जिस देश जॉर्डन के दौरे पर गए PM मोदी, वहां का AQI जानते हैं? दिल्ली से तो तुलना भी नहीं कर सकते!

PM Modi Jordan visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशहित में दिल्ली से दूर विदेश दौरे पर हैं. चार दिन के सरकारी दौरे में दो दिन जॉर्डन रुकने के बाद वो इथियोपिया पहुंचे हैं. उसके बाद वो ओमान भी जाएंगे. फ्लाइटराडार24 के इनपुट के मुताबिक मोदी जॉर्डन से निकल कर इथोपिया पहुंच चुके हैं. इधर जब से पीएम गए दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हो गई है कि सेहतमंद लोगों की सांसें फूल रही हैं. जिनके फेफड़े मजबूत हैं वो भी खांसी से खों-खों कर रहे हैं. एयर पलूशन से सेहत को होने वाले नुकसान से इतर एक सवाल दिमाग में आया कि पीएम मोदी जहां गए हैं वहां AQI कितना होगा?

भारत से करीब 3777 किमी दूर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जहां पीएम मोदी के एक छोटे बच्चे को दुलराने की फोटो वायरल हुई, वहां की एयर क्वालिटी कैसी है. आइए इस सवाल का जवाब बताते हैं.

जॉर्डन में कितना एक्यूआई है?

विपक्ष के सांसद यहां की खराबआबोहवा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली की ऐसी हालत वोट चोरी की वजह से हुई है. पीएम मोदी करीब 46 घंटे जॉर्डन में रहे, वहां का एक्यूआई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. आप वहां पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपके दिल, दिमाग और शरीर के तमाम अंगों को ऐसा महसूस होगा कि आप मानो जीते जी जन्नत यानी स्वर्ग में आ गए हैं. एक बानगी देखिए पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो की, जिसे देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं माहौल खुद समझ में आ जाएगा.

Here are the highlights from a fruitful visit to Jordan…pic.twitter.com/sCfwwtzIEG — Narendra Modi (@narendramodi) December 16, 2025

यहां एक्यूआई इतना कम है कि आप एक नहीं दो बार ध्यान से देख कर चेक करेंगे कि आपने सही देखा है या नहीं.

इतना कम एक्यूआई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते. न यकीन हो रहा हो तो अभी 16 दिसंबर की शाम 6 लिया गया ये स्क्रीन शॉट देख लीजिए.

दिल्ली की हालत खराब-सरकार मांग रही माफी

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भी जहरीले स्मॉग की परत छाई रही. यहां सोमवार को कई इलाकों में पांच सौ से लेकर 1000 के पार तक एक्यूआई दर्ज हुआ था. इसको लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि गाड़ी की वैध PUC (Pollution Under Control Certificate) यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना 18 दिसंबर से डीजल-पेट्रोल नहीं मिलेगा.

दिल्ली में सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी. इसके अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद की गई है. मंत्री सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्लीवासियों से माफी मांगते हुए कहा, 'नई सरकार हर दिन हवा की गुणवत्ता (AQI) सुधारने का काम कर रही है और लगातार यह कोशिश कर रही है कि AAP की छोड़ी गई प्रदूषण की समस्या को हर हाल में ठीक किया जाए.'