Dubai Living Cost: दुबई में बस जाने का है सपना? जानिए वहां रहने के लिए हर महीने कितनी सैलरी चाहिए

How much does it cost to live in Dubai per month: दुबई की ऊंची-ऊंची बिल्डिंगें और चकाचौंध भरी जिंदगी हर किसी को लुभाती है. दुनियाभर के एलीट क्लास के लोग वहां पर बसना पसंद करते हैं. अगर आपके मन में भी दुबई में बसने पर विचार आता है तो आज हम आपको बताते हैं कि वहां पर रहने में कितना खर्च आएगा. वहां पर बसने का किराया कितना रहेगा. परिवहन और मनोरंजन के साधन कैसे रहेंगे.

दुबई में नहीं लगता इनकम टैक्स

सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया इतना खास क्यों है. असल में वहां पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है और निवासियों को सुरक्षा समेत आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं. इसकी वजह से निवासी जो भी कमाते हैं, उस पूरी सैलरी को वे आराम से अपने घर ले जाते हैं.

एक कमरे के फ्लैट का इतना किराया

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर रहने की बात करें तो वहां पर वन बेडरूम अपार्टमेंट का मासिक किराया 6 हजार दिरहम यानी 1 लाख 47 हजार 993 रुपये देने पड़ते हैं. फ्लैट में आपको बिजली, पानी, हाउसिंग फीस, इंटरनेट की सुविधा मिल जाती है.

खाने-पीने के खर्च की बात की जाए तो एक व्यक्ति के लिए मासिक किराना खर्च 800 दिरहम यानी करीब 19 हजार रुपये का खर्च आता है. आप अपनी लाइफस्टाइल के अनुसार फूड खर्च घटा-बढ़ा सकते हैं.

ट्रांसपोर्ट के लिए 7500 रुपये का खर्च

दुबई में आने जाने के लिए मेट्रो, बस, टैक्सी की सुविधाएं मिल जाती हैं. जिस पर करीब 300 दिरहम यानी लगभग साढ़े सात हजार रुपये मासिक का खर्च आ जाता है. वहीं अगर आप कार मालिक हैं तो फ्यूल, इंश्योरेंस और टोल्स पर 1500 दिरहम यानी लगभग 37 हजार रुपये का खर्च आ जाता है. दुबई में हेल्थ इंश्योरेंस लेना सभी के लिए अनिवार्य है. इसका प्रीमियम आप कितना देना चाहेंगे, यह आप पर निर्भर करता है.

कितने रुपये मासिक में गुजार सकते हैं जीवन?

दुबई में भले ही इनकम टैक्स फ्री है. इसके बावजूद वह एक महंगा शहर है और वहां पर रहने के लिए हर महीने 12 से 15 हजार दिरहम यानी 3 लाख 70 हजार रुपये की जरूरत पड़ती है. इस खर्च में वन बेडरूम अपार्टमेंट, डेली खर्च, मनोरंजन और बचत सब को पूरा कर सकते हैं.