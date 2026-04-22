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Hindi Newsदुनियाएक ऐसा देश, जहां पर नहीं है एक भी नदी... बिना पानी कैसे रहते हैं लोग; हर साल लाखों भारतीय भी करते हैं विजिट

एक ऐसा देश, जहां पर नहीं है एक भी नदी... बिना पानी कैसे रहते हैं लोग; हर साल लाखों भारतीय भी करते हैं विजिट

क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी देश है, जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है. बावजूद इसके ये देश उन अर्थव्यस्थाओं में शामिल है, जो दुनिया में तेजी से रफ्तार भर रही हैं. इस देश ने आधुनिक तकनीक के कारण अपना अस्तित्व बचाए हुए रखा है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 22, 2026, 05:19 PM IST
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एक ऐसा देश, जहां पर नहीं है एक भी नदी... बिना पानी कैसे रहते हैं लोग; हर साल लाखों भारतीय भी करते हैं विजिट

Which Country has no Rivers: अगर आप भारत के निवासी हैं, तो आपने करीब सभी बड़े शहरों में नदी जरूर देखी होगी. नदी के बिना जीवन की कल्पना करना बेहद मुश्किल है. किसी भी देश के लिए नदी पानी का सबसे पहला और बड़ा सोर्स होती है. फसलों, पेड़ पौधों और जलीय जीवों के लिए नदी का महत्व काफी है. लेकिन किया आपको पता है कि दुनिया एक ऐसा देश है, जहां पर एक भी नदी नहीं है. नदी नहीं होने के बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार के साथ आगे बढ़ती रही है. 

हैरान करने वाली बात है इस देश में बड़ी संख्या में भारत से लोग जाते हैं. कई लोगों के लिए ये देश काफी अहम है. हैरान करने वाली बात है कि इस देश में एक भी नदी नहीं है, बावजूद इसके सभी काम आसानी से होते हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, आधुनिक तकनीक और प्रकृतिक जल स्रोतों के कारण इस देश ने अपना अस्तित्व बचाए हुए रखा है. आइए आपको उसके बारे में अपने आर्टिकल में बताते हैं. 

दुनिया का वो देश, जहां नहीं है एक भी नदी 

हम अपने आर्टिल में बात कर रहे हैं सऊदी अरब की. यह दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां पर एक भी नदी नहीं है. दुनिया के बड़े नामी देशों में शुमार इस सऊदी अरब में कोई नदी नहीं है. बताया जाता है कि यहां की जलवायु बहुत अधिक शुष्क है. कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे अन्य रेगिस्तानी देशों को भी इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है. हालांकि, कुछ आधुनिक तकनीक के अन्य स्रोतों के कारण ये देश अपना अस्तित्व बचाए रखते हैं. 

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सऊदी में नदी नहीं होने की 4 वजहें 

सऊदी अरब में अधिकांश हिस्सा गर्म रेगिस्तान का है. यहां पर बारिश न के बराबर होती है. चूंकि, नदियों के लिए बारिश का पानी काफी  जरूरी होता है. सऊदी में बारिश काफी कम होने के कारण यहां नदी जैसी कोई संरचना नहीं है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, सऊदी का तापमान काफी अधिक रहता है, जिसका सीधा मतलब है कि पानी का वाष्पीकरण हो जाता है. यही कारण है कि यहां पर प्राकृतिक जल के तालाब या नदी जैसी कोई संरचना नहीं बन पाती है. अगर कभी बारिश हो भी जाती है, तो वह पानी देर तक नहीं टिकता है. 

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कैसे पूरी होती है पानी की जरूरतें? 

सऊदी अरब दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, जहां पर समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लां लगे हैं. इन प्लांट्स की मदद से समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है और उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है. इसके साथ ही सऊदी अरब भूमिगत जल पर भी निर्भर करता है, इसको फॉसिल वाटर के नाम से जाना जाता है. बताया जाता है कि हजारों वर्षों से यह पानी जमीन के नीच जमा है. हालांकि, यह सीमित स्रोत है और वह घट रहा है. 

यह भी पढ़ें: दुनिया का वो देश, जहां नहीं हैं एक भी जंगल, लेकिन खुश रहते हैं लोग; आखिर कैसे पूरी होती है ऑक्सीजन की जरूर

 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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