashmir terror news
JK पुलिस का पंजाब में बड़ा ऑपरेशन, A++ कैटेगरी के पाकिस्तानी आतंकी समेत 3 गिरफ्तार
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
Bhagwant Mann
गेहूं कटाई से पहले पंजाब ने की तेल आपूर्ति की मांग, CM बोले- केंद्र तुरंत एक्शन ले
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
Kerala Assembly Election 2026
पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी असर, वोटिंग और रिजल्ट पर कैसे पडे़गा Impact?
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
Assembly Election 2026
तमिलनाडु में 164 सीटों पर चुनाव लड़ेगी DMK, सहयोगियों को दीं 70 सीटें
अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी
West Bengal
अभिषेक बनर्जी भाषण खत्म ही किए थे, तभी स्टेज पर लगी आग; मच गई अफरा-तफरी
GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार
Indian Army
GeM के जरिए नई शुरुआत, तेज-पारदर्शी खरीद के लिए सेना की पहल; किसके साथ हुआ पहला करार
कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया
Coronavirus
कितना खतरनाक है 'सिकाडा'? कोरोना के इस वेरिएंट के वे लक्षण, जिससे डरी दुनिया
पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? MEA ने खोली दावों की पोल
PM Modi
पीएम मोदी-ट्रंप की बातचीत में एलन मस्क की भी हुई एंट्री? MEA ने खोली दावों की पोल
सबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल
West Bengal Election 2026
सबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल
कभी सिर तो कभी पैर... बंगाल में बोले शाह- दीदी आपका समय खत्म होने वाला है
West Bengal Election 2026
कभी सिर तो कभी पैर... बंगाल में बोले शाह- दीदी आपका समय खत्म होने वाला है