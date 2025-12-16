Advertisement
trendingNow13043120
Hindi Newsदुनियाजिस देश जॉर्डन के दौरे पर गए PM मोदी, वहां का AQI जानते हैं? दिल्ली से तो तुलना भी नहीं कर सकते!

जिस देश जॉर्डन के दौरे पर गए PM मोदी, वहां का AQI जानते हैं? दिल्ली से तो तुलना भी नहीं कर सकते!

PM Modi Jordan visit: भारत से करीब 3777 किमी दूर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जहां पीएम मोदी के एक छोटे बच्चे को दुलराने की फोटो वायरल हुई वहां की एयर क्वालिटी कैसी है. आइए इस सवाल का जवाब बताते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 16, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस देश जॉर्डन के दौरे पर गए PM मोदी, वहां का AQI जानते हैं? दिल्ली से तो तुलना भी नहीं कर सकते!

PM Modi Jordan visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशहित में दिल्ली से दूर विदेश दौरे पर हैं. चार दिन के सरकारी दौरे में दो दिन जॉर्डन रुकने के बाद वो इथियोपिया पहुंचे हैं. उसके बाद वो ओमान भी जाएंगे. फ्लाइटराडार24 के इनपुट के मुताबिक मोदी जॉर्डन से निकल कर इथोपिया पहुंच चुके हैं. इधर जब से पीएम गए दिल्ली की आबोहवा इतनी खराब हो गई है कि सेहतमंद लोगों की सांसें फूल रही हैं. जिनके फेफड़े मजबूत हैं वो भी खांसी से खों-खों कर रहे हैं. एयर पलूशन से सेहत को होने वाले नुकसान से इतर एक सवाल दिमाग में आया कि पीएम मोदी जहां गए हैं वहां AQI कितना होगा?

भारत से करीब 3777 किमी दूर जॉर्डन की राजधानी अम्मान में जहां पीएम मोदी के एक छोटे बच्चे को दुलराने की फोटो वायरल हुई, वहां की एयर क्वालिटी कैसी है. आइए इस सवाल का जवाब बताते हैं.

जॉर्डन में कितना एक्यूआई है?

Add Zee News as a Preferred Source

विपक्ष के सांसद यहां की खराबआबोहवा को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली की ऐसी हालत वोट चोरी की वजह से हुई है. पीएम मोदी करीब 46 घंटे जॉर्डन में रहे, वहां का एक्यूआई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. आप वहां पहुंच जाएं तो सबसे पहले आपके दिल, दिमाग और शरीर के तमाम अंगों को ऐसा महसूस होगा कि आप मानो जीते जी जन्नत यानी स्वर्ग में आ गए हैं. एक बानगी देखिए पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए वीडियो की, जिसे देखकर कुछ कहने की जरूरत नहीं माहौल खुद समझ में आ जाएगा. 

यहां एक्यूआई इतना कम है कि आप एक नहीं दो बार ध्यान से देख कर चेक करेंगे कि आपने सही देखा है या नहीं.

fallback

इतना कम एक्यूआई कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते. न यकीन हो रहा हो तो अभी 16 दिसंबर की शाम 6 लिया गया ये स्क्रीन शॉट देख लीजिए.

aa

दिल्ली की हालत खराब-सरकार मांग रही माफी

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को भी जहरीले स्मॉग की परत छाई रही. यहां सोमवार को कई इलाकों में पांच सौ से लेकर 1000 के पार तक एक्यूआई दर्ज हुआ था. इसको लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि गाड़ी की वैध PUC (Pollution Under Control Certificate) यानी प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना 18 दिसंबर से डीजल-पेट्रोल नहीं मिलेगा.

दिल्ली में सिर्फ BS-6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी. इसके अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद की गई है. मंत्री सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्लीवासियों से माफी मांगते हुए कहा, 'नई सरकार हर दिन हवा की गुणवत्ता (AQI) सुधारने का काम कर रही है और लगातार यह कोशिश कर रही है कि AAP की छोड़ी गई प्रदूषण की समस्या को हर हाल में ठीक किया जाए.'

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

JordanPM ModiAQIDelhi pollution

Trending news

'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
Shashi Tharoor
'राम के नाम पर कलंक ना लगाएं...', MNREGA का नाम बदले जाने पर घमासान, थरूर का प्रहार
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
Bondi Beach
यहूदियों के हत्यारे साजिद अकरम का हैदराबाद कनेक्शन! 27 साल पहले छोड़ा भारत
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
Rahul Gandhi
'बापू के विचारों का सीधा अपमान', मनरेगा का नाम बदलने पर भड़के राहुल, जमकर बोला हमला
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
bambiha gang
कबड्डी के मैदान में राणा की हत्या, पंजाब-हरियाणा पर मंडराया गैंगवार का खतरा
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
West Bengal
मेसी इवेंट के मिसमैनेजमेंट पर बंगाल के खेल मंत्री का का इस्तीफा, FB से मिली जानकारी
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
Goa Nightclub Fire
10 दिन बाद थाईलैंड से दिल्ली लाए गए लूथरा ब्रदर्स, गोवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
Karnataka News
बेटी की कस्टडी के लिए पति ने एक्ट्रेस को किया किडनैप; परिजनों को भी दिया अल्टीमेटम
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
Ludhiana
सगाई की बात पर गुस्साई नर्स ने काटा युवक का प्राइवेट पार्ट, होटल में मिली लाश...
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
Harsimrat Kaur
'गरीबों के पेट पर पैर मार रही सरकार...', MGNREGA को लेकर बरसीं हरसिमरत कौर
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस
Justice yashwant varma case
जस्टिस यशवंत वर्मा ने जांच कमेटी के गठन को दी चुनौती, SC का दोनों सदनों को नोटिस